Пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Польщею розблоковано, відновлено стабільний рух вантажівок, - Кубраков
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Блокада пункту пропуску "Ягодин - Дорогуськ" на кордоні з Польщею завершена.
Про це повідомив у фейсбуці віцепрем’єр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
За його словами, з 14:00 там відновлено стабільний рух вантажівок. У напрямку до України проїхали 15 транспортних засобів - вони на пункті пропуску. Також 25 вантажівок оформлюються - прямуватимуть в бік Польші.
"Більше місяця тривало блокування найбільшого вантажного пункту пропуску. За цей час команда Міністерства та Посольства буквально щоденно займалась питанням розблокування. Провели десятки зустрічей, перемовин на всіх можливих рівнях. Це була складна робота, але вона ще не завершена. Кордон має бути розблокованим повністю, а подальші блокування не допущені. Працюємо далі, враховуючи інтереси наших перевізників та держави", - зазначив Кубраков.
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Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Interia.
"Я більше не можу допустити, щоб жителі гміни втрачали роботу", - сказав війт Войцех Сава.
"Перевізники не виконують домовленості, вони не пропускають транспорт ADR (небезпечні вантажі. - Ред.), як було домовлено", - додав він.
Після 13:00 учасникам офіційно повідомили, що акцію протесту було розпущено. Муніципалітет назвав дві причини - "велика небезпека для майна" і "блокування руху".
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Ну що, зебоби, ви саме цього хотіли?
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Поки всі чекали рішення від польских урядовців, не витримав очільник польської гміни (адміністративна одиниця в Польщі) Дорогуськ. "Я більше не можу допустити, щоб жителі гміни втрачали роботу", - сказав війт Войцех Сава.
"Перевізники не виконують домовленості, вони не пропускають транспорт ADR (небезпечні вантажі. - Ред.), як було домовлено", - додав він.
Після 13:00 учасникам офіційно повідомили, що акцію протесту було розпущено. Муніципалітет назвав дві причини - "велика небезпека для майна" і "блокування руху".
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https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c4n01zp67w0o
там пишуть, що не дочекавшись нічого внятного від держави "Український бізнес зробив перший крок до розблокування польського кордону у правовий спосіб, - від імені Асоціації міжнародних перевізників України до місцевих органів влади в Польщі на територіях, де розташовані заблоковані прикордонні пункти, подали перші скарги.
Після отримання скарг керівники територіальних громад (гмін) зобов'язані звернутися до організаторів блокування із закликом припинити акцію.
Після двох попереджень - "наприклад, вранці і ввечері" - місцева влада має право розпустити страйк своїм рішенням. Якщо ж вона і надалі не втручатиметься або проігнорує подані заяви, це стане підставою до звернення до суду - вже на місцеву владу за бездіяльність."
Ось і все "кохання" дблбл
Тобто все зробив Голова місцевої громади?
А пан кубраков скромно промовчав, що то ніх...уя ні його міністерство, ні уряд членограя?
Добре хоч не спиз...дів, що то його особисте досягнення.
кубраков сучий потрох-їдь ремонтуй.
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