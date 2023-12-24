ПВО уничтожила 14 из 15 "шахедов", - Воздушные силы

ПВО сбили шахеды в Николаевской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской и Хмельницкой областях.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"В ночь на 24 декабря 2023 года российские оккупанты атаковали 15 ударными БпЛА типа "Shahed" из района Приморско-Ахтарск - РФ.

В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожены 14 "шахедов", - говорится в сообщении.

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