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Кличко (2816) допомога (5058) 53 окрема механізована бригада (101) fpv-дрон (32)

100 дронів вирушають до захисників Авдіївки - у 53-тю бригаду, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кличко

До Києва прибула наступна партія FPV-дронів, які брати Клички придбали для захисників Авдіївки. Ці 100 безпілотників призначаються для 53 Окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Отримали наступну партію FPV-дронів, які замовляли з братом Володимиром. 100 пташок оперативно вирушать в 53-тю бригаду під Авдіївку", - написав Віталій Кличко у Telegram-каналі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Чехії за підтримки головкома армії Ржехка придбають 10 тисяч FPV-дронів для ЗСУ, - ЗМІ

Мер також повідомив, скільки коштів з бюджету Києва у 2023 році витрачено на закупівлю дронів для військових.

"Що стосується допомоги столичної громади. Зазначу, що з бюджету столиці цього року на закупівлю дронів, на запити ЗСУ, Генштабу та Міноборони, місто виділило 1 мільярд 550 мільйонів гривень", - зазначив Кличко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 1500 дронів та 200 коптерів отримала 112 бригада ТрО від громади Києва, - Кличко

Раніше повідомлялося, що 100 дронів, які брати Клички придбали для оборонців Авдіївки, вже отримали бійці 47 Окремої механізованої бригади "Маґура".
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Топ коментарі
+28
Те, що ми отримали і отримуємо зброю від Німеччини багато в чому заслуга братів Кличко хочу їм за це подякувати, вони зробили там те, що мав зробити дипломатичний корпус. Якби ОПа не ставила перепони відомим людям які можуть зрушити гори то ми б мали ще більше підтримки.Порошенко нещодавно мав вирушити до США де на нього чекали інтенсивні переговори впливовими людьми,його тупо не випустили через вказівку самі знаєте кого.
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23.12.2023 19:34
+24
Що за самодіяльність! Брати Кличко дрони надсилають, волонтери від рук відбилися, Залужний ігнорує вказівки з ОП, а що говорити про "клятого Порошенко" - той взагалі розперезався, і чим може допомагає військовим.
І жоден не подякував найвеличнішому, а це підриває куці залишки авторитету, і цим дуже ображає Боневтіка.
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23.12.2023 19:32
+13
А у Зєлі 25 тисяч дронів лежать на складах. І винуваті в цьому призначені ним гниди.

Інакше він назвав би прізвища цих гнид, назвав би їх бандитами, як любить робити цей юрЬІст.
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23.12.2023 19:44
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Та й інша Зелень теж.
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23.12.2023 19:27 Відповісти
от цим ми та підарська влада відрізняємось
що ми віддамо своє до останнього
а підари дадуть 000,3% від вкраденого
а про своє, сказав катлєта
чесно та зрозуміло
це мій гараж на 2 ляма!!!
і ****** а не машини
чи я не правий???
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23.12.2023 19:38 Відповісти
Ога- давай іди покажи як треба
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23.12.2023 19:53 Відповісти
Що за самодіяльність! Брати Кличко дрони надсилають, волонтери від рук відбилися, Залужний ігнорує вказівки з ОП, а що говорити про "клятого Порошенко" - той взагалі розперезався, і чим може допомагає військовим.
І жоден не подякував найвеличнішому, а це підриває куці залишки авторитету, і цим дуже ображає Боневтіка.
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23.12.2023 19:32 Відповісти
Янетряпкі
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23.12.2023 20:56 Відповісти
Те, що ми отримали і отримуємо зброю від Німеччини багато в чому заслуга братів Кличко хочу їм за це подякувати, вони зробили там те, що мав зробити дипломатичний корпус. Якби ОПа не ставила перепони відомим людям які можуть зрушити гори то ми б мали ще більше підтримки.Порошенко нещодавно мав вирушити до США де на нього чекали інтенсивні переговори впливовими людьми,його тупо не випустили через вказівку самі знаєте кого.
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23.12.2023 19:34 Відповісти
Шмигаль з резніковим+умєровим, дивляться упевнено у светлоє майбутнє!!!

Вони до такого, непричетні!
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23.12.2023 19:35 Відповісти
молодец! 👍
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23.12.2023 19:36 Відповісти
А у Зєлі 25 тисяч дронів лежать на складах. І винуваті в цьому призначені ним гниди.

Інакше він назвав би прізвища цих гнид, назвав би їх бандитами, як любить робити цей юрЬІст.
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23.12.2023 19:44 Відповісти
Говорити можна будь-що, дякуємо ,що не 250 тисяч лежить , стоїть ...
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23.12.2023 20:07 Відповісти
Зєля збрехав про 25 тисяч дронів, які завалялись на складах?
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23.12.2023 20:08 Відповісти
Від боневтіка немає жодної копійки , зі своєї кишені,
для нашоі армії ,
це вже занадто , бо він дуже багата людина та і накрав багатенько 😡
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23.12.2023 19:59 Відповісти
У нього гроші в зворотньому напрямку йдуть: з кишень платників податків у його кишені.
А какая разніца куда і аткуда дєньгі ідут?
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23.12.2023 20:09 Відповісти
пишу вже в сотий раз...Янетряпка мила даже не купив воякам..це писець...армія йому до сраки ,да і весь народ.... жадний до безтями.
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23.12.2023 21:00 Відповісти
Ти заплатив не банді КМДА , а мусорам !!
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23.12.2023 20:16 Відповісти
ставь машину в правильном месте и вопрос за отскок у тебя не возникнет! а если станешь скучно то отдай немного денег банде зеленского
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23.12.2023 20:18 Відповісти
Щира подяка братам Кличкам за особисту допомогу нашим бійцям 👍🏼🙏🏼❤️❤️❤️
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23.12.2023 20:14 Відповісти
 
 