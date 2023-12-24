Россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины, - ISW

810-я бригада морской пехоты Черноморского флота России подтвердила, что намеренно использует химическое оружие против украинских сил.

Об этом говорится в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.

В частности, 22 декабря в своем Telegram-канале 810 отдельная бригада морской пехоты Черноморского флота России опубликовала большой пост, в котором рассказала о "радикальной смене тактики", которую бригада применяет против украинских войск в Крынках. По данным военных аналитиков, военные подтвердили, что намеренно используют химическое оружие против украинских сил.

В сообщении утверждалось, что подразделения 810-й отдельной морской пехотной бригады осуществили ротацию в районе Крынков и применяют новую тактику "сброс гранат К-51 с беспилотников" на украинские позиции, чтобы выбить украинские силы с их позиций. Военные дополнительно опубликовали кадры, на которых, очевидно, виден такой сброс К-51 на украинскую позицию, вероятно, в Крынках.

По данным ISW, аэрозольные гранаты К-51 наполняются раздражающим газом CS (2-хлорбензальмалононитрил), разновидностью слезоточивого газа, используемого для борьбы с массовыми беспорядками (также известный как агент контроля беспорядков [RCA]).

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В ISW подчеркнули, что это очевидное нарушение Конвенции о запрете химического оружия, участником которой является Россия. Конвенция о запрещении химического оружия запрещает использование RCA как метод ведения войны, а Россия является государством-участником Конвенции с 1997 года.

Геолокационные кадры, опубликованные 23 декабря, показывают, что российские войска продвинулись в западной части рынков на восточном берегу Днепра.