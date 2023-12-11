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Київська область (3133) вирок (898) розстріл (178) СБУ (10042) воєнні злочини (1567)

Командир-розвідник РФ Дьоготь, який під час окупації Київщини у спину розстріляв 70-річного мирного мешканця, заочно отримав довічне ув’язнення, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сбу

Завдяки доказовій базі Служби безпеки довічне позбавлення волі заочно отримав російський капітан Дмитро Дьоготь, який причетний до масових вбивств цивільного населення в Україні. Перебуваючи на посаді керівника розвідки 64-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил Росії, він брав участь у захопленні Бучанського району на Київщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зазначається, що у період тимчасової окупації громади Дьоготь командував діями підлеглих під час проведення каральних акцій проти місцевих жителів.

У ході таких "рейдів" рашисти викрадали та вбивали людей, а також грабували приватні помешкання. При цьому військовий посадовець власноруч застосовував вогнепальну зброю проти цивільних.

"Встановлено, що 3 березня 2022 року на одній з вулиць селища Гавронщина Дьоготь зупинив беззбройного 70-річного громадянина і вдарив його в обличчя прикладом автомата. Після падіння потерпілого рашист розстріляв чоловіка в спину", - йдеться у повідомленні.

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Ініційована СБУ судово-медична експертиза підтвердила, що причиною загибелі місцевого жителя стали численні вогнепальні поранення і втрата крові.

На підставі зібраних доказів суд визнав Дьогтя винним за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни) і призначив йому довічне позбавлення волі заочно.

Наразі тривають комплексні заходи для встановлення місця перебування засудженого для його покарання за злочини проти громадян нашої держави, додали у пресслужбі СБУ.

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Топ коментарі
+7
До сраки йому. Одна надія, що він вже здох.
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11.12.2023 12:26
+6
То вже хоч розстріляйте його заочно.
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11.12.2023 12:45
+3
Ці вироки, як "вичерпати чайною ложкою Чорне море"!
Рашку потрібно засудити ЦІЛКОМ, ОГУЛОМ!
Всі сотні тисяч загарбників.
Та всю їхню недо Імперію.
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11.12.2023 12:29
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й що далі? ми його десь знайдемо, посадимо до в'язниці й будемо годувати та утримувати до скону?
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11.12.2023 12:24 Відповісти
Ківі їли?
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11.12.2023 12:32 Відповісти
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11.12.2023 12:35 Відповісти
До сраки йому. Одна надія, що він вже здох.
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11.12.2023 12:26 Відповісти
Ці вироки, як "вичерпати чайною ложкою Чорне море"!
Рашку потрібно засудити ЦІЛКОМ, ОГУЛОМ!
Всі сотні тисяч загарбників.
Та всю їхню недо Імперію.
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11.12.2023 12:29 Відповісти
То вже хоч розстріляйте його заочно.
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11.12.2023 12:45 Відповісти
Це всеодно що заочно торта можна з'їсти.
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11.12.2023 12:58 Відповісти
якщо не здохне зараз то потім знайдуть як ківу з простеленими фаберже і макітрою
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11.12.2023 13:01 Відповісти
В цей "кумедії" головне слово заочно.
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11.12.2023 13:18 Відповісти
Він з українських переселенців, фото його є краще бойовим магам віддавати його данні і вони довго не протянуть, як казала одна відьма одній матері чию діачину ізнасіловали і вбили, дайте мені їх фото і вони довго не протянуть( це я зменшує висловлювання)
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11.12.2023 13:21 Відповісти
цирк. Навіщо СБУ та суди витрачають час на заочні вироки? Він, скоріш за все не доживе до покарання.
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11.12.2023 14:21 Відповісти
Заочно... За що тим ідіотам гроші платять? З таким успіхом можете заочно нанести превентивний ЯУ. На майбутнє так би мовити 🤦‍♂️
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11.12.2023 15:16 Відповісти
Этому дегтю за всю мазуту две пули в рыло!
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11.12.2023 16:46 Відповісти
 
 