Щодня фіксується близько 160 воєнних злочинів РФ в Україні, - Клименко

Глава МВС Ігор Клименко долучився до засідання міністрів внутрішніх справ і безпеки країн G7. У фокусі уваги - безпекова ситуація в Україні та російські воєнні злочини.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, він повідомив міністрів країн-партнерів, що слідчі Національної поліції України щоденно фіксують в середньому по 160 таких злочинів.

"Серед них - обстріли, розстріли цивільних, знущання з мирного населення, сексуальне насильство, незаконна депортація, викрадення людей, незаконне позбавлення волі.

Тож всі служби МВС цілодобово працюють над посиленням безпекової компоненти всередині країни та покращенню оперативності реагування на надзвичайні ситуації", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, за словами Клименка проводяться стабілізаційні заходи на деокупованих територіях, також запустили спецбазу "Воєнний злочинець" з відомостями про окупантів, створили мережу Пунктів незламності, контролюється обіг зброї та щоденно розміновується гектари звільнених територій.