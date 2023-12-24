Через негоду знеструмлено 90 населених пунктів, внаслідок бойових дій без світла споживачі у 6 областях

Станом на 24 грудня через бойові дії знеструмлені населені пункти у 6 областях, обмеження електропостачання не застосовується.

Про це повідомили у Міненерго, інформує Цензор.НЕТ.

На Донеччині внаслідок бойових дій без світла 190 населених пунктів, у Дніпропетровській - знеструмлено 20 споживачів, на Запоріжжі без напруги 63 населених пункти.

Через ворожий артобстріл у Сумській області світла немає у 2 населених пунктах (290 споживачів). Підключення розпочнеться, щойно дозволять військові. Загалом в області станом на 9:00 через бойові дії без світла 56 населених пунктів, з яких 12 частково (2460 споживачів).

Через обстріли без світла залишилися 293 споживачі Харківщини. Також ворожі обстріли сталися у неділю вночі та вранці – через них знеструмилася лінія 110 кВ (інформація про обсяг пошкоджень та знеструмлень уточнюється). Загалом через бойові дії світла немає у 16 289 точках обліку.

Вночі внаслідок обстрілу в Херсоні знеструмлено 149 точок обліку. Загалом по місту через підтоплення внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС та через бойові дії залишаються відключеними 4943 точки обліку. Всього по Херсонській області без світла понад 26 тисяч точок обліку.

У Міненерго зазначили, що ситуація в енергосистемі стабільна та контрольована, тож застосування планових відключень побутових споживачів не передбачається.

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