ППО знищила 14 з 15 "шахедів", - Повітряні сили

ППО збили шахеди у Миколаївській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській та Хмельницькій областях.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"У ніч на 24 грудня 2023 року російські окупанти атакували 15-ма ударними БпЛА типу "Shahed" із району Приморсько-Ахтарськ – РФ.

В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 14 "шахедів"", - йдеться в повідомленні.

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