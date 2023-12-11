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Глава МЗС Швеції Більстрьом закликав ЄС збільшити допомогу Україн

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

більстрьом

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом підтримує збільшення політичної, військової та фінансової допомоги Україні.

Про це він заявив перед початком засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні у нас буде дуже інтенсивна дискусія щодо України, яка є дуже важливою. Уряд Швеції підтримує та вважає, що нам зараз треба рухатися далі як у плані вступу України до ЄС, так і у збільшенні нашої політичної, військової та фінансової підтримки України", - зазначив очільник МЗС.

Також Більстрьом наголосив на важливості вжиття подальших заходів з метою обмеження спроможностей Росії вести війну проти України.

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Автор: Богдан Гуньковський
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11.12.2023 14:12 Відповісти
Шо-шо, а закликати вміють...
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11.12.2023 14:15 Відповісти
 
 