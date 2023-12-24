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Росіяни використовують хімічну зброю на лівому березі Херсонщини, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зброя,хімічна,гранати,к-51,аерозольні

810-та бригада морської піхоти Чорноморського флоту Росії підтвердила, що навмисно використовує хімічну зброю проти українських сил.

Про це йдеться в аналітичному звіті  Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, 22 грудня у своєму Telegram-каналі 810-та окрема бригада морської піхоти Чорноморського флоту Росії опублікувала великий пост, у якому розповіла про "радикальну зміну тактики", яку бригада застосовує проти українських військ у Кринках. За даними військових аналітиків, військові підтвердили, що навмисно використовує хімічну зброю проти українських сил.

У дописі стверджувалося, що підрозділи 810-ї окремої морської піхотної бригади здійснили ротацію в районі Кринків і застосовують нову тактику "скидання гранат К-51 з безпілотників" на українські позиції, щоб вибити українські сили з їхніх позицій. Військові додатково опублікували кадри, на яких, очевидно, видно таке скидання К-51 на українську позицію, ймовірно, в Кринках.

За даними ISW, аерозольні гранати К-51 наповнюються подразнюючим газом CS (2-хлорбензальмалононітрил), різновидом сльозогінного газу, який використовується для боротьби з масовими заворушеннями (також відомий як агент контролю заворушень [RCA]).

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У ISW наголосили, що це є очевидним порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї, учасником якої є Росія. Конвенція про заборону хімічної зброї забороняє використання RCA, як метод ведення війни, а Росія є державою-учасницею Конвенції з 1997 року.

Геолокаційні кадри, опубліковані 23 грудня, показують, що російські війська просунулися в західній частині Кринків на східному березі Дніпра.

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+18
назвіть договір чи конвенцію які кацапи ще не порушили ?
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24.12.2023 07:37
+14
Взагалі не розумію, чому Україна не використовує будь-які засоби для захисту... просто все підряд, аби тільки дохли... ми надто переймаємось що про нас скажуть інші, а іншим ми взагалі не подобаємось, і що тепер... пішли всі *****, треба теж юзати хімічну, бактеріологічну та ядерку вже можна було б почати робити, АЕС у нас є
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24.12.2023 08:09
+12
Давно пора применить химическое и бактериологическое оружие по мааацквабаду.
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24.12.2023 07:42
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назвіть договір чи конвенцію які кацапи ще не порушили ?
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24.12.2023 07:37 Відповісти
Типу гнилим конторкам на кшталт ООН до цього є діло. Їм аби кацапи не порушували строки внесків.
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24.12.2023 08:55 Відповісти
свинособаки..
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24.12.2023 07:39 Відповісти
Давно пора применить химическое и бактериологическое оружие по мааацквабаду.
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24.12.2023 07:42 Відповісти
Доставай, в тебе ж мабуть є?
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24.12.2023 14:48 Відповісти
Лично у меня нет, а государство должно всё это иметь.
Но в нём слишком много дебилов, что подтверждает твой пост.
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24.12.2023 15:59 Відповісти
Лишнее доказательство, что концентрации это всего лишь джентльменское соглашение, которым во всю пользуются сволочи на всей планете.
Женевские и прочие конвенции должны распространяться только на тех, кто их признает и соблюдает. Если московия не считает нужным соблюдать обязательства, наложенные конвенциями, то и прав у неё не должно быть.
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24.12.2023 07:56 Відповісти
про це NYT не напише, а напише який путін миролюбивий, хоче миру.
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24.12.2023 08:02 Відповісти
Взагалі не розумію, чому Україна не використовує будь-які засоби для захисту... просто все підряд, аби тільки дохли... ми надто переймаємось що про нас скажуть інші, а іншим ми взагалі не подобаємось, і що тепер... пішли всі *****, треба теж юзати хімічну, бактеріологічну та ядерку вже можна було б почати робити, АЕС у нас є
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24.12.2023 08:09 Відповісти
Нам ядерку не можна,Будапештський меморандум не розрішає,а Лукашенку можна,він всякої фігні не підписував.
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24.12.2023 08:27 Відповісти
Україну, Білорусь і Казахстан об'єднує той факт, що всі три держави в 1994 році підписали Будапештський меморандум - Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
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24.12.2023 08:39 Відповісти
ну ядерки якби і немає, а от хімічну зброю, тим більш таку, щоб вони здихали від неї можна, а як здохнуть, то й длказів не буде.
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24.12.2023 09:25 Відповісти
Ядерку вже давно потрібно було зробити, на всяк випадок, не офіційно. Сказати, що її нема, але якщо треба буде, то застосуємо.
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24.12.2023 09:31 Відповісти
Пишіть правильно: росія, тільки з малелької Літери!
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24.12.2023 08:28 Відповісти
Ну і де різні 'гамнестіінтернейшли''? Чому мовчать? Язики в *упу позапихали. І ще про толерантність розповідають!
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24.12.2023 08:49 Відповісти
Хто ж українцям повірить?(((Арабам вірять,ті з трупами дітей сльозливо в камери плачуть,водою обриваються,а українці просто боронять свою землю((Правильно хтось тут написав,що любими методами нищити цю заразу,незважаючи ні на які конвенції,закони,правила...треба спалити-палити,треба затопити-затопити...
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24.12.2023 08:57 Відповісти
Ось так російські брати вибивають із малоросьні "какаяразница" пушкіних, достоєвських та інші шансони.

Ковбасу "Московська" сир "Російський" пиво "Жигулівське" та "Російське" радіо які керували в Україні до Вторгнення після 8 років війни☝️
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24.12.2023 09:01 Відповісти
І вибивають, і витравлюють.
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24.12.2023 09:08 Відповісти
Потрібно на них в суд подати і в ООН. Сарказм.
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24.12.2023 09:16 Відповісти
И двух лет не прошло. Даже если посмотреть видосы военных противогазы в окопах давно уже норма. А вообще вопрос к этим дебилам из ООН, почему химическое оружие можно использовать против гражданских. Власти не могут держать свой скот в узде без хим. оружия?
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24.12.2023 09:29 Відповісти
Чого ти добембався до "дебілів" з ООН? Вони нічого не вирішують. Вирішують держави-члени ООН шляхом голосування у Раді безпеки і на Генеральній асамблеї. Ти, спочатку розберися - що таке ООН, а потім вже став питання.
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24.12.2023 11:11 Відповісти
А в Україні шо не мае запасів ціеї дряні,чи наш презірватів проти чи що.
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24.12.2023 14:32 Відповісти
 
 