Экономика России находится под угрозой "перегрева" из-за войны, - The Economist

Эксперты указывают на растущие государственные расходы, в том числе на оборону. Однако российская экономика не выдерживает столь быстрого роста.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом пишет The Economist.

Центральный банк РФ справился со всплеском инфляции в начале 2022 года. Однако сейчас чиновники ЦБ опасаются, что они могут потерять контроль и повышают процентные ставки. В 2022-м инфляция в России была вызвана ослаблением рубля, что привело к удорожанию импорта.

На этот раз валютные колебания играют небольшую роль. В последние месяцы рубль фактически укрепился, отчасти из-за того, что власти ввели контроль за движением капитала. Инфляция цен на непродовольственные потребительские товары, многие из которых импортируются, соответствует среднему довоенному уровню.

"Однако посмотрите внимательнее на экономику господина Путина во время войны, и станет понятно, что она опасно перегревается. Инфляция в сфере услуг, которая включает все, начиная от юридических консультаций и заканчивая питанием в ресторанах, чрезвычайно высока", – пишет издание.

Например, стоимость ночевки в московской гостиннице, выросла с примерно 225 до 500 долларов. По мнению журналистов, это свидетельствует о том, что причина инфляции является внутренней.

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Одновременно эксперты указывают на растущие государственные расходы, в частности, на оборону. Однако российская экономика не выдерживает такого быстрого роста. Тысячи рабочих покинули страну. Иностранные инвесторы изъяли около 250 миллиардов долларов прямых инвестиций – почти половина довоенных запасов.

Разогретый спрос противостоит ограниченному предложению, что приводит к повышению цен на сырье, капитал и рабочую силу. Уровень безработицы, который составляет менее 3%, является самым низким в истории, что побуждает работников требовать гораздо более высокую зарплату. Затем компании перекладывают эти расходы на клиентов.

"Более высокие процентные ставки могут в конечном итоге снизить этот спрос, остановив дальнейший рост инфляции. Восстановление цен на нефть и дополнительные меры контроля за движением капитала могут способствовать укреплению рубля, снижая стоимость импорта. Однако все это работает против неподвижной силы: желания Путина одержать победу в Украине. Имея большую финансовую огневую мощь, он имеет потенциал тратить еще больше в будущем, что предсказывает еще более быструю инфляцию", – подчеркивает издание.

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