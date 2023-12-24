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Кіровоградщина (439) ППО (1828)

На Кіровоградщині відпрацювала ППО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ппо

У Кіровоградській області відпрацювали сили протиповітряної оборони.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, передає Цензор.НЕТ.

"Кіровоградщина знов під прицілом ворога. Відпрацювало ППО.

Попередньо - постраждалих та руйнувань немає", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: ППО знищила 14 з 15 "шахедів", - Повітряні сили

Автор: Наталя Джума
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Постраждалих немає і це супер👍🏼👍🏼👍🏼😕
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24.12.2023 21:33 Відповісти
Відпрацювали на 0 і це супер.. постраждалі і руйнування як це не сумно - "издержки производства"... із святом тебе amber, ти справжні Українець, пишайся цим, борися за це..
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24.12.2023 21:54 Відповісти
Дякую. З Різдвом Христовим.
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24.12.2023 21:47 Відповісти
 
 