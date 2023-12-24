УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12663 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України
2 692 1
ППО (1828) Хмельниччина (662)

На Хмельниччині працює ППО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ппо

У Хмельницькому районі Хмельницької області працюють сили протиповітряної оборони.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

"Хмельницький район. Працюють сили ППО.

Залишайтесь в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - написав він.

За кілька хвилин до цього він повідомляв про ворожі ударні БпЛА на Хмельниччині.

Читайте: На Кіровоградщині відпрацювала ППО

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Знищено Су-34 на Маріупольському напрямку, - командувач Повітряних Сил Олещук
показати весь коментар
24.12.2023 22:40 Відповісти
 
 