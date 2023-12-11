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Щодня фіксується близько 160 воєнних злочинів РФ в Україні, - Клименко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

київщина,злочин,воєнний,тіло

Глава МВС Ігор Клименко долучився до засідання міністрів внутрішніх справ і безпеки країн G7. У фокусі уваги - безпекова ситуація в Україні та російські воєнні злочини.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, він повідомив міністрів країн-партнерів, що слідчі Національної поліції України щоденно фіксують в середньому по 160 таких злочинів.

"Серед них - обстріли, розстріли цивільних, знущання з мирного населення, сексуальне насильство, незаконна депортація, викрадення людей, незаконне позбавлення волі.

Тож всі служби МВС цілодобово працюють над посиленням безпекової компоненти всередині країни та покращенню оперативності реагування на надзвичайні ситуації", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, за словами Клименка проводяться стабілізаційні заходи на деокупованих територіях, також запустили спецбазу "Воєнний злочинець" з відомостями про окупантів, створили мережу Пунктів незламності, контролюється обіг зброї та щоденно розміновується гектари звільнених територій.

Автор: Ірина Дашківська
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Ну ось:
А СБУ раз на місяць-два велиречаво апломбно сповіщає про ОДНУ закриту ЗАОЧНУ справу проти ОДНОГО якогось рашиста скоївщого військовий злочин.
З такім підходом їм "роботи" вистачить на найближчі 10-20 тисяч років....
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11.12.2023 14:28 Відповісти
Так він все ж таки Ківа чи Кива....
розтолкуйте...
як править український тлумачний словник?!
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11.12.2023 15:44 Відповісти
 
 