В Ірландії готуються суттєво скоротити виплати українським біженцям

11 грудня уряд Ірландії планує розглянути та схвалити значне скорочення пільг для українських біженців, щоб зменшити наплив людей до країни.

Про це пише видання The Irish Times, інформує Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що 11 грудня заплановане засідання комітету Кабміну з питань України, на якому міністри планують обговорити пропозиції міністра з питань інтеграції Родеріка О'Гормана про скорочення виплат майбутнім українським біженцям та надання безкоштовного житла лише на 90 днів. Розгляд цього питання Кабміном у повному складі має відбутися у вівторок.

Згідно із планом зміни допомоги, виплати у розмірі 220 євро на тиждень зменшать до 38,80 євро на тиждень. Це сума, яку виплачують шукачам притулку з інших країн. Крім того, очікується, що новоприбулих українців розміщуватимуть у державному житлі на 90 днів, а потім попросять знайти своє.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ірландія хоче зобов’язати українських біженців платити за житло

Зазначається, що ці плани можуть узгодити вже цього тижня. Додається, що зміни не стосуватимуться 100 тисяч українських біженців в Ірландії, які вже отримали прихисток у країні, а лише тих, хто прибуде у майбутньому.