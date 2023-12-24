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Новости Война в Украине
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Россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зброя,хімічна,гранати,к-51,аерозольні

810-я бригада морской пехоты Черноморского флота России подтвердила, что намеренно использует химическое оружие против украинских сил.

Об этом говорится в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.

В частности, 22 декабря в своем Telegram-канале 810 отдельная бригада морской пехоты Черноморского флота России опубликовала большой пост, в котором рассказала о "радикальной смене тактики", которую бригада применяет против украинских войск в Крынках. По данным военных аналитиков, военные подтвердили, что намеренно используют химическое оружие против украинских сил.

В сообщении утверждалось, что подразделения 810-й отдельной морской пехотной бригады осуществили ротацию в районе Крынков и применяют новую тактику "сброс гранат К-51 с беспилотников" на украинские позиции, чтобы выбить украинские силы с их позиций. Военные дополнительно опубликовали кадры, на которых, очевидно, виден такой сброс К-51 на украинскую позицию, вероятно, в Крынках.

По данным ISW, аэрозольные гранаты К-51 наполняются раздражающим газом CS (2-хлорбензальмалононитрил), разновидностью слезоточивого газа, используемого для борьбы с массовыми беспорядками (также известный как агент контроля беспорядков [RCA]).

Читайте: россияне используют химическое оружие, самым горячим участком фронта остается Авдеевка, - DeepState

В ISW подчеркнули, что это очевидное нарушение Конвенции о запрете химического оружия, участником которой является Россия. Конвенция о запрещении химического оружия запрещает использование RCA как метод ведения войны, а Россия является государством-участником Конвенции с 1997 года.

Геолокационные кадры, опубликованные 23 декабря, показывают, что российские войска продвинулись в западной части рынков на восточном берегу Днепра.
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Топ комментарии
+18
назвіть договір чи конвенцію які кацапи ще не порушили ?
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24.12.2023 07:37
+14
Взагалі не розумію, чому Україна не використовує будь-які засоби для захисту... просто все підряд, аби тільки дохли... ми надто переймаємось що про нас скажуть інші, а іншим ми взагалі не подобаємось, і що тепер... пішли всі *****, треба теж юзати хімічну, бактеріологічну та ядерку вже можна було б почати робити, АЕС у нас є
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24.12.2023 08:09
+12
Давно пора применить химическое и бактериологическое оружие по мааацквабаду.
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24.12.2023 07:42
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Правила форума Совет форумчан
назвіть договір чи конвенцію які кацапи ще не порушили ?
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24.12.2023 07:37 Ответить
Типу гнилим конторкам на кшталт ООН до цього є діло. Їм аби кацапи не порушували строки внесків.
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24.12.2023 08:55 Ответить
свинособаки..
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24.12.2023 07:39 Ответить
Давно пора применить химическое и бактериологическое оружие по мааацквабаду.
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24.12.2023 07:42 Ответить
Доставай, в тебе ж мабуть є?
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24.12.2023 14:48 Ответить
Лично у меня нет, а государство должно всё это иметь.
Но в нём слишком много дебилов, что подтверждает твой пост.
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24.12.2023 15:59 Ответить
Лишнее доказательство, что концентрации это всего лишь джентльменское соглашение, которым во всю пользуются сволочи на всей планете.
Женевские и прочие конвенции должны распространяться только на тех, кто их признает и соблюдает. Если московия не считает нужным соблюдать обязательства, наложенные конвенциями, то и прав у неё не должно быть.
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24.12.2023 07:56 Ответить
про це NYT не напише, а напише який путін миролюбивий, хоче миру.
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24.12.2023 08:02 Ответить
Взагалі не розумію, чому Україна не використовує будь-які засоби для захисту... просто все підряд, аби тільки дохли... ми надто переймаємось що про нас скажуть інші, а іншим ми взагалі не подобаємось, і що тепер... пішли всі *****, треба теж юзати хімічну, бактеріологічну та ядерку вже можна було б почати робити, АЕС у нас є
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24.12.2023 08:09 Ответить
Нам ядерку не можна,Будапештський меморандум не розрішає,а Лукашенку можна,він всякої фігні не підписував.
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24.12.2023 08:27 Ответить
Україну, Білорусь і Казахстан об'єднує той факт, що всі три держави в 1994 році підписали Будапештський меморандум - Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
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24.12.2023 08:39 Ответить
ну ядерки якби і немає, а от хімічну зброю, тим більш таку, щоб вони здихали від неї можна, а як здохнуть, то й длказів не буде.
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24.12.2023 09:25 Ответить
Ядерку вже давно потрібно було зробити, на всяк випадок, не офіційно. Сказати, що її нема, але якщо треба буде, то застосуємо.
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24.12.2023 09:31 Ответить
Пишіть правильно: росія, тільки з малелької Літери!
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24.12.2023 08:28 Ответить
Ну і де різні 'гамнестіінтернейшли''? Чому мовчать? Язики в *упу позапихали. І ще про толерантність розповідають!
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24.12.2023 08:49 Ответить
Хто ж українцям повірить?(((Арабам вірять,ті з трупами дітей сльозливо в камери плачуть,водою обриваються,а українці просто боронять свою землю((Правильно хтось тут написав,що любими методами нищити цю заразу,незважаючи ні на які конвенції,закони,правила...треба спалити-палити,треба затопити-затопити...
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24.12.2023 08:57 Ответить
Ось так російські брати вибивають із малоросьні "какаяразница" пушкіних, достоєвських та інші шансони.

Ковбасу "Московська" сир "Російський" пиво "Жигулівське" та "Російське" радіо які керували в Україні до Вторгнення після 8 років війни☝️
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24.12.2023 09:01 Ответить
І вибивають, і витравлюють.
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24.12.2023 09:08 Ответить
Потрібно на них в суд подати і в ООН. Сарказм.
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24.12.2023 09:16 Ответить
И двух лет не прошло. Даже если посмотреть видосы военных противогазы в окопах давно уже норма. А вообще вопрос к этим дебилам из ООН, почему химическое оружие можно использовать против гражданских. Власти не могут держать свой скот в узде без хим. оружия?
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24.12.2023 09:29 Ответить
Чого ти добембався до "дебілів" з ООН? Вони нічого не вирішують. Вирішують держави-члени ООН шляхом голосування у Раді безпеки і на Генеральній асамблеї. Ти, спочатку розберися - що таке ООН, а потім вже став питання.
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24.12.2023 11:11 Ответить
А в Україні шо не мае запасів ціеї дряні,чи наш презірватів проти чи що.
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24.12.2023 14:32 Ответить
 
 