В Ирландии готовятся существенно сократить выплаты украинским беженцам
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11 декабря правительство Ирландии планирует рассмотреть и одобрить значительное сокращение льгот для украинских беженцев, чтобы снизить наплыв людей в страну.
Об этом пишет издание The Irish Times, передает Цензор.НЕТ.
Издание отмечает, что 11 декабря запланировано заседание комитета Кабмина по вопросам Украины, на котором министры планируют обсудить предложения министра по интеграции Родерика О'Гормана о сокращении выплат будущим украинским беженцам и предоставления бесплатного жилья всего на 90 дней. Рассмотрение этого вопроса Кабмином в полном составе должно состояться во вторник.
Согласно плану смены пособия, выплаты в размере 220 евро в неделю снизят до 38,80 евро в неделю. Это сумма, которую выплачивают искателям убежища из других стран. Кроме того, ожидается, что новоприбывшие украинцы будут размещаться в государственном жилье на 90 дней, а затем будут искать свое.
Отмечается, что эти планы могут быть согласованы уже на этой неделе. Добавляется, что изменения не будут касаться 100 тысяч украинских беженцев в Ирландии, уже получивших убежище в стране, а только тех, кто приедет в будущем.
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а чи не можна оголосити цілий перелік цих спринтерів-марафонців?
хто ж ці спритники, що отримують по 220 євро на тиждень?! швидко пану перелік відправте
Переважна більшість біженців в Ірландії це звичайне бидло, яке звикли до халяви і таких грошей в своєму нікчемному житті не бачило.
Хто хоче працювати той їде до Німеччини, Франції та Польщі.
Бидло їде до Ірландії!
Сделал Украину безопасной?!
Знайома яка поїхала в Ірландію розповідала, що їй буває дуже соромно, коли наші жіночки, якібезкоштовно проживають в готелі, крадуть безкоштовні пакети чаю і стіки з цукром і пересилають в Україну своїм (безкоштовні посилки дозволені до певної ваги). Працювати більшість не хочуть, вчити мову також. Тільки качають права.
теж не розумію навіщо люди повиїхали з «постраждалої» західної України.
Там де була окупація, з тих регіонів зрозуміли а з західної, то вже поїхали за кращим життям
З січня буде здається 569.
+ квартира.
Є багато ледарів чи хитрожопих( як і всюду..), деякі чекають щоб повернутися, тому і нічого не хочуть робити.
Але багато намагаються знайти роботу.
Останній випадок, жінка (55 років), 3 група пішла прибиральницею на 50 євро в місяць (дві години в тиждень).
По німецьким стандартам - взагалі не треба було "мучать попу".
Чомусь дописувачі навіть не здогадуються, що переважна більшість оцього бидла і паразитів щомісяця переводить в Україну мільйони грошей у вигляді допомоги рідним, оплати послуг в Україні, донати військовим.
Більшість працює, а ті, хто отримує соцдопомогу, все одно намагаються зекономити, допогаючи якимось чином Україні.
Нажаль, шукачів вигод багато, в моїй країні перебування також.
Але не зараховуйте усих біженців, переважна більшість яких - це жінки та пенсіонери, до паразитів і бидла. Бо віє якоюсь чи то заздрістю чи то тупістю.