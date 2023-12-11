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Новости Война в Украине
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Россияне проведут президентские выборы на оккупированных территориях Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,вибори

Российский Центризбирком объявил о планах провести 15-17 марта 2024 голосование на оккупированных территориях Украины в рамках очередных выборов президента РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пропагандистское издание РИА-Новости.

Российский ЦИК принял решение о проведении голосования на "выборах" президента страны в так называемых "новых регионах", где действует "военное положение". "Новыми регионами" россияне называют оккупированные части украинских областей. "Военное положение" захватчики объявили там в октябре 2022 года.

Центризбирком РФ также утверждает, что провел консультации по голосованию на оккупированных частях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей с Минобороны и ФСБ РФ, а также с оккупационными "властями".

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Згадались ті пророчі плакати. Або Петро, або ху-йло...
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11.12.2023 13:31 Ответить
До чого тут вибори? Продовження власного терміну перебування на незаконно зайнятій посаді тираном та диктатором немає нічого спільного з виборами. Ні на території параши, ні на тимчасово окупованих нею територіях.
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11.12.2023 13:40 Ответить
тому що, навіть за доброї волі наступника
треба буде починати, зі зміни конституції, відміни рішень та виборів
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11.12.2023 15:02 Ответить
це ж вже було - прилетіла "балістика" акурат в комісію пацаків.
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11.12.2023 13:57 Ответить
Ну и кто признает результаты таких "выборов"? кндр хотя бы признает?
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11.12.2023 13:59 Ответить
тобто росісянам можна вибори під час війни, а в нас єрмак-арахамія-татаров-зе пожиттево?
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11.12.2023 14:46 Ответить
 
 