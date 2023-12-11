В Ірландії готуються суттєво скоротити виплати українським біженцям
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
11 грудня уряд Ірландії планує розглянути та схвалити значне скорочення пільг для українських біженців, щоб зменшити наплив людей до країни.
Про це пише видання The Irish Times, інформує Цензор.НЕТ.
Видання зазначає, що 11 грудня заплановане засідання комітету Кабміну з питань України, на якому міністри планують обговорити пропозиції міністра з питань інтеграції Родеріка О'Гормана про скорочення виплат майбутнім українським біженцям та надання безкоштовного житла лише на 90 днів. Розгляд цього питання Кабміном у повному складі має відбутися у вівторок.
Згідно із планом зміни допомоги, виплати у розмірі 220 євро на тиждень зменшать до 38,80 євро на тиждень. Це сума, яку виплачують шукачам притулку з інших країн. Крім того, очікується, що новоприбулих українців розміщуватимуть у державному житлі на 90 днів, а потім попросять знайти своє.
Зазначається, що ці плани можуть узгодити вже цього тижня. Додається, що зміни не стосуватимуться 100 тисяч українських біженців в Ірландії, які вже отримали прихисток у країні, а лише тих, хто прибуде у майбутньому.
Будь ласка, зачекайте...
а чи не можна оголосити цілий перелік цих спринтерів-марафонців?
хто ж ці спритники, що отримують по 220 євро на тиждень?! швидко пану перелік відправте
Переважна більшість біженців в Ірландії це звичайне бидло, яке звикли до халяви і таких грошей в своєму нікчемному житті не бачило.
Хто хоче працювати той їде до Німеччини, Франції та Польщі.
Бидло їде до Ірландії!
Сделал Украину безопасной?!
Знайома яка поїхала в Ірландію розповідала, що їй буває дуже соромно, коли наші жіночки, якібезкоштовно проживають в готелі, крадуть безкоштовні пакети чаю і стіки з цукром і пересилають в Україну своїм (безкоштовні посилки дозволені до певної ваги). Працювати більшість не хочуть, вчити мову також. Тільки качають права.
теж не розумію навіщо люди повиїхали з «постраждалої» західної України.
Там де була окупація, з тих регіонів зрозуміли а з західної, то вже поїхали за кращим життям
З січня буде здається 569.
+ квартира.
Є багато ледарів чи хитрожопих( як і всюду..), деякі чекають щоб повернутися, тому і нічого не хочуть робити.
Але багато намагаються знайти роботу.
Останній випадок, жінка (55 років), 3 група пішла прибиральницею на 50 євро в місяць (дві години в тиждень).
По німецьким стандартам - взагалі не треба було "мучать попу".
Чомусь дописувачі навіть не здогадуються, що переважна більшість оцього бидла і паразитів щомісяця переводить в Україну мільйони грошей у вигляді допомоги рідним, оплати послуг в Україні, донати військовим.
Більшість працює, а ті, хто отримує соцдопомогу, все одно намагаються зекономити, допогаючи якимось чином Україні.
Нажаль, шукачів вигод багато, в моїй країні перебування також.
Але не зараховуйте усих біженців, переважна більшість яких - це жінки та пенсіонери, до паразитів і бидла. Бо віє якоюсь чи то заздрістю чи то тупістю.