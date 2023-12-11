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Новини За кордоном
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біженці (1023) Ірландія (83) пільги (169)

В Ірландії готуються суттєво скоротити виплати українським біженцям

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

біженці,ірландія

11 грудня уряд Ірландії планує розглянути та схвалити значне скорочення пільг для українських біженців, щоб зменшити наплив людей до країни.

Про це пише видання The Irish Times, інформує Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що 11 грудня заплановане засідання комітету Кабміну з питань України, на якому міністри планують обговорити пропозиції міністра з питань інтеграції Родеріка О'Гормана про скорочення виплат майбутнім українським біженцям та надання безкоштовного житла лише на 90 днів. Розгляд цього питання Кабміном у повному складі має відбутися у вівторок.

Згідно із планом зміни допомоги, виплати у розмірі 220 євро на тиждень зменшать до 38,80 євро на тиждень. Це сума, яку виплачують шукачам притулку з інших країн. Крім того, очікується, що новоприбулих українців розміщуватимуть у державному житлі на 90 днів, а потім попросять знайти своє.

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Зазначається, що ці плани можуть узгодити вже цього тижня. Додається, що зміни не стосуватимуться 100 тисяч українських біженців в Ірландії, які вже отримали прихисток у країні, а лише тих, хто прибуде у майбутньому.

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+15
от мені цікаво: хто курва ці "українські біженці", що вони спромоглися добігти до Ірландії - щоби курва мать твоя засрана там отримувати допомогу?

а чи не можна оголосити цілий перелік цих спринтерів-марафонців?
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11.12.2023 13:17
+12
А може почнемо з того - що там взагалі роблять жінки з дітьми із Заходу? Свої кваритири у дуже небезпечних львовах здають "рускоязічним" біженцям?
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11.12.2023 13:46
+10
Давно пора.

Знайома яка поїхала в Ірландію розповідала, що їй буває дуже соромно, коли наші жіночки, якібезкоштовно проживають в готелі, крадуть безкоштовні пакети чаю і стіки з цукром і пересилають в Україну своїм (безкоштовні посилки дозволені до певної ваги). Працювати більшість не хочуть, вчити мову також. Тільки качають права.
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11.12.2023 13:23
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от мені цікаво: хто курва ці "українські біженці", що вони спромоглися добігти до Ірландії - щоби курва мать твоя засрана там отримувати допомогу?

а чи не можна оголосити цілий перелік цих спринтерів-марафонців?
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11.12.2023 13:17 Відповісти
Ірландія то таке.. Не дуже далеко... деякі унікали добралися до Нової Зеландії... І я їм дещо заздрю
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11.12.2023 13:23 Відповісти
Були ще "туристи", які приїздили до Канади, щоб виплату отримати, після чого повертались до Європи. Саме через їх наплив прикрили програму CUAET.
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11.12.2023 13:28 Відповісти
не пойму , як там можна ходити вверх ногами
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11.12.2023 13:41 Відповісти
Там живуть ельфи, вони не підвладні силам гравітації.
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11.12.2023 13:57 Відповісти
Там всюди паркани, навіть болота огороджують, так що ельфи не пройдуть...
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11.12.2023 15:42 Відповісти
заздрість - погане почуття, а справжні українці на власних віллах в монако та відні, воєнкоми з віллами в іспанії, ахметов із будиночком в британії!

хто ж ці спритники, що отримують по 220 євро на тиждень?! швидко пану перелік відправте
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11.12.2023 13:24 Відповісти
👍
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11.12.2023 13:27 Відповісти
Відповім вам так:
Переважна більшість біженців в Ірландії це звичайне бидло, яке звикли до халяви і таких грошей в своєму нікчемному житті не бачило.
Хто хоче працювати той їде до Німеччини, Франції та Польщі.
Бидло їде до Ірландії!
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11.12.2023 15:22 Відповісти
А ты уже одолел оккупанта?
Сделал Украину безопасной?!
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11.12.2023 19:53 Відповісти
Давно пора.

Знайома яка поїхала в Ірландію розповідала, що їй буває дуже соромно, коли наші жіночки, якібезкоштовно проживають в готелі, крадуть безкоштовні пакети чаю і стіки з цукром і пересилають в Україну своїм (безкоштовні посилки дозволені до певної ваги). Працювати більшість не хочуть, вчити мову також. Тільки качають права.
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11.12.2023 13:23 Відповісти
Це напевно дампас і рускоизічніє регіони,бо з заходу України знаю багатьох які поїхали з дітьми то ходять на мовні курси і роботу нормальну знайшли,а дамбас хоче халяву..
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11.12.2023 13:38 Відповісти
А може почнемо з того - що там взагалі роблять жінки з дітьми із Заходу? Свої кваритири у дуже небезпечних львовах здають "рускоязічним" біженцям?
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11.12.2023 13:46 Відповісти
Не думаю, що з якого регіону люди має значення.

теж не розумію навіщо люди повиїхали з «постраждалої» західної України.

Там де була окупація, з тих регіонів зрозуміли а з західної, то вже поїхали за кращим життям
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11.12.2023 13:53 Відповісти
На Західній Україні і до війни з роботою було проблематично, а тепер взагалі попробуй щось знайти, зарплати впали, роботодавці місцевих військовозобов'язаних не охоче беруть, віддають перевагупереселенцям.
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11.12.2023 15:06 Відповісти
Давно пора, суки трусливі потікали з країни падлюки.
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11.12.2023 13:25 Відповісти
Це ти тіпо пишеш з України ..але проксі впн чи яка та **єта?
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11.12.2023 13:51 Відповісти
Ірланцям треба з'ясувати, з яких країв к ним набігли більшість "нуждєющіхся"! Вони будуть приємно здивовані!
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11.12.2023 13:25 Відповісти
Неприємно здивовані. Але наша влада з 14 року заклинала, що на окупованих територіях живуть українці і за них треба піклуватися. Допіклувалися, що всім настало пекло.
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11.12.2023 13:32 Відповісти
В Німеччині 502 євро в місяць на дорослу людину.
З січня буде здається 569.
+ квартира.
Є багато ледарів чи хитрожопих( як і всюду..), деякі чекають щоб повернутися, тому і нічого не хочуть робити.
Але багато намагаються знайти роботу.
Останній випадок, жінка (55 років), 3 група пішла прибиральницею на 50 євро в місяць (дві години в тиждень).
По німецьким стандартам - взагалі не треба було "мучать попу".
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11.12.2023 13:55 Відповісти
Це ось так подають новини на українських ресурсах. Виплати зменшать ВСІМ біженцям! В Ірландії дуже великі проблеми між біженцями із Африки і Азії (від чого ці люди тікають я так і не зрозумів) і місцевим населенням. Українці попадають під роздачу, щоб не звинувачували ірландську владу в протекціонізмі по расовому прикладу. Ось так виглядає ситуація в Ірландії.
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11.12.2023 14:01 Відповісти
Не ври от зависти мирославко, выплаты уменьшат только вновь прибывающим беженцам с 29 января 2024, старожителей не тронут.
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06.01.2024 00:57 Відповісти
Теж хотів би отримувати 220 еврів на тиждень
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11.12.2023 14:16 Відповісти
Буде масовий відтік населення до Німеччини)))
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11.12.2023 15:26 Відповісти
Хм , а з Ізраїля є біженці -немає . Вважаю біженцями виключно українців з окупованих, та прифронтових зон . Всі інші просто економічні пристосуванці .
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11.12.2023 14:37 Відповісти
Та звісно. Розкажіть це загиблим жителям багатоповерхівки в Дніпрі або іншим містам по яких прилітали ракети. Навіть у Львові люди гинули від ракет. Якщо у вас є бажання грати в руску рулєтку, то не значить, що воно повинно буту у всіх. В Україні немає безпечних міст, крапка.
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11.12.2023 15:23 Відповісти
Ракети зараз прилітають всюди , навіть в маленьку Смілу аж дві одразу . Всі сміляни втекли ? А як хлопцям на нулю-там прилітає що хвилини . Якщо всі втечуть, то хто буде підтримувати наших воїнів ( продуктами, автівками , дронами , ліками і іншим , масківальними сітками , окопними свічками ..) ? Ці наші єкономічні біженці масово сидять на пільгах , замість того , що б учити мову , шукати роботу , та допомогати ЗСУ .
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11.12.2023 15:50 Відповісти
Це ваш вибір. У мене був вибір виїхати і я їм скористалася. Психічний стан моєї дитини мені важливіше ніж думки якихось коментаторів на цензорів. І я впевнена, що багато людей з заходу України думали так само. Прям всі мігранти. Та більшість з заходу України і так до війни по ближньому закордону працювали. І в Польщі ніяких особливих пільг немає, нічого тут вигадувати.
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12.12.2023 13:58 Відповісти
все трусло, обычно из западной поет именно такую песню. Фу как противно
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11.12.2023 23:05 Відповісти
Я з Дніпропетровської області, дурню. І вважаю, всі хто має законні права виїхати, можуть їми скористатися, і люди з заходу України теж. Хочеться вам бути "не труслом" сидіть далі, але нічого називати всіх економічними мігрантами.
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12.12.2023 14:01 Відповісти
Ситі бики і кнури призивного віку : сикуни, халявщики, паразити, ухилянти, дизертири, "інваліди", "супроводжуючі", "опікуни", "хворі".... та інша нечисть уже заїб.ли європейців. Виганяють сраним віником і добре роблять. Вони нах нікому не потрібні, ні тут, ні там. Непотріб.
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11.12.2023 15:23 Відповісти
Я навіть не хочу щоб це бидло поверталося до України. Нехай ці паразити лишаються десь там...
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11.12.2023 15:29 Відповісти
Жорстко
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11.12.2023 16:52 Відповісти
Судячи з більшості коментарів (не лише до цієї статті), то українські біженці за кордоном - бидло, сцикуни, паразити і всякі падлюки.

Чомусь дописувачі навіть не здогадуються, що переважна більшість оцього бидла і паразитів щомісяця переводить в Україну мільйони грошей у вигляді допомоги рідним, оплати послуг в Україні, донати військовим.

Більшість працює, а ті, хто отримує соцдопомогу, все одно намагаються зекономити, допогаючи якимось чином Україні.

Нажаль, шукачів вигод багато, в моїй країні перебування також.
Але не зараховуйте усих біженців, переважна більшість яких - це жінки та пенсіонери, до паразитів і бидла. Бо віє якоюсь чи то заздрістю чи то тупістю.
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11.12.2023 17:08 Відповісти
ума уехать много не надо. И уважать таких людей особо не за что (привыкайте!), кроме тех, кто остался реально без дома или живет на нуле или около.
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11.12.2023 23:07 Відповісти
В Ірландії та Шотландії всі міста забиті ЗАПАДЕНЦЯМИ! Та ще й з таких регіонів де ні одна ракета не прилітала ( Франківськ, Закарпаття, Чернівці). ОЦЕ ТАК БІЖЕНЦІ! СДАВ КВАРТИРУ СХІДНЯКАМ ЗО 500€ І ПОЇХАВ ДО ЇРЛАНДІЇ. Дуже соромно.
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11.12.2023 17:32 Відповісти
и они больше всего визжат, что безопасных мест в Украине нет
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11.12.2023 23:08 Відповісти
 
 