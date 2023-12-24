Из-за погоды усугубилась проблема с мышами на передовой, - разведка Британии

В последние недели как украинские, так и российские войска страдают от невероятного количества крыс и мышей на некоторых участках линии фронта.

Об этом говорится в обзоре Минобороны Британии по поводу российско-украинской войны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Нынешняя мягкая осень, а также достаточное количество пищи с полей, оставшихся необработанными из-за боевых действий, вероятно, способствовали увеличению популяции грызунов, говорится в обзоре.

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Поскольку на улице стало холоднее, животные, вероятно, ищут убежища в транспортных средствах и на оборонительных позициях. Грызуны создают дополнительное давление на моральный дух бойцов на передовой, заявляют британские обозреватели.

Кроме того, грызуны представляют опасность для военной техники, перегрызая кабели – как это было зафиксировано в этом же районе во время Второй мировой войны.

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По непроверенным данным, говорится в обзоре, в российских подразделениях участились случаи заболеваний, которые военные связывают с проблемой грызунов.