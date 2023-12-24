На Кіровоградщині відпрацювала ППО

У Кіровоградській області відпрацювали сили протиповітряної оборони.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, передає Цензор.НЕТ.

"Кіровоградщина знов під прицілом ворога. Відпрацювало ППО.



Попередньо - постраждалих та руйнувань немає", - йдеться в повідомленні.

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