УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5945 відвідувачів онлайн
Новини Події
521 7
Італія (999) членство в ЄС (932) Таяні (43)

Італія позитивно ставиться до початку переговорів щодо членства України в ЄС, - глава МЗС Таяні

Новини Цензор.НЕТ Події

таяні

В МЗС Італії висловили позитивну думку щодо початку переговорів з Україною про членство в ЄС.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив віцепрем'єр-міністр і міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

Таяні заявив у понеділок, що Італія виступає за те, щоб саміт ЄС цього тижня дав зелене світло початку переговорів про вступ України до блоку.

"Ми висловили позитивну думку щодо початку переговорів з Україною про членство в ЄС. Ми також відзначили рішення Києва ухвалити нові закони для угорської меншини, про що я просив ще з часів мого перебування на посаді президента Європарламенту", - заявив Таяні.

При цьому, уточнив міністр, Італія наполягає на прискоренні темпів щодо прийому в ЄС Балканських держав.

Також читайте: Рішення про відкриття переговорів про членство України в ЄС ще не ухвалено, боротьба триватиме на саміті, - Кулеба

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якщо Порошенка не випускають в Угорщину - Угорщина їде до Пороха.
показати весь коментар
11.12.2023 18:47 Відповісти
Та лално...порох був не набагато краще зеленого козла
показати весь коментар
11.12.2023 18:52 Відповісти
Прочитала тричі анонс, не має там про Порошенко чи він вам також в борщ наплював
показати весь коментар
11.12.2023 19:27 Відповісти
https://www.miyklas.com.ua/p/ukrainska-mova/7-klas/diyeslovo-14736/ne-z-diyeslovami-40257/re-5fab176f-1f28-4cf0-9906-b360313e5c82#:~:text=%D0%A1%D0%BB%D1%96%D0%B4%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%D0%9D%D0%95%D0%9C%D0%90%D0%84,%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE.
показати весь коментар
11.12.2023 22:30 Відповісти
Слід розрізняти заперечне слово НЕМАЄ (його можна замінити формою нема), у якому НЕ пишеться разом, і дієслово третьої особи однини теперішнього часу (він, вона або воно) НЕ МАЄ (він не має), з яким частка не пишеться окремо.
Медсестра в школі не вчилась!
показати весь коментар
11.12.2023 22:31 Відповісти
Ми то колись свою корупцію переможемо а мадяри як були гівном так ним і залишаться..але вони в евросоюзі а нам і не світить
показати весь коментар
11.12.2023 18:58 Відповісти
Навіщо оці повідомлення, коли Угорщина наплює на весь ЄС і все заблокує?
показати весь коментар
11.12.2023 19:40 Відповісти
 
 