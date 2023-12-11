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Новости За рубежом
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В Ирландии готовятся существенно сократить выплаты украинским беженцам

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

біженці,ірландія

11 декабря правительство Ирландии планирует рассмотреть и одобрить значительное сокращение льгот для украинских беженцев, чтобы снизить наплыв людей в страну.

Об этом пишет издание The Irish Times, передает Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что 11 декабря запланировано заседание комитета Кабмина по вопросам Украины, на котором министры планируют обсудить предложения министра по интеграции Родерика О'Гормана о сокращении выплат будущим украинским беженцам и предоставления бесплатного жилья всего на 90 дней. Рассмотрение этого вопроса Кабмином в полном составе должно состояться во вторник.

Согласно плану смены пособия, выплаты в размере 220 евро в неделю снизят до 38,80 евро в неделю. Это сумма, которую выплачивают искателям убежища из других стран. Кроме того, ожидается, что новоприбывшие украинцы будут размещаться в государственном жилье на 90 дней, а затем будут искать свое.

Отмечается, что эти планы могут быть согласованы уже на этой неделе. Добавляется, что изменения не будут касаться 100 тысяч украинских беженцев в Ирландии, уже получивших убежище в стране, а только тех, кто приедет в будущем.

Читайте также: Ирландия хочет обязать украинских беженцев платить за жилье
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Топ комментарии
+15
от мені цікаво: хто курва ці "українські біженці", що вони спромоглися добігти до Ірландії - щоби курва мать твоя засрана там отримувати допомогу?

а чи не можна оголосити цілий перелік цих спринтерів-марафонців?
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11.12.2023 13:17
+12
А може почнемо з того - що там взагалі роблять жінки з дітьми із Заходу? Свої кваритири у дуже небезпечних львовах здають "рускоязічним" біженцям?
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11.12.2023 13:46
+10
Давно пора.

Знайома яка поїхала в Ірландію розповідала, що їй буває дуже соромно, коли наші жіночки, якібезкоштовно проживають в готелі, крадуть безкоштовні пакети чаю і стіки з цукром і пересилають в Україну своїм (безкоштовні посилки дозволені до певної ваги). Працювати більшість не хочуть, вчити мову також. Тільки качають права.
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11.12.2023 13:23
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от мені цікаво: хто курва ці "українські біженці", що вони спромоглися добігти до Ірландії - щоби курва мать твоя засрана там отримувати допомогу?

а чи не можна оголосити цілий перелік цих спринтерів-марафонців?
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11.12.2023 13:17 Ответить
Ірландія то таке.. Не дуже далеко... деякі унікали добралися до Нової Зеландії... І я їм дещо заздрю
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11.12.2023 13:23 Ответить
Були ще "туристи", які приїздили до Канади, щоб виплату отримати, після чого повертались до Європи. Саме через їх наплив прикрили програму CUAET.
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11.12.2023 13:28 Ответить
не пойму , як там можна ходити вверх ногами
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11.12.2023 13:41 Ответить
Там живуть ельфи, вони не підвладні силам гравітації.
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11.12.2023 13:57 Ответить
Там всюди паркани, навіть болота огороджують, так що ельфи не пройдуть...
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11.12.2023 15:42 Ответить
заздрість - погане почуття, а справжні українці на власних віллах в монако та відні, воєнкоми з віллами в іспанії, ахметов із будиночком в британії!

хто ж ці спритники, що отримують по 220 євро на тиждень?! швидко пану перелік відправте
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11.12.2023 13:24 Ответить
👍
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11.12.2023 13:27 Ответить
Відповім вам так:
Переважна більшість біженців в Ірландії це звичайне бидло, яке звикли до халяви і таких грошей в своєму нікчемному житті не бачило.
Хто хоче працювати той їде до Німеччини, Франції та Польщі.
Бидло їде до Ірландії!
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11.12.2023 15:22 Ответить
А ты уже одолел оккупанта?
Сделал Украину безопасной?!
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11.12.2023 19:53 Ответить
Давно пора.

Знайома яка поїхала в Ірландію розповідала, що їй буває дуже соромно, коли наші жіночки, якібезкоштовно проживають в готелі, крадуть безкоштовні пакети чаю і стіки з цукром і пересилають в Україну своїм (безкоштовні посилки дозволені до певної ваги). Працювати більшість не хочуть, вчити мову також. Тільки качають права.
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11.12.2023 13:23 Ответить
Це напевно дампас і рускоизічніє регіони,бо з заходу України знаю багатьох які поїхали з дітьми то ходять на мовні курси і роботу нормальну знайшли,а дамбас хоче халяву..
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11.12.2023 13:38 Ответить
А може почнемо з того - що там взагалі роблять жінки з дітьми із Заходу? Свої кваритири у дуже небезпечних львовах здають "рускоязічним" біженцям?
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11.12.2023 13:46 Ответить
Не думаю, що з якого регіону люди має значення.

теж не розумію навіщо люди повиїхали з «постраждалої» західної України.

Там де була окупація, з тих регіонів зрозуміли а з західної, то вже поїхали за кращим життям
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11.12.2023 13:53 Ответить
На Західній Україні і до війни з роботою було проблематично, а тепер взагалі попробуй щось знайти, зарплати впали, роботодавці місцевих військовозобов'язаних не охоче беруть, віддають перевагупереселенцям.
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11.12.2023 15:06 Ответить
Давно пора, суки трусливі потікали з країни падлюки.
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11.12.2023 13:25 Ответить
Це ти тіпо пишеш з України ..але проксі впн чи яка та **єта?
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11.12.2023 13:51 Ответить
Ірланцям треба з'ясувати, з яких країв к ним набігли більшість "нуждєющіхся"! Вони будуть приємно здивовані!
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11.12.2023 13:25 Ответить
Неприємно здивовані. Але наша влада з 14 року заклинала, що на окупованих територіях живуть українці і за них треба піклуватися. Допіклувалися, що всім настало пекло.
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11.12.2023 13:32 Ответить
В Німеччині 502 євро в місяць на дорослу людину.
З січня буде здається 569.
+ квартира.
Є багато ледарів чи хитрожопих( як і всюду..), деякі чекають щоб повернутися, тому і нічого не хочуть робити.
Але багато намагаються знайти роботу.
Останній випадок, жінка (55 років), 3 група пішла прибиральницею на 50 євро в місяць (дві години в тиждень).
По німецьким стандартам - взагалі не треба було "мучать попу".
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11.12.2023 13:55 Ответить
Це ось так подають новини на українських ресурсах. Виплати зменшать ВСІМ біженцям! В Ірландії дуже великі проблеми між біженцями із Африки і Азії (від чого ці люди тікають я так і не зрозумів) і місцевим населенням. Українці попадають під роздачу, щоб не звинувачували ірландську владу в протекціонізмі по расовому прикладу. Ось так виглядає ситуація в Ірландії.
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11.12.2023 14:01 Ответить
Не ври от зависти мирославко, выплаты уменьшат только вновь прибывающим беженцам с 29 января 2024, старожителей не тронут.
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06.01.2024 00:57 Ответить
Теж хотів би отримувати 220 еврів на тиждень
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11.12.2023 14:16 Ответить
Буде масовий відтік населення до Німеччини)))
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11.12.2023 15:26 Ответить
Хм , а з Ізраїля є біженці -немає . Вважаю біженцями виключно українців з окупованих, та прифронтових зон . Всі інші просто економічні пристосуванці .
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11.12.2023 14:37 Ответить
Та звісно. Розкажіть це загиблим жителям багатоповерхівки в Дніпрі або іншим містам по яких прилітали ракети. Навіть у Львові люди гинули від ракет. Якщо у вас є бажання грати в руску рулєтку, то не значить, що воно повинно буту у всіх. В Україні немає безпечних міст, крапка.
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11.12.2023 15:23 Ответить
Ракети зараз прилітають всюди , навіть в маленьку Смілу аж дві одразу . Всі сміляни втекли ? А як хлопцям на нулю-там прилітає що хвилини . Якщо всі втечуть, то хто буде підтримувати наших воїнів ( продуктами, автівками , дронами , ліками і іншим , масківальними сітками , окопними свічками ..) ? Ці наші єкономічні біженці масово сидять на пільгах , замість того , що б учити мову , шукати роботу , та допомогати ЗСУ .
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11.12.2023 15:50 Ответить
Це ваш вибір. У мене був вибір виїхати і я їм скористалася. Психічний стан моєї дитини мені важливіше ніж думки якихось коментаторів на цензорів. І я впевнена, що багато людей з заходу України думали так само. Прям всі мігранти. Та більшість з заходу України і так до війни по ближньому закордону працювали. І в Польщі ніяких особливих пільг немає, нічого тут вигадувати.
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12.12.2023 13:58 Ответить
все трусло, обычно из западной поет именно такую песню. Фу как противно
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11.12.2023 23:05 Ответить
Я з Дніпропетровської області, дурню. І вважаю, всі хто має законні права виїхати, можуть їми скористатися, і люди з заходу України теж. Хочеться вам бути "не труслом" сидіть далі, але нічого називати всіх економічними мігрантами.
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12.12.2023 14:01 Ответить
Ситі бики і кнури призивного віку : сикуни, халявщики, паразити, ухилянти, дизертири, "інваліди", "супроводжуючі", "опікуни", "хворі".... та інша нечисть уже заїб.ли європейців. Виганяють сраним віником і добре роблять. Вони нах нікому не потрібні, ні тут, ні там. Непотріб.
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11.12.2023 15:23 Ответить
Я навіть не хочу щоб це бидло поверталося до України. Нехай ці паразити лишаються десь там...
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11.12.2023 15:29 Ответить
Жорстко
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11.12.2023 16:52 Ответить
Судячи з більшості коментарів (не лише до цієї статті), то українські біженці за кордоном - бидло, сцикуни, паразити і всякі падлюки.

Чомусь дописувачі навіть не здогадуються, що переважна більшість оцього бидла і паразитів щомісяця переводить в Україну мільйони грошей у вигляді допомоги рідним, оплати послуг в Україні, донати військовим.

Більшість працює, а ті, хто отримує соцдопомогу, все одно намагаються зекономити, допогаючи якимось чином Україні.

Нажаль, шукачів вигод багато, в моїй країні перебування також.
Але не зараховуйте усих біженців, переважна більшість яких - це жінки та пенсіонери, до паразитів і бидла. Бо віє якоюсь чи то заздрістю чи то тупістю.
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11.12.2023 17:08 Ответить
ума уехать много не надо. И уважать таких людей особо не за что (привыкайте!), кроме тех, кто остался реально без дома или живет на нуле или около.
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11.12.2023 23:07 Ответить
В Ірландії та Шотландії всі міста забиті ЗАПАДЕНЦЯМИ! Та ще й з таких регіонів де ні одна ракета не прилітала ( Франківськ, Закарпаття, Чернівці). ОЦЕ ТАК БІЖЕНЦІ! СДАВ КВАРТИРУ СХІДНЯКАМ ЗО 500€ І ПОЇХАВ ДО ЇРЛАНДІЇ. Дуже соромно.
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11.12.2023 17:32 Ответить
и они больше всего визжат, что безопасных мест в Украине нет
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11.12.2023 23:08 Ответить
 
 