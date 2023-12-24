Из-за погоды усугубилась проблема с мышами на передовой, - разведка Британии
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В последние недели как украинские, так и российские войска страдают от невероятного количества крыс и мышей на некоторых участках линии фронта.
Об этом говорится в обзоре Минобороны Британии по поводу российско-украинской войны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Нынешняя мягкая осень, а также достаточное количество пищи с полей, оставшихся необработанными из-за боевых действий, вероятно, способствовали увеличению популяции грызунов, говорится в обзоре.
Поскольку на улице стало холоднее, животные, вероятно, ищут убежища в транспортных средствах и на оборонительных позициях. Грызуны создают дополнительное давление на моральный дух бойцов на передовой, заявляют британские обозреватели.
Кроме того, грызуны представляют опасность для военной техники, перегрызая кабели – как это было зафиксировано в этом же районе во время Второй мировой войны.
По непроверенным данным, говорится в обзоре, в российских подразделениях участились случаи заболеваний, которые военные связывают с проблемой грызунов.
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ти реально дибіл неоганяєш, що вони тобі ноги обгризти можуть поки ти спатимеш?
чого ти таке одномозгле? стіралку йому, як тупому собаці кістку дали, а блохи як кусали, так і кусають.
Ще поспілкуємось
А сусід тримає у вольєрі сім'ю тхорів, то не в нього, ні навколо не має ні мишей ні щурів, правда є сморід якщо вітер в наш бік)
На хуторі лісник лисицю приручив, теж не має клопоту з хвостатими, правда і курей більше не тримає.
А де хто шкурки тхорів тримає довколо дому і теж допомогає, запах відлякує, більше ніж коти.
А що таке запах тхора - я знаю Родичі колись тримали "фредок" (одомашнені африканські тхори) Власноручно з них шкурки знімав Потім тижнів два люди на мене у місцях скупчення "косилися"
По-перше - попит на хутро зараз практично відсутній
По-друге - другий рік полювання заборонене (в зв"язку з війною)
По-третє - капканний лов по Україні заборонений вже років з двадцять (визнаний "варварським")
Питання - чи вигідне тепер полювання на лисицю?
Саме тому у нас зараз (останні 15 років) сильний спалах сказу пішов
ХЛОПЦЯМ СПІВЧУВАЮ..... МИШИНИЙ СМОРІД ЦЕ ТЕЖ КОШМАР...АЛЕ І КОТЯЧИЙ НЕ КРАЩЕ..........
Для швидкого ефекту - клейові книжки і мишоловки (тільки не пластикові - дерев'яні з підпружиненою ударною рамкою).
В бліндажі у сусідів мишей повно - там хлопці, мабуть, "бояться Грінпісу" і не "кормлять" мишей.