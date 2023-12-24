Британія у 2024 році планує зберегти допомогу Україні на колишньому рівні, - глава МЗС Британії Кемерон

Уряд Великої Британії планує продовжити допомагати Україні та щонайменше зберегти допомогу на попередньому рівні.

Про це в інтерв'ю The Sunday Telegraph заявив глава МЗС Британії Девід Кемерон, інформує Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що потенційно ми навіть зможемо зробити більше. Ми вивчаємо питання про те, які складові наших витрат можуть бути переведені на багаторічну основу", — заявив глава МЗС Британії.

У 2022 році Лондон надав Києву військову допомогу на суму £2,3 млрд ($2,92 млрд) і взяв на себе зобов'язання виділити на ці цілі не меншу суму в 2023 році. Однак про аналогічні зобов'язання на 2024 рік досі не повідомлялося. Серед іншого британський уряд вже надав Україні далекобійні ракети Storm Shadow, танки Challenger 2, самохідні гаубиці AS90 та реактивні системи залпового вогню M270.

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