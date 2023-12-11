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кордон (3113) Польща (5176) блокування (346)

Пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Польщею розблоковано, відновлено стабільний рух вантажівок, - Кубраков

Новини Цензор.НЕТ Економіка

блокада,кордон,польща

Блокада пункту пропуску "Ягодин - Дорогуськ" на кордоні з Польщею завершена.

Про це повідомив у фейсбуці віцепрем’єр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, з 14:00 там відновлено стабільний рух вантажівок. У напрямку до України проїхали 15 транспортних засобів - вони на пункті пропуску. Також 25 вантажівок оформлюються - прямуватимуть в бік Польші.

"Більше місяця тривало блокування найбільшого вантажного пункту пропуску. За цей час команда Міністерства та Посольства буквально щоденно займалась питанням розблокування. Провели десятки зустрічей, перемовин на всіх можливих рівнях. Це була складна робота, але вона ще не завершена. Кордон має бути розблокованим повністю, а подальші блокування не допущені. Працюємо далі, враховуючи інтереси наших перевізників та держави", - зазначив Кубраков. 

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+13
Те, що таким чином хйло намагалося заблокувати кордон для допомоги ЗСУ - це цілком очевидно. Але, коли поляки підрахували власні збитки, то тут напевно сталася дуже важка, та й неприємна "розмова" з "блокираторами". Це мені так здається.
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11.12.2023 15:06
+9
Ну що ви? Після розмови бубачкі з президентом Кабо-Верде поляки швидко взялися за розум))
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11.12.2023 14:56
+8
Очільник гміни Дорогуськ Войцех Сава вирішив розігнати протест перевізників на кордоні з Україною, які блокували КПП з 6 листопада.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Interia.

"Я більше не можу допустити, щоб жителі гміни втрачали роботу", - сказав війт Войцех Сава.

"Перевізники не виконують домовленості, вони не пропускають транспорт ADR (небезпечні вантажі. - Ред.), як було домовлено", - додав він.

Після 13:00 учасникам офіційно повідомили, що акцію протесту було розпущено. Муніципалітет назвав дві причини - "велика небезпека для майна" і "блокування руху".
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11.12.2023 16:22
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11.12.2023 14:45 Відповісти
Цікаво, що поляків задовільнило?
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11.12.2023 14:46 Відповісти
У Польщі сьогодні має з'явитися новий прем'єр 11.-(14.) 12.2023
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11.12.2023 14:56 Відповісти
Очільник гміни Дорогуськ Войцех Сава вирішив розігнати протест перевізників на кордоні з Україною, які блокували КПП з 6 листопада.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Interia.

"Я більше не можу допустити, щоб жителі гміни втрачали роботу", - сказав війт Войцех Сава.

"Перевізники не виконують домовленості, вони не пропускають транспорт ADR (небезпечні вантажі. - Ред.), як було домовлено", - додав він.

Після 13:00 учасникам офіційно повідомили, що акцію протесту було розпущено. Муніципалітет назвав дві причини - "велика небезпека для майна" і "блокування руху".
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11.12.2023 16:22 Відповісти
зателефонували від Вуйка Байдена)
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11.12.2023 16:48 Відповісти
І що ж цьому посприяло?! Ніколи не повірю що зусилля української сторони
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11.12.2023 14:48 Відповісти
Ну що ви? Після розмови бубачкі з президентом Кабо-Верде поляки швидко взялися за розум))
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11.12.2023 14:56 Відповісти
Ви не розумієте!
В Аргентині Вова розблокує дороги на Польщу,
в Кабо-Верде домовився про F-16,
на зворотному шляху з Кубою безвіз підпише і попросить ППО у Гондурасі.
Асиметрична відповідь Сенату США, шах і мат!
Інших же справ в країні у імітатора немає.
Чому не ржом, малахольні?
О. Леусенко

Ну що, зебоби, ви саме цього хотіли?
Стадо, ви вже, як худоба наржались? Вас ваш криворогий блазень з ларьочником просто здають на шкварки.
Цікаво, чи дебіли спроможні бачити очевидні речі?
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11.12.2023 15:34 Відповісти
З нашого боку стояли польські фури яких теж не випускали. Швидш за все їх пропустили в обмін...
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11.12.2023 14:56 Відповісти
Протест польських перевізників на першому КПП розігнав очільник гміни Дорогуськ Войцех Сава, - Interia

Поки всі чекали рішення від польских урядовців, не витримав очільник польської гміни (адміністративна одиниця в Польщі) Дорогуськ. "Я більше не можу допустити, щоб жителі гміни втрачали роботу", - сказав війт Войцех Сава.

"Перевізники не виконують домовленості, вони не пропускають транспорт ADR (небезпечні вантажі. - Ред.), як було домовлено", - додав він.

Після 13:00 учасникам офіційно повідомили, що акцію протесту було розпущено. Муніципалітет назвав дві причини - "велика небезпека для майна" і "блокування руху".

Протестувальникам дали 15 хвилин, щоб вирішити, що вони будуть робити
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11.12.2023 16:17 Відповісти
За цей час команда Міністерства та Посольства буквально щоденно займалась питанням розблокування. Провели десятки зустрічей, перемовин на всіх можливих рівнях. Це була складна робота, але вона ще не завершена, так кортить дізнатися про щоденно, і про десятки зустрічей, мабуть не відпочивали с утками.
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11.12.2023 14:55 Відповісти
була складна робота, але вона ще не завершена,СУД як Украiни так i Польщi проти блокадникiв
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11.12.2023 15:04 Відповісти
Польські фермери впали у злидні через блокування кордону.
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11.12.2023 14:57 Відповісти
Те, що таким чином хйло намагалося заблокувати кордон для допомоги ЗСУ - це цілком очевидно. Але, коли поляки підрахували власні збитки, то тут напевно сталася дуже важка, та й неприємна "розмова" з "блокираторами". Це мені так здається.
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11.12.2023 15:06 Відповісти
Несподівано виявилося, що можна просто домовитися. Цікаво чого раніше чекали?
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11.12.2023 15:12 Відповісти
Туска чекали
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11.12.2023 15:29 Відповісти
Рано радоваться Туску - он будет все делать ради польских избирателей! Нужно будет, он только дороги в Украину перекроет но и рельсы разберет. А все самолеты погонит в аэропорт Березка в Смоленске.
Сами у себя порядок не наведем - никто нам задницу не подотрет!
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11.12.2023 15:35 Відповісти
Ти диви, вискочила zелена тварюка курваков і починає верещати про "десятки зустрічей, перемовин"... Немає слів
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11.12.2023 16:17 Відповісти
Начальника тієї гміни, що розігнав ***** блокувальників, поставити замість курвакова, порядок швидко наведе
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11.12.2023 16:18 Відповісти
Відновлено не відновлено - а польські товари більше не купуватиму.
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11.12.2023 16:25 Відповісти
Та скільки можна нести хрінь?
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c4n01zp67w0o
там пишуть, що не дочекавшись нічого внятного від держави "Український бізнес зробив перший крок до розблокування польського кордону у правовий спосіб, - від імені Асоціації міжнародних перевізників України до місцевих органів влади в Польщі на територіях, де розташовані заблоковані прикордонні пункти, подали перші скарги.

Після отримання скарг керівники територіальних громад (гмін) зобов'язані звернутися до організаторів блокування із закликом припинити акцію.

Після двох попереджень - "наприклад, вранці і ввечері" - місцева влада має право розпустити страйк своїм рішенням. Якщо ж вона і надалі не втручатиметься або проігнорує подані заяви, це стане підставою до звернення до суду - вже на місцеву владу за бездіяльність."
Ось і все "кохання" дблбл
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11.12.2023 16:37 Відповісти
"Протест польських перевізників на першому КПП розігнав очільник гміни Дорогуськ Войцех Сава" Джерело: https://censor.net/ua/n3460864

Тобто все зробив Голова місцевої громади?

А пан кубраков скромно промовчав, що то ніх...уя ні його міністерство, ні уряд членограя?
Добре хоч не спиз...дів, що то його особисте досягнення.
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11.12.2023 17:38 Відповісти
А потом пришел лесник и всех разогнал.
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11.12.2023 19:03 Відповісти
Станом на зараз, 3.14дери знову заблокували поставивши фуру впоперек дороги.Кажуть-поламалась.
кубраков сучий потрох-їдь ремонтуй.
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11.12.2023 19:43 Відповісти
Пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Польщею розблоковано, відновлено стабільний рух вантажівок, - Кубраков

З боку Польщі стоїть транспортний засіб, який унеможливив рух для вантажівок - Демченко

Вистава продовжується, наші героїчні чиновники не втомлюються давати інтервю про свої герочні подвиги в боротьбі із інопланетянами
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11.12.2023 20:22 Відповісти
 
 