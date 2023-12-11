Командир-розвідник РФ Дьоготь, який під час окупації Київщини у спину розстріляв 70-річного мирного мешканця, заочно отримав довічне ув’язнення, - СБУ
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Завдяки доказовій базі Служби безпеки довічне позбавлення волі заочно отримав російський капітан Дмитро Дьоготь, який причетний до масових вбивств цивільного населення в Україні. Перебуваючи на посаді керівника розвідки 64-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил Росії, він брав участь у захопленні Бучанського району на Київщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Зазначається, що у період тимчасової окупації громади Дьоготь командував діями підлеглих під час проведення каральних акцій проти місцевих жителів.
У ході таких "рейдів" рашисти викрадали та вбивали людей, а також грабували приватні помешкання. При цьому військовий посадовець власноруч застосовував вогнепальну зброю проти цивільних.
"Встановлено, що 3 березня 2022 року на одній з вулиць селища Гавронщина Дьоготь зупинив беззбройного 70-річного громадянина і вдарив його в обличчя прикладом автомата. Після падіння потерпілого рашист розстріляв чоловіка в спину", - йдеться у повідомленні.
Ініційована СБУ судово-медична експертиза підтвердила, що причиною загибелі місцевого жителя стали численні вогнепальні поранення і втрата крові.
На підставі зібраних доказів суд визнав Дьогтя винним за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни) і призначив йому довічне позбавлення волі заочно.
Наразі тривають комплексні заходи для встановлення місця перебування засудженого для його покарання за злочини проти громадян нашої держави, додали у пресслужбі СБУ.
Будь ласка, зачекайте...
Рашку потрібно засудити ЦІЛКОМ, ОГУЛОМ!
Всі сотні тисяч загарбників.
Та всю їхню недо Імперію.