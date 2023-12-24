Росіяни використовують хімічну зброю на лівому березі Херсонщини, - ISW

810-та бригада морської піхоти Чорноморського флоту Росії підтвердила, що навмисно використовує хімічну зброю проти українських сил.

Про це йдеться в аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, 22 грудня у своєму Telegram-каналі 810-та окрема бригада морської піхоти Чорноморського флоту Росії опублікувала великий пост, у якому розповіла про "радикальну зміну тактики", яку бригада застосовує проти українських військ у Кринках. За даними військових аналітиків, військові підтвердили, що навмисно використовує хімічну зброю проти українських сил.

У дописі стверджувалося, що підрозділи 810-ї окремої морської піхотної бригади здійснили ротацію в районі Кринків і застосовують нову тактику "скидання гранат К-51 з безпілотників" на українські позиції, щоб вибити українські сили з їхніх позицій. Військові додатково опублікували кадри, на яких, очевидно, видно таке скидання К-51 на українську позицію, ймовірно, в Кринках.

За даними ISW, аерозольні гранати К-51 наповнюються подразнюючим газом CS (2-хлорбензальмалононітрил), різновидом сльозогінного газу, який використовується для боротьби з масовими заворушеннями (також відомий як агент контролю заворушень [RCA]).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни використовують хімічну зброю, найгарячішою ділянкою фронту залишається Авдіївка, - DeepState

У ISW наголосили, що це є очевидним порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї, учасником якої є Росія. Конвенція про заборону хімічної зброї забороняє використання RCA, як метод ведення війни, а Росія є державою-учасницею Конвенції з 1997 року.

Геолокаційні кадри, опубліковані 23 грудня, показують, що російські війська просунулися в західній частині Кринків на східному березі Дніпра.