В Ирландии готовятся существенно сократить выплаты украинским беженцам

11 декабря правительство Ирландии планирует рассмотреть и одобрить значительное сокращение льгот для украинских беженцев, чтобы снизить наплыв людей в страну.

Об этом пишет издание The Irish Times, передает Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что 11 декабря запланировано заседание комитета Кабмина по вопросам Украины, на котором министры планируют обсудить предложения министра по интеграции Родерика О'Гормана о сокращении выплат будущим украинским беженцам и предоставления бесплатного жилья всего на 90 дней. Рассмотрение этого вопроса Кабмином в полном составе должно состояться во вторник.

Согласно плану смены пособия, выплаты в размере 220 евро в неделю снизят до 38,80 евро в неделю. Это сумма, которую выплачивают искателям убежища из других стран. Кроме того, ожидается, что новоприбывшие украинцы будут размещаться в государственном жилье на 90 дней, а затем будут искать свое.

Отмечается, что эти планы могут быть согласованы уже на этой неделе. Добавляется, что изменения не будут касаться 100 тысяч украинских беженцев в Ирландии, уже получивших убежище в стране, а только тех, кто приедет в будущем.

Читайте также: Ирландия хочет обязать украинских беженцев платить за жилье