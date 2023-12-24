На Хмельниччині працює ППО

У Хмельницькому районі Хмельницької області працюють сили протиповітряної оборони.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

"Хмельницький район. Працюють сили ППО.

Залишайтесь в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - написав він.

За кілька хвилин до цього він повідомляв про ворожі ударні БпЛА на Хмельниччині.

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