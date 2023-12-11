Глава МЗС Швеції Більстрьом закликав ЄС збільшити допомогу Україн

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом підтримує збільшення політичної, військової та фінансової допомоги Україні.

Про це він заявив перед початком засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні у нас буде дуже інтенсивна дискусія щодо України, яка є дуже важливою. Уряд Швеції підтримує та вважає, що нам зараз треба рухатися далі як у плані вступу України до ЄС, так і у збільшенні нашої політичної, військової та фінансової підтримки України", - зазначив очільник МЗС.

Також Більстрьом наголосив на важливості вжиття подальших заходів з метою обмеження спроможностей Росії вести війну проти України.

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