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На Кіровоградщині відпрацювала ППО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Кіровоградській області відпрацювали сили протиповітряної оборони.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, передає Цензор.НЕТ.
"Кіровоградщина знов під прицілом ворога. Відпрацювало ППО.
Попередньо - постраждалих та руйнувань немає", - йдеться в повідомленні.
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Amber
показати весь коментар24.12.2023 21:33 Відповісти Мені подобається 1
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Дихлофос
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