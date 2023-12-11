Россияне проведут президентские выборы на оккупированных территориях Украины

Российский Центризбирком объявил о планах провести 15-17 марта 2024 голосование на оккупированных территориях Украины в рамках очередных выборов президента РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пропагандистское издание РИА-Новости.

Российский ЦИК принял решение о проведении голосования на "выборах" президента страны в так называемых "новых регионах", где действует "военное положение". "Новыми регионами" россияне называют оккупированные части украинских областей. "Военное положение" захватчики объявили там в октябре 2022 года.

Центризбирком РФ также утверждает, что провел консультации по голосованию на оккупированных частях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей с Минобороны и ФСБ РФ, а также с оккупационными "властями".

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