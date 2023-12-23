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Через погоду посилилася проблема з мишами на передовій, - розвідка Британії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна

Протягом останніх тижнів як українські, так і російські війська страждають від надзвичайної кількості щурів та мишей на деяких ділянках лінії фронту.

Про це йдеться в огляді Міноборони Британії щодо російсько-української війни, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Цьогорічна м'яка осінь, а також достатня кількість їжі з полів, що залишилися необробленими через бойові дії, ймовірно, сприяли збільшенню популяції гризунів, зазначено в огляді.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Велика Британія підготувала вже 32 тис. українських захисників, - Міноборони

Оскільки на вулиці стало холодніше, тварини, ймовірно, шукають притулку в транспортних засобах та на оборонних позиціях. Гризуни створюють додатковий тиск на моральний дух бійців на передовій, заявляють британські оглядачі.

Крім того, гризуни становлять небезпеку для військової техніки, перегризаючи кабелі – як це було зафіксовано в цьому ж районі під час Другої світової війни.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Останні штурми Авдіївки призвели до зростання втрат серед російських військових на 90%, - британська розвідка. ВIДЕО

За неперевіреними даними, йдеться в огляді, в російських підрозділах почастішали випадки захворювань, які військові пов'язують з проблемою гризунів.
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Топ коментарі
+31
Я притіг реально дикого кота- скільки рук і ніг покусаних! Він тільки мене не кусає, а оскільки котик реально гарнюній, погладити бажання виникає у всіх. Мишей зараз поменшало вдесятеро, але є проблема- він їсть виключно курячу печінку, м'яско варене... Трупики мишей доводиться збирати тричі на добу.
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23.12.2023 21:55
+12
Обычно охотницы - это кошки. Но тогда будет проблема котят Хотя знаю одну стерилизованную кошку, которая просто мастерски давит мышей и крыс, и складывает их на виду. Типа "видите я не даром тут харчуюсь".
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23.12.2023 21:59
+11
Та то багато котиків так роблять. Якось у моєї тещі вже давненько назад жив такий собі Мурчик (ще не бачив такого коротенького доросло котика). Якраз під осінь - кожен день (!) ранком виходиш з хати - до 10ти мишей задушених. Ще й рядочком поскладає.
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23.12.2023 22:10
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Гризуни проти аленя..
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23.12.2023 21:51 Відповісти
Для вирішення цієї та багатьох важливих побутових проблем на фронті вже частково профінансовано державою - Фондом розвитку інновацій виробництво ARMIC.UA - універсальна пралка-дезінфектор www.armic.com.ua
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24.12.2023 12:20 Відповісти
звучит аля британские ученые_)
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23.12.2023 21:51 Відповісти
Я притіг реально дикого кота- скільки рук і ніг покусаних! Він тільки мене не кусає, а оскільки котик реально гарнюній, погладити бажання виникає у всіх. Мишей зараз поменшало вдесятеро, але є проблема- він їсть виключно курячу печінку, м'яско варене... Трупики мишей доводиться збирати тричі на добу.
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23.12.2023 21:55 Відповісти
Особливо цікаво як він ті трупики умудряється закидати у берці.
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23.12.2023 21:56 Відповісти
Это коты так благодарят за Ваше отношение к нему. Дай Бог Вам удачи и отдельно Вашему талисману.
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23.12.2023 22:21 Відповісти
. У звірят буває цікаве почуття гумору.
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24.12.2023 13:21 Відповісти
Обычно охотницы - это кошки. Но тогда будет проблема котят Хотя знаю одну стерилизованную кошку, которая просто мастерски давит мышей и крыс, и складывает их на виду. Типа "видите я не даром тут харчуюсь".
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23.12.2023 21:59 Відповісти
Та то багато котиків так роблять. Якось у моєї тещі вже давненько назад жив такий собі Мурчик (ще не бачив такого коротенького доросло котика). Якраз під осінь - кожен день (!) ранком виходиш з хати - до 10ти мишей задушених. Ще й рядочком поскладає.
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23.12.2023 22:10 Відповісти
Теж саме у бабусі, приватний будинок був, кішка робила))) рівнесенько, рядочком біля порогу))
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23.12.2023 22:39 Відповісти
Наша кішка Машка, та давила щурів і притягала їх на поріг літньої кухні) Баба готує обід, вийде, а шо ти їх сюди притягла?! Машка "роботу здала", забрала здобич і несе до своїх кошенят - тренувати.
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23.12.2023 23:03 Відповісти
Нема різниці. В мене лише один кіт мишей боявся, а були, що щурів давили.
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23.12.2023 22:24 Відповісти
Проблема не в котятах, если Вы еще не поняли)
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24.12.2023 07:18 Відповісти
В мене молода кицька теж любить у взуття свої цяцьки ховати. Я зарядку від фітнесбраслета шукала першим ділом у взутті, знайшла в ліжку під одіялом .
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23.12.2023 22:22 Відповісти
Тут багато ідей як позбавитись мишей

https://www.youtube.com/@mousetrapeasy/shorts
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23.12.2023 22:22 Відповісти
Не кусає і не вкусе, бо ти казкар.
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23.12.2023 22:23 Відповісти
Леонід Днєпр, чи Альтер Натор- не можу точно визначити хто з забанених зебілів- на тобі ще й ілюстрацію до казки.
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24.12.2023 06:31 Відповісти
То у вас там банда, не сам працює
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24.12.2023 09:21 Відповісти
Ні, тепер сам. То фото ще коли він не був моїм, я його з КСП притіг- приблудився.
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24.12.2023 11:28 Відповісти
...А на вигляд такий собі тихий і лагідний муркотун .
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24.12.2023 13:23 Відповісти
Это происходит циклически раз в несколько лет. Помню как мыши ночами покрывали все полотно дорог на юге. На следующий год синхронно увеличивается поголовье лис, степных соколов, орлов и сов.
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23.12.2023 21:55 Відповісти
лис, степных соколов, орлов и сов отпугивают звуки выстрелов. А грызуны, видимо, ничего не боятся.
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23.12.2023 22:16 Відповісти
Взагалі-то я чув що гризуни не ******* звуків чітко визначеної частоти Здаєтся - ультразвукового діапазону
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23.12.2023 22:45 Відповісти
Я купляв від кротів відлякувач ультразвуковий . То кроти його так злякалися що купу землі нагорнули на нього . Положив біля зерна . Вже 4 рік мишей там не видно.
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23.12.2023 23:17 Відповісти
Це який? Від 50 до 100КГц?
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24.12.2023 07:22 Відповісти
Не того питаєш! Я просто "чув" про ультразвук "Бойко" написав що його використовував
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24.12.2023 07:25 Відповісти
Не ображайтеся) 🐰
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24.12.2023 07:32 Відповісти
Ультразвук це КГц чи можливо МГц? Ось в чому питання
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24.12.2023 07:34 Відповісти
НЕ ЗНА-Ю!! Я не спеціаліст у цьому Але те що тварини більш чутливі до ултразвуку та інфразвуку - мені відомо Браконьєрські ультразвукові свистки для собак відомі з Середніх віків І "гаммельнський щуролов" не на пустому місці з"явився
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24.12.2023 07:39 Відповісти
Перший раз чую. Кажуть нема лісів за щшорсом
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24.12.2023 07:51 Відповісти
І про болота Замглаю ніколи не чув? І про Смолинський торфобрикетний? Там люди і зараз торф копають - тільки з іншою метою Вони його на городах розсипають Бо торф має хороші гігроскопічні властивості і утримує вологу На піщаних грунтах Полісся це - хороша штука Особливо зараз Бо влітку починається спека І волога з піщаного грунту швидко випаровується А часточки торфу її затримують
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24.12.2023 07:58 Відповісти
Замглай це найбільше родовище. Не був. Знаю підприємства, що перешли на торф. Але розпалюють газом.
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24.12.2023 08:04 Відповісти
Ми на Замглаї колись завжди полювання "по перу" відкривали І з квітня по листопад - рибалили Там колись було багато карася Але після того як придурки порізали шлюзи на метал - вода з "полів" зійшла А решту карася добили "електровудочники" з сіл навкруги Замглаю Тепер там "пустка" Ні риби ні качок
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24.12.2023 08:17 Відповісти
Я молодший. Пам'ятаю не велике болото та волок-не наш-місцевих. То як витягнули, а там червоний карась! Очко мале у волока. Вони на підвозу, кобилу ... оці маленьки карасики, що з пів мізинця!!! Я їх стільки назбирав ще на береге... А зараз Червона книга. Дібіли є й будуть
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24.12.2023 08:24 Відповісти
Я прожив на Чернігівщині більше 20 років і тепер тільки почав розуміть чому їх "жлобами" по Україні називають Бо "гребуть" більше ніж використать можуть! На "придуху" вигрібають рибу - так дрібну викидають (хоча в Радулі їв "мальку" тушену в томаті - шикарна штука) На Сімполі колись була "придуха" так рибою в мізинець вся "забока" була всипана (вибирали велику а дрібну на лід викидали) А потім "плакалися" що "риба в забоці пропала"! Зять лаявся: знайомий наловив на вудочку до десятка кілограмів густери з кляпцем І "згноїв" - бо не знав що з нею робить Те ж саме - з грибами Набирають стільки що переробить та використать не в змозі А потім викидають
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24.12.2023 08:48 Відповісти
Мої знойомі ще на початку 2000-х розпродали зброю. Бо нема чого взагалі ходити. А зараз є такі що прикормлюють лося а потім з 20 метрів ложать.
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24.12.2023 08:31 Відповісти
Я теж перестав полювать Спочатку на качку - бо жінка відмовилася їх оброблять "Худі і всі в "палках" А потім і на зайця перестав ходить Бо їх вибили і витруїли браконьєри з фермерами Та ще й ногу мені в 2015-му протезували - ходить стало важко Так ствол і лежить з купою патронів А зараз він нікого й не цікавить - бо полювання заборонили
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24.12.2023 08:37 Відповісти
Я з алабаєм тягався) ну його нафіг. Ледве поганого не стало
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24.12.2023 07:53 Відповісти
Ультразвук - звукові коливання від 20 кГц і вище.
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24.12.2023 13:24 Відповісти
Труйки від мишей є скільки завгодно і якоі завгодно. Невже це така велика проблема. Сам часто користуюсь в різних проміщеннях, навіть там де харчувались.
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23.12.2023 21:59 Відповісти
там масштабы другие. Из тысячи, никакой отравы не хватит.
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23.12.2023 22:53 Відповісти
від отрави вони смердять по норам, де подихають.
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23.12.2023 23:45 Відповісти
Через дощі, в окопах брудно та стоїть вода, - Розвідка Британії.
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23.12.2023 21:59 Відповісти
А с наступлением морозов вода с высокой вероятностью превратится в лёд.
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23.12.2023 22:02 Відповісти
В цьому році дійсно щось відбувається з мишами. Їх дуже багато. Навіть в приватному будинку весь час. Їдять з наших тарілок вночі,ганяють по дому, і звідкись і ст час лізуть,звідки не розумію. Кіт не встигає ловити 😳 Хлопцям ми відправляли на фронт мишину отруту.
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23.12.2023 22:24 Відповісти
Хоч би тваринки ніякої хєрні від кацапів не підчепили
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23.12.2023 22:29 Відповісти
вони дарять бійцям різну заразу, бо спять разом в одежі з бійцем
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23.12.2023 23:46 Відповісти
Для вирішення цієї та багатьох важливих побутових проблем на фронті вже частково профінансовано державою - Фондом розвитку інновацій виробництво ARMIC.UA - універсальна пралка-дезінфектор www.armic.com.ua
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24.12.2023 12:19 Відповісти
а людину по якій миша полазила, ти теж у пралку запхнеш?

ти реально дибіл неоганяєш, що вони тобі ноги обгризти можуть поки ти спатимеш?

чого ти таке одномозгле? стіралку йому, як тупому собаці кістку дали, а блохи як кусали, так і кусають.
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24.12.2023 16:02 Відповісти
Їх скрізь багатенно. Раніше, коли земля вся оброблялась під посіви, вона оброблялась і від гризунів. Тому їх було не так і багато. Зараз багато землі занедбаної от вони і плодяться. Навіть на кладовищах все в їх норах, якщо поруч занедбане поле(
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23.12.2023 22:53 Відповісти
Оброблялася (у основному) не земля Оброблялося посівне зерно У радянські часи задіювали школярів які "прочісували" поля і розкладали затруєне зерно коло скупчень мишачих нір
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24.12.2023 07:00 Відповісти
Ну ви знаток)))
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24.12.2023 07:25 Відповісти
Бо колись сам це робив Батько був агрономом - так коли нас так ганяли в листопаді по полях - змушував брать з собою гумові рукавички З мене ще однокласники з-за цього сміялися Бо я один в рукавичках зерно розкладав у нори
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24.12.2023 07:30 Відповісти
Розкажи як торф брали, будьласка
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24.12.2023 07:26 Відповісти
До чого тут "торф"? І що саме тебе цікавить? Як його по селах копали? Сам не копав - але зараз живу у місцях де це робили Якщо тобі так цікаво - можу розпитать товариша - він в дитинстві цим займався
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24.12.2023 07:33 Відповісти
У тестя покійного батько копав та складав на підвозу. Зимою топилися. Північ Черніговщини. Якось так.
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24.12.2023 07:38 Відповісти
Ну так я якраз і хотів телефонувать уродженцю Ведільців (район Славутича)
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24.12.2023 07:41 Відповісти
Ще північніше за Славутич. Дякую за порозуміння
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24.12.2023 07:45 Відповісти
Що - спробував мене "на вшивість" перевірить? Я за свої слова відповідаю - мені не потрібен фальшивий авторитет
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24.12.2023 08:09 Відповісти
Ви чемна людина! Я поїхав до батьків-у матері День народження!
Ще поспілкуємось
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24.12.2023 08:59 Відповісти
Насмішив! Мене тут дехто "хамом трамвайним" вважає Та за "різкість" висловлювань ненавидить!
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24.12.2023 09:02 Відповісти
Вибачаюсь, синички торобанять у вікно) треба кормити
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24.12.2023 07:48 Відповісти
А там його як махорки))
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24.12.2023 07:39 Відповісти
В нашому селі восени коли орять землю і залишають під пар, розкидують і отруту. На весні де не де пробіжить по полю хвостата. А так майже не має.
А сусід тримає у вольєрі сім'ю тхорів, то не в нього, ні навколо не має ні мишей ні щурів, правда є сморід якщо вітер в наш бік)
На хуторі лісник лисицю приручив, теж не має клопоту з хвостатими, правда і курей більше не тримає.
А де хто шкурки тхорів тримає довколо дому і теж допомогає, запах відлякує, більше ніж коти.
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24.12.2023 07:41 Відповісти
У молодості жив у Заволжі Мав товариша - капканщика Ловив тхорів степових і лисиць капканами Капкани тхорячі він змазував настоянкою з подрібнених анальних залоз тхора на спирту Робив це в гаражі У підвалі гаража був погріб для овочів Ні у нього ні у його сусідів (там кооператив був) гризунів у погребах не було А подалі від нього миші паскудили овочі по-страшному
А що таке запах тхора - я знаю Родичі колись тримали "фредок" (одомашнені африканські тхори) Власноручно з них шкурки знімав Потім тижнів два люди на мене у місцях скупчення "косилися"
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24.12.2023 07:51 Відповісти
Ще вибачаюсь. Я тільки лікую тварин. Всіх хто диччю займаються на олівець
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24.12.2023 08:12 Відповісти
Зараз разнорядка на лис прийшла. Я вважаю Ви знеєте
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24.12.2023 08:14 Відповісти
І що та "рознарядка" дасть? Якщо:
По-перше - попит на хутро зараз практично відсутній
По-друге - другий рік полювання заборонене (в зв"язку з війною)
По-третє - капканний лов по Україні заборонений вже років з двадцять (визнаний "варварським")
Питання - чи вигідне тепер полювання на лисицю?
Саме тому у нас зараз (останні 15 років) сильний спалах сказу пішов
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24.12.2023 08:30 Відповісти
Кажуть багато й в сараї заходять. Курей забирають. Я не знаю. Їх на трасах стільки збитих.
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24.12.2023 08:35 Відповісти
Дозвіл на відстрил лисиць
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24.12.2023 08:39 Відповісти
А яка "рентабельність" від того "відстрілу"? За це платить будуть? З яких фондів? Ветслужби? СЕС? Міських та сільських бюджетів? Сумніваюся! А "просто так" мисливці цим займаться не будуть - шкури нікому не потрібні
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24.12.2023 08:53 Відповісти
Сказ то все. Я в цьому році енцифаліт заробив. Якщо б не встиг до п'ятниці, то в понеділок вже не було. Ось так
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24.12.2023 08:43 Відповісти
Говорив з товаришем (біолог - же покійний) Так він сказав що білоруські науковці колись говорили про наявність природного вогнища енцефаліту на Поліссі (Тільки форма неагресивна) Але не встигли до розвалу Союзу провести дослідження Встановили що він протікає малопомітно - у вигляді застуди
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24.12.2023 08:58 Відповісти
Вже не малопомітно. Чуть не здох
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24.12.2023 09:03 Відповісти
Може добався до нас "кримський"? При Хрущові у Крим завезли білок-телеуток з Алтаю Не обробили А ті принесли звідти кліща енцефалітного (сибірську форму) Він у 90-ті захопив увесь Крим Потім рушив через Перекоп на північ
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24.12.2023 09:13 Відповісти
Дзвонив сестри чоловік то казав що то ціла біла . Миші всюди . За тиждень три пари рукавиць обгризли на руках , заодно і нігті підрівняли. У побратима його пальця обгризли на нозі .
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23.12.2023 23:10 Відповісти
Жах(
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24.12.2023 07:42 Відповісти
А сама найкраща отрава від мишей ото є такі пахучі "цукерочки". Висилаю їх хлопцям то кажуть що добре
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23.12.2023 23:24 Відповісти
Я ТЕЖ КАЖУ - ТІЛЬКИ КОТИКИ В ПОМІЧ. НАВІТЬСАМЕ КВОЛЕ КОТЕНЯ ЩО Я БРАЛА ЛІКУВАТИ-ХОЧЕТ ОХОТИТИСЬ. ЛОВЛЯТЬ КОТЕНЯТА ПАТИКИ ЯКІ Я КИДАЮ..КАМІНЦІ... ВОНИ ВСЕ ЗЛОВЛЯТЬ. АЛЕ ДЕ ЇМ ЖИТИ І ЩО ЇСТИ?
ХЛОПЦЯМ СПІВЧУВАЮ..... МИШИНИЙ СМОРІД ЦЕ ТЕЖ КОШМАР...АЛЕ І КОТЯЧИЙ НЕ КРАЩЕ..........
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24.12.2023 02:51 Відповісти
Я В УКРАЇНІ. БЛІН ШО ЗА ПРАПОР
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24.12.2023 02:52 Відповісти
В мене така, що як, вибачаюсь, насцить) дак за кілометр нікого не буде
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24.12.2023 07:28 Відповісти
Хлопці, у нас проблем із мишами у бліндажі нема. Рецепт простий - оброблене труткою зерно. Кожні чотири дні підсипаємо свіженького у мишачі кормушки (розрізані пластикові пляшки). ******* отрути муміфікують мишей і щурів, тому вони не розкладаються і не "пахнуть". Головне - систематично підкормлювати.
Для швидкого ефекту - клейові книжки і мишоловки (тільки не пластикові - дерев'яні з підпружиненою ударною рамкою).
В бліндажі у сусідів мишей повно - там хлопці, мабуть, "бояться Грінпісу" і не "кормлять" мишей.
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24.12.2023 07:38 Відповісти
Сам між рогами попадав на фермі в дитинстві)
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24.12.2023 07:44 Відповісти
Для вирішення цієї та багатьох важливих побутових проблем на фронті вже частково профінансовано державою - Фондом розвитку інновацій виробництво ARMIC.UA - універсальна пралка-дезінфектор www.armic.com.ua
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24.12.2023 12:05 Відповісти
папужка малорозвинута, досить срать тут своїм примітивом, городське-примітивне.
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24.12.2023 16:04 Відповісти
 
 