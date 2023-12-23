Через погоду посилилася проблема з мишами на передовій, - розвідка Британії
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Протягом останніх тижнів як українські, так і російські війська страждають від надзвичайної кількості щурів та мишей на деяких ділянках лінії фронту.
Про це йдеться в огляді Міноборони Британії щодо російсько-української війни, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Цьогорічна м'яка осінь, а також достатня кількість їжі з полів, що залишилися необробленими через бойові дії, ймовірно, сприяли збільшенню популяції гризунів, зазначено в огляді.
Оскільки на вулиці стало холодніше, тварини, ймовірно, шукають притулку в транспортних засобах та на оборонних позиціях. Гризуни створюють додатковий тиск на моральний дух бійців на передовій, заявляють британські оглядачі.
Крім того, гризуни становлять небезпеку для військової техніки, перегризаючи кабелі – як це було зафіксовано в цьому ж районі під час Другої світової війни.
За неперевіреними даними, йдеться в огляді, в російських підрозділах почастішали випадки захворювань, які військові пов'язують з проблемою гризунів.
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ти реально дибіл неоганяєш, що вони тобі ноги обгризти можуть поки ти спатимеш?
чого ти таке одномозгле? стіралку йому, як тупому собаці кістку дали, а блохи як кусали, так і кусають.
Ще поспілкуємось
А сусід тримає у вольєрі сім'ю тхорів, то не в нього, ні навколо не має ні мишей ні щурів, правда є сморід якщо вітер в наш бік)
На хуторі лісник лисицю приручив, теж не має клопоту з хвостатими, правда і курей більше не тримає.
А де хто шкурки тхорів тримає довколо дому і теж допомогає, запах відлякує, більше ніж коти.
А що таке запах тхора - я знаю Родичі колись тримали "фредок" (одомашнені африканські тхори) Власноручно з них шкурки знімав Потім тижнів два люди на мене у місцях скупчення "косилися"
По-перше - попит на хутро зараз практично відсутній
По-друге - другий рік полювання заборонене (в зв"язку з війною)
По-третє - капканний лов по Україні заборонений вже років з двадцять (визнаний "варварським")
Питання - чи вигідне тепер полювання на лисицю?
Саме тому у нас зараз (останні 15 років) сильний спалах сказу пішов
ХЛОПЦЯМ СПІВЧУВАЮ..... МИШИНИЙ СМОРІД ЦЕ ТЕЖ КОШМАР...АЛЕ І КОТЯЧИЙ НЕ КРАЩЕ..........
Для швидкого ефекту - клейові книжки і мишоловки (тільки не пластикові - дерев'яні з підпружиненою ударною рамкою).
В бліндажі у сусідів мишей повно - там хлопці, мабуть, "бояться Грінпісу" і не "кормлять" мишей.