Россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины, - ISW
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810-я бригада морской пехоты Черноморского флота России подтвердила, что намеренно использует химическое оружие против украинских сил.
Об этом говорится в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.
В частности, 22 декабря в своем Telegram-канале 810 отдельная бригада морской пехоты Черноморского флота России опубликовала большой пост, в котором рассказала о "радикальной смене тактики", которую бригада применяет против украинских войск в Крынках. По данным военных аналитиков, военные подтвердили, что намеренно используют химическое оружие против украинских сил.
В сообщении утверждалось, что подразделения 810-й отдельной морской пехотной бригады осуществили ротацию в районе Крынков и применяют новую тактику "сброс гранат К-51 с беспилотников" на украинские позиции, чтобы выбить украинские силы с их позиций. Военные дополнительно опубликовали кадры, на которых, очевидно, виден такой сброс К-51 на украинскую позицию, вероятно, в Крынках.
По данным ISW, аэрозольные гранаты К-51 наполняются раздражающим газом CS (2-хлорбензальмалононитрил), разновидностью слезоточивого газа, используемого для борьбы с массовыми беспорядками (также известный как агент контроля беспорядков [RCA]).
В ISW подчеркнули, что это очевидное нарушение Конвенции о запрете химического оружия, участником которой является Россия. Конвенция о запрещении химического оружия запрещает использование RCA как метод ведения войны, а Россия является государством-участником Конвенции с 1997 года.
Геолокационные кадры, опубликованные 23 декабря, показывают, что российские войска продвинулись в западной части рынков на восточном берегу Днепра.
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Но в нём слишком много дебилов, что подтверждает твой пост.
Женевские и прочие конвенции должны распространяться только на тех, кто их признает и соблюдает. Если московия не считает нужным соблюдать обязательства, наложенные конвенциями, то и прав у неё не должно быть.
Ковбасу "Московська" сир "Російський" пиво "Жигулівське" та "Російське" радіо які керували в Україні до Вторгнення після 8 років війни☝️