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Экономика России находится под угрозой "перегрева" из-за войны, - The Economist

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

кремль

Эксперты указывают на растущие государственные расходы, в том числе на оборону. Однако российская экономика не выдерживает столь быстрого роста.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом пишет The Economist.

Центральный банк РФ справился со всплеском инфляции в начале 2022 года. Однако сейчас чиновники ЦБ опасаются, что они могут потерять контроль и повышают процентные ставки. В 2022-м инфляция в России была вызвана ослаблением рубля, что привело к удорожанию импорта.

На этот раз валютные колебания играют небольшую роль. В последние месяцы рубль фактически укрепился, отчасти из-за того, что власти ввели контроль за движением капитала. Инфляция цен на непродовольственные потребительские товары, многие из которых импортируются, соответствует среднему довоенному уровню.

"Однако посмотрите внимательнее на экономику господина Путина во время войны, и станет понятно, что она опасно перегревается. Инфляция в сфере услуг, которая включает все, начиная от юридических консультаций и заканчивая питанием в ресторанах, чрезвычайно высока", – пишет издание.

Например, стоимость ночевки в московской гостиннице, выросла с примерно 225 до 500 долларов. По мнению журналистов, это свидетельствует о том, что причина инфляции является внутренней.

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Одновременно эксперты указывают на растущие государственные расходы, в частности, на оборону. Однако российская экономика не выдерживает такого быстрого роста. Тысячи рабочих покинули страну. Иностранные инвесторы изъяли около 250 миллиардов долларов прямых инвестиций – почти половина довоенных запасов.

Разогретый спрос противостоит ограниченному предложению, что приводит к повышению цен на сырье, капитал и рабочую силу. Уровень безработицы, который составляет менее 3%, является самым низким в истории, что побуждает работников требовать гораздо более высокую зарплату. Затем компании перекладывают эти расходы на клиентов.

"Более высокие процентные ставки могут в конечном итоге снизить этот спрос, остановив дальнейший рост инфляции. Восстановление цен на нефть и дополнительные меры контроля за движением капитала могут способствовать укреплению рубля, снижая стоимость импорта. Однако все это работает против неподвижной силы: желания Путина одержать победу в Украине. Имея большую финансовую огневую мощь, он имеет потенциал тратить еще больше в будущем, что предсказывает еще более быструю инфляцию", – подчеркивает издание.

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Топ комментарии
+15
Надо не инфляцию на параше считать, а думать как её полностью физически уничтожить.
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11.12.2023 13:03
+11
В Росії глубінному народу ***** то «перегрівання»- та кацапи дровами топлять зимою.
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11.12.2023 13:02
+6
І таке з західній пресі - постійно . Маніпуляції цифрами , термінами , подіями ,, все щоб збити з толку і втелющити українцям і своїм читачам в голови , що - фсьопрапало , досить ту Україну фінансувати бо все дарма , а українцям треба перестати опиратись , треба здаватись , бо у ***** ж он - всьо збсь , ікономіка растьот , мобіки-добровольци штурмуют ваєнкомати , і вопще - ***** вже всіх пабєділ , ви просто цього ще не знаєте .
І мовляв - а давай-тє вірньом всьо взад , вірньом спокойствіє яке було до війни , бо всє уже - усталі ат нєйьо проклятой і т.д. ,, і - ну шо ж , прийдеться для цього пожертвувати Україною , це ж таке .
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11.12.2023 13:59
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В Росії глубінному народу ***** то «перегрівання»- та кацапи дровами топлять зимою.
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11.12.2023 13:02 Ответить
Давайте поставимо крапки.
*
Водночас експерти вказують на зростаючі державні витрати, зокрема на оборону. Однак російська економіка не витримує такого швидкого зростання.
*
Так НЕ економіка зростає - а ЗРОСТАЮТЬ витрати на війну - і тому економіка зростання ЦИХ ВИТРАТ не витримує
*
Браво Економіст - проплачена завуальована неприкрита кацапська пропаганда
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11.12.2023 13:09 Ответить
І таке з західній пресі - постійно . Маніпуляції цифрами , термінами , подіями ,, все щоб збити з толку і втелющити українцям і своїм читачам в голови , що - фсьопрапало , досить ту Україну фінансувати бо все дарма , а українцям треба перестати опиратись , треба здаватись , бо у ***** ж он - всьо збсь , ікономіка растьот , мобіки-добровольци штурмуют ваєнкомати , і вопще - ***** вже всіх пабєділ , ви просто цього ще не знаєте .
І мовляв - а давай-тє вірньом всьо взад , вірньом спокойствіє яке було до війни , бо всє уже - усталі ат нєйьо проклятой і т.д. ,, і - ну шо ж , прийдеться для цього пожертвувати Україною , це ж таке .
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11.12.2023 13:59 Ответить
А я в Україні теж дровами топлю !Ну то й що? Це не показник!
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11.12.2023 13:17 Ответить
Та не ***** було у 1990-і і зараз також. Як стало нічого жрати так швидко розвалили державу і вижили лише на ніжках Буша
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11.12.2023 14:24 Ответить
Надо не инфляцию на параше считать, а думать как её полностью физически уничтожить.
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11.12.2023 13:03 Ответить
Кого це в кацапаї хвилює? ***** кацапів за 23 роки обіграла до нитки а зараз на смерть послало і що?
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11.12.2023 13:09 Ответить
Хвилює. Кацапи не раз в історії бунтували та вбивали царя, щоб їх не перемололи на війні чи не заморили голодом.
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11.12.2023 14:27 Ответить
на Заході автоматично всіх "розумних русскіх" записують в "хороших русскіх"

така тепер мода в макро-економістів, "діди воєвалє + діди рахувалє"
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11.12.2023 13:18 Ответить
Записують то записують, тільки вони не бажають здихати за х#йла та олігархів
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11.12.2023 14:28 Ответить
перегрівання..., не знаю наскільки все при цьому погано з точки зору економістів. але я краще б сподівалась на заморожування..., тому що багато грошей в економіку рашкі це не може бути гарно з точки зору витрат на війну...
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11.12.2023 13:22 Ответить
Яка в#&ра економіка? Під час другої світової кацапи трупи німецьких солдат їли. Відріжуть ляшку мертвого німця, зварять юшку і сьорбають.
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11.12.2023 14:47 Ответить
це за стандартами європи перегрівання, а для параші дно набагато глибше,

раби будуть кору берези їсти і мовчати
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11.12.2023 19:02 Ответить
 
 