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Росіяни проведуть президентські вибори на окупованих територіях України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,вибори

Російський Центрвиборчком оголосив про плани провести 15-17 березня 2024 року голосування на окупованих територіях України в рамках чергових виборів президента РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пропагандистське видання РИА-Новости.

Російська ЦВК ухвалила рішення про проведення голосування на "виборах" президента країни в так званих "нових регіонах", де діє "воєнний стан". "Новими регіонами" росіяни називають окуповані частини українських областей. "Воєнний стан" загарбники оголосили там у жовтні 2022 року.

Центрвиборчком РФ також стверджує, що провів консультації щодо голосування на окупованих частинах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей з Міноборони та ФСБ РФ, а також з окупаційною "владою".

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Згадались ті пророчі плакати. Або Петро, або ху-йло...
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11.12.2023 13:31 Відповісти
До чого тут вибори? Продовження власного терміну перебування на незаконно зайнятій посаді тираном та диктатором немає нічого спільного з виборами. Ні на території параши, ні на тимчасово окупованих нею територіях.
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11.12.2023 13:40 Відповісти
тому що, навіть за доброї волі наступника
треба буде починати, зі зміни конституції, відміни рішень та виборів
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11.12.2023 15:02 Відповісти
це ж вже було - прилетіла "балістика" акурат в комісію пацаків.
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11.12.2023 13:57 Відповісти
Ну и кто признает результаты таких "выборов"? кндр хотя бы признает?
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11.12.2023 13:59 Відповісти
тобто росісянам можна вибори під час війни, а в нас єрмак-арахамія-татаров-зе пожиттево?
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11.12.2023 14:46 Відповісти
 
 