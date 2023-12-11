Глава МЗС Швеції Більстрьом закликав ЄС збільшити допомогу Україн
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Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом підтримує збільшення політичної, військової та фінансової допомоги Україні.
Про це він заявив перед початком засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Сьогодні у нас буде дуже інтенсивна дискусія щодо України, яка є дуже важливою. Уряд Швеції підтримує та вважає, що нам зараз треба рухатися далі як у плані вступу України до ЄС, так і у збільшенні нашої політичної, військової та фінансової підтримки України", - зазначив очільник МЗС.
Також Більстрьом наголосив на важливості вжиття подальших заходів з метою обмеження спроможностей Росії вести війну проти України.
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Ihor Opatsa
показати весь коментар11.12.2023 14:12 Відповісти Мені подобається 0
Ivan Ivan 9411ab2c
показати весь коментар11.12.2023 14:15 Відповісти Мені подобається 0
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