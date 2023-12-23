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Новини Політика України
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Маємо суттєвий прогрес у контексті безпекових гарантій Україні від партнерів, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Політика України

сибіга

Заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга заявляє, що Україна має суттєвий прогрес у контексті безпекових гарантій від партнерів, зараз ведуться переговори про укладення двосторонніх договорів.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це він сказав в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини".

"Ми маємо суттєвий прогрес саме на треку забезпечення Україні безпекових гарантій. Напрямок безпекових гарантій і Формула миру - це один з найбільш вагомих здобутків зовнішньої політики України цього року. І по обидвох цих напрямках ми маємо суттєвий прогрес", - зазначив Сибіга.

За його словами, в основу Спільної декларації G7 про підтримку України, яка була укладена 12 липня цього року, лягло розуміння того, що Україна є невід'ємною частиною безпеки євроатлантичного регіону. "І саме такий підхід сповідують наші союзники, і саме це було відображено у Спільній декларації про довгострокові безпекові гарантії і економічну підтримку України", - сказав заступник керівника ОП.

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Він зауважив, що на сьогодні уже 31 держава приєдналась до декларації G7. З них - 10 держав приєдналося в перший день, 20 держав у перший місяць.

"Зараз розпочато двосторонні переговори з усіма цими державами, а з деякими уже проведено і по два раунди переговорів і навіть уже вийшли на проєкти конкретних документів. Ще 15 держав висловили намір щодо започаткування консультацій з Україною стосовно укладення цих двосторонніх договорів", - розповів Сибіга.

Він нагадав, що з 27 країн Євросоюзу лише 6 наразі не приєдналися до Спільної декларації. Це Австрія, Хорватія, Польща, Угорщина, Словаччина та Мальта. Однак Україна, за словами заступника керівника ОП, зараз активно працює з цими партнерами.

За його словами, під час візиту в Україну новопризначеного міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського обговорювалося питання приєднання Польщі до Спільної декларації "Групи семи" щодо безпекових гарантій.

Також читайте: Україна розпочала консультації з Євросоюзом щодо "гарантій безпеки"

"Питання приєднання Польщі до Спільної декларації G7 про підтримку України порушувалось під час візиту в Україну міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського. Воно буде предметом подальших наших консультацій", - сказав Сибіга.

Він зазначив, що під час розмови були доведені очікування української сторони і заслухано позицію польської сторони.

Сибіга також розповів, що фактично з перших днів повномасштабної війни почалися розмірковування, яким чином посилити безпеку України, яким чином посилити стійкість України спільно з нашими партнерами, адже вони чітко сприймають безпеку України як невід'ємну складову євроатлантичної безпеки.

І ця декларація означає непохитну, довготермінову підтримку України нашими союзниками і відданість підтримці вільної, сильної України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також підтримці України, яка відновлює свою економіку, захищає своїх громадян, прагне до інтеграції в євроатлантичну спільноту", - зазначив він.

Крім цього, за словами Сибіги, Спільна декларація містить конкретні довгострокові зобов'язання і домовленості в сфері безпеки з пріортитеністю в оборонній підтримці України на суші, в повітрі і на морі.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+11
Хто ти таке, щоб тявкати про це?
Ти голова парламенту, міністр, чи може хоч просто депутат?!
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23.12.2023 20:06
+10
Заступник завгоспу по якімось там питанням.
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23.12.2023 20:10
+9
вiдразу згадуються гарантii по будапештському меморандуму...
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23.12.2023 20:18
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Хто ти таке, щоб тявкати про це?
Ти голова парламенту, міністр, чи може хоч просто депутат?!
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23.12.2023 20:06 Відповісти
Заступник завгоспу по якімось там питанням.
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23.12.2023 20:10 Відповісти
Бери вище. Права-ліва рука самого "кардинала (сірого)"
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24.12.2023 02:00 Відповісти
яких в звізду "гарантій"? Придумали якусь чушню, типу "формули миру" і носяться з нею домовляються, кипить, сккк, робота.
Нахіба? Який з того толк? - самі не знають...
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23.12.2023 20:08 Відповісти
З таким розвитком подій - скоро Україна буде давати безпекові гарантії європейським партнерам ....
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23.12.2023 20:09 Відповісти
Хто воно таке?
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23.12.2023 20:10 Відповісти
ЗДАЮТЬ УКРАЇНУ, ЗДАЮТЬ, НІЯК НЕ ЗДАДУТЬ
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23.12.2023 20:15 Відповісти
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23.12.2023 20:16 Відповісти
вiдразу згадуються гарантii по будапештському меморандуму...
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23.12.2023 20:18 Відповісти
Хто це?? Чого це??
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23.12.2023 20:19 Відповісти
Божечки боже,що робиться
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23.12.2023 20:19 Відповісти
Все вы президенты
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23.12.2023 20:20 Відповісти
Порошенко:
-отримав Безвіз;
-підписав Асоціацію;
-налагодив ріст ВВП;
-здобув Томос;
-уникнув великої війни та виграв час;
-відновив Армію і т.д.

Найвеличніший лідер **********:
-побудую Діснейленд;
-висаджу млрд дерев;
-виготовлю млн.дронів.
-буде скоро, зовсім скоро аж декларація аж про непохитну підтримку;
-обіцяю переобіцять обіцяне!

Коговиблдьнавибирали.
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23.12.2023 20:26 Відповісти
Я з жахом чекаю на наступні вибори..які ще кандидати повилазять..
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23.12.2023 20:37 Відповісти
Была при царизме когда то партия прогрессисты Тоже имели прогресс в контексте 1917 года
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23.12.2023 20:26 Відповісти
У них немає снарядів. Що вони моуть гарантувати?
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23.12.2023 20:26 Відповісти
Замість "формули миру" - імітації бурхливої діяльності - треба створювати ФОРМУЛУ ПЕРЕМОГИ, консолідуючи ресурси, озброєння, партнерів і союзників, задля боротьби з чумою ХХІ століття - "руzzkим миром".
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23.12.2023 20:29 Відповісти
какие нах гарантии??нам уже показали обещанные гарантии по Будапештскому меморандуму))особенно нравиться как начинают рассказывать что кто-то где-то устал,у кого-то где-то не хватает ресурсов для передачи,завтраки с передачей самолетов,торговля за спиной у санкций,урезание всевозможной помощи ))и вообще с каждым днем усиливается подача- ,,это не наша война,разбирайтеь сами,,

что эта импотентная цивилизация может нам гарантировать??она не может себе этого сделать)))
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23.12.2023 20:31 Відповісти
Блін, завхоз і моя команда!
Це вже навіть не Янукович по узурпації влади хуцпою із дворової команди!
Иайже всі державні інститути підмінені друзями, кумами і персональними лизоблюдами... Президенство цього шмаркача є пятирічним гвалтуванням Конституції і державного устрою Українни...
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23.12.2023 20:48 Відповісти
Зельоному шоблу потрібні декларативні домовленості, бо не буде виконання умов для вступ в НАТО. Імітація руху, і замилювання очей довірливій частині населення.
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23.12.2023 20:48 Відповісти
Їбуча дєрьмачина ніяк не угомонится зі своїми гівногарантіями від натовпу куколдів
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23.12.2023 20:48 Відповісти
Заступник когось такого що не несе жодної відповідальності , але при цьому стромляє скрізь своє рило. І воно розповідає про якісь безпеки.
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23.12.2023 20:56 Відповісти
За його словами, в основу Спільної декларації G7 про підтримку України, яка була укладена 12 липня цього року, лягло розуміння того, що Україна є невід'ємною частиною безпеки євроатлантичного регіону. Тожтреба бути таким вдареним по мозгах "зеленим мокрим мішком.щоб нести таку куйню....,,а хіба цього розуміння не було у 2008 році при президенті Ющенко.котрий просив ПДЧ для України в котрому було відмовленно під тиском на членів НАТО фрау рашистським агентом Меркель???Антиукраїнські прорашистські "зелені" *********,котрі втирають українцям якісь декларації,формули всяку хрень,лиш би не просувати Україну в НАТО.
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23.12.2023 21:22 Відповісти
ОПЗЄ - генератор неіснуючих перемог.
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23.12.2023 21:40 Відповісти
девіз влади зеленського: ми ніколи не втомлюємось красти, брехати і обіцяти!
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23.12.2023 21:45 Відповісти
Бла бла бла, єдиний баблофон.
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23.12.2023 21:49 Відповісти
А шо, Будапештский меморандум уже перестал действовать?
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23.12.2023 22:10 Відповісти
"з 27 країн Євросоюзу лише 6 наразі не приєдналися до Спільної декларації. Це Австрія, Хорватія, Польща, Угорщина, Словаччина та Мальта"

Ну що синку, допомогли тобі твої "брати" ляхи?
Ахаха, як неочікувано, ахахаха. Ці підри можуть створити антиукраїнську унію разом із *********.
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23.12.2023 22:23 Відповісти
 
 