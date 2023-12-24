УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12677 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
1 650 3
ППО (1828) Повітряні сили (1264)

ППО знищила 14 з 15 "шахедів", - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ппо

ППО збили шахеди у Миколаївській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській та Хмельницькій областях.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"У ніч на 24 грудня 2023 року російські окупанти атакували 15-ма ударними БпЛА типу "Shahed" із району Приморсько-Ахтарськ – РФ.

В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 14 "шахедів"", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни запустили "Шахеди" в напрямку Дніпропетровщини, - Повітряні сили

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сьогодні вечір Різдва. Тримайте Небо України.
показати весь коментар
24.12.2023 08:15 Відповісти
Молодцы, счастливого Рождества!!!
показати весь коментар
24.12.2023 08:35 Відповісти
Дякуємо, рідненькі. Бог у поміч
показати весь коментар
24.12.2023 12:10 Відповісти
 
 