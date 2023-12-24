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Британія у 2024 році планує зберегти допомогу Україні на колишньому рівні, - глава МЗС Британії Кемерон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кемерон

Уряд Великої Британії планує продовжити допомагати Україні та щонайменше зберегти допомогу на попередньому рівні.

Про це в інтерв'ю The Sunday Telegraph заявив глава МЗС Британії Девід Кемерон, інформує Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що потенційно ми навіть зможемо зробити більше. Ми вивчаємо питання про те, які складові наших витрат можуть бути переведені на багаторічну основу", — заявив глава МЗС Британії.

У 2022 році Лондон надав Києву військову допомогу на суму £2,3 млрд ($2,92 млрд) і взяв на себе зобов'язання виділити на ці цілі не меншу суму в 2023 році. Однак про аналогічні зобов'язання на 2024 рік досі не повідомлялося. Серед іншого британський уряд вже надав Україні далекобійні ракети Storm Shadow, танки Challenger 2, самохідні гаубиці AS90 та реактивні системи залпового вогню M270.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+9
Британцям у голову не приходить прив'язувати міжнародну безпеку до виборів.
Поняття "джентльмен" - британське.
Наша шана і подяка.
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24.12.2023 09:11
+4
А треба було б збільшити. Бо скоро в Україні нікому буде воювати
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24.12.2023 09:39
+4
Й гарна новина й не дуже.
Гарно що допомога залишиться, не дуже що не стане більшою.
Всерівно велика подяка Британським платникам податків та уряду!
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24.12.2023 10:01
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Британцям у голову не приходить прив'язувати міжнародну безпеку до виборів.
Поняття "джентльмен" - британське.
Наша шана і подяка.
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24.12.2023 09:11 Відповісти
БОЖЕ, ХРАНИ КОРОЛЯ!РЕСПЕКТ И УВАЖЕНИЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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24.12.2023 09:15 Відповісти
А Король тут до чого?
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24.12.2023 09:57 Відповісти
А треба було б збільшити. Бо скоро в Україні нікому буде воювати
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24.12.2023 09:39 Відповісти
Велика Британія 😘 Дякуємо !!!
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24.12.2023 09:52 Відповісти
путин-*****
Кацап- раб *********** на швабре, нелюдь.
рфія - страна террористов и военньіх преступников.
*****путин &кацап&рфія - ПНХ.
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24.12.2023 09:59 Відповісти
Й гарна новина й не дуже.
Гарно що допомога залишиться, не дуже що не стане більшою.
Всерівно велика подяка Британським платникам податків та уряду!
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24.12.2023 10:01 Відповісти
"Я думаю, що потенційно ми навіть зможемо зробити більше. Ми вивчаємо питання про те, які складові наших витрат можуть бути переведені на багаторічну основу", - заявив глава МЗС Британії. Джерело: https://censor.net/ua/n3463485
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24.12.2023 11:38 Відповісти
 
 