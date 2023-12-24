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ПВО уничтожила 14 из 15 "шахедов", - Воздушные силы
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
ПВО сбили шахеды в Николаевской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской и Хмельницкой областях.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"В ночь на 24 декабря 2023 года российские оккупанты атаковали 15 ударными БпЛА типа "Shahed" из района Приморско-Ахтарск - РФ.
В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожены 14 "шахедов", - говорится в сообщении.
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valentyna 7f6f0f14
показать весь комментарий24.12.2023 08:15 Ответить Мне нравится 4
Dyukov
показать весь комментарий24.12.2023 08:35 Ответить Мне нравится 2
Чайка Київ
показать весь комментарий24.12.2023 12:10 Ответить Мне нравится 0
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