Унаслідок російського обстрілу ТЕС на Донеччині поранено 5 працівників, - Міненерго

Окупанти здійснили масований обстріл однієї з ТЕС у Донецькій області, поранено 5 працівників станції.

Про це повідомили в Міненерго, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок масованого обстрілу однієї з ТЕС на Донеччині поранено 5 працівників станції. Всіх їх доставлено до лікарень. Також обстрілом пошкоджено обладнання електромереж та самої станції. Один з блоків ТЕС аварійно відключено персоналом. Знеструмлювалися побутові споживачі", - йдеться в повідомленні.

Також у Міненерго повідомили, що через пошкодження неподалік однієї з ТЕС на Донеччині відключилася повітряна лінія 330 кВ.

Крім того, на Дніпропетровщині через значні пошкодження проводу відключилась повітряна лінія 330 кВ НЕК "Укренерго". У районі тривають бойові дії.

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