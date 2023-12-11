Щодня фіксується близько 160 воєнних злочинів РФ в Україні, - Клименко
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Глава МВС Ігор Клименко долучився до засідання міністрів внутрішніх справ і безпеки країн G7. У фокусі уваги - безпекова ситуація в Україні та російські воєнні злочини.
Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, він повідомив міністрів країн-партнерів, що слідчі Національної поліції України щоденно фіксують в середньому по 160 таких злочинів.
"Серед них - обстріли, розстріли цивільних, знущання з мирного населення, сексуальне насильство, незаконна депортація, викрадення людей, незаконне позбавлення волі.
Тож всі служби МВС цілодобово працюють над посиленням безпекової компоненти всередині країни та покращенню оперативності реагування на надзвичайні ситуації", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, за словами Клименка проводяться стабілізаційні заходи на деокупованих територіях, також запустили спецбазу "Воєнний злочинець" з відомостями про окупантів, створили мережу Пунктів незламності, контролюється обіг зброї та щоденно розміновується гектари звільнених територій.
Будь ласка, зачекайте...
А СБУ раз на місяць-два велиречаво апломбно сповіщає про ОДНУ закриту ЗАОЧНУ справу проти ОДНОГО якогось рашиста скоївщого військовий злочин.
З такім підходом їм "роботи" вистачить на найближчі 10-20 тисяч років....
розтолкуйте...
як править український тлумачний словник?!