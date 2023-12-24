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ППО знищила 14 з 15 "шахедів", - Повітряні сили
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
ППО збили шахеди у Миколаївській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській та Хмельницькій областях.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"У ніч на 24 грудня 2023 року російські окупанти атакували 15-ма ударними БпЛА типу "Shahed" із району Приморсько-Ахтарськ – РФ.
В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 14 "шахедів"", - йдеться в повідомленні.
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valentyna 7f6f0f14
показати весь коментар24.12.2023 08:15 Відповісти Мені подобається 4
Dyukov
показати весь коментар24.12.2023 08:35 Відповісти Мені подобається 2
Чайка Київ
показати весь коментар24.12.2023 12:10 Відповісти Мені подобається 0
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