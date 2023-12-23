Через погоду посилилася проблема з мишами на передовій, - розвідка Британії

Протягом останніх тижнів як українські, так і російські війська страждають від надзвичайної кількості щурів та мишей на деяких ділянках лінії фронту.

Про це йдеться в огляді Міноборони Британії щодо російсько-української війни, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Цьогорічна м'яка осінь, а також достатня кількість їжі з полів, що залишилися необробленими через бойові дії, ймовірно, сприяли збільшенню популяції гризунів, зазначено в огляді.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Велика Британія підготувала вже 32 тис. українських захисників, - Міноборони

Оскільки на вулиці стало холодніше, тварини, ймовірно, шукають притулку в транспортних засобах та на оборонних позиціях. Гризуни створюють додатковий тиск на моральний дух бійців на передовій, заявляють британські оглядачі.

Крім того, гризуни становлять небезпеку для військової техніки, перегризаючи кабелі – як це було зафіксовано в цьому ж районі під час Другої світової війни.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Останні штурми Авдіївки призвели до зростання втрат серед російських військових на 90%, - британська розвідка. ВIДЕО

За неперевіреними даними, йдеться в огляді, в російських підрозділах почастішали випадки захворювань, які військові пов'язують з проблемою гризунів.