100 дронів вирушають до захисників Авдіївки - у 53-тю бригаду, - Кличко

До Києва прибула наступна партія FPV-дронів, які брати Клички придбали для захисників Авдіївки. Ці 100 безпілотників призначаються для 53 Окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Отримали наступну партію FPV-дронів, які замовляли з братом Володимиром. 100 пташок оперативно вирушать в 53-тю бригаду під Авдіївку", - написав Віталій Кличко у Telegram-каналі.

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Мер також повідомив, скільки коштів з бюджету Києва у 2023 році витрачено на закупівлю дронів для військових.

"Що стосується допомоги столичної громади. Зазначу, що з бюджету столиці цього року на закупівлю дронів, на запити ЗСУ, Генштабу та Міноборони, місто виділило 1 мільярд 550 мільйонів гривень", - зазначив Кличко.

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Раніше повідомлялося, що 100 дронів, які брати Клички придбали для оборонців Авдіївки, вже отримали бійці 47 Окремої механізованої бригади "Маґура".