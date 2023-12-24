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авто (2015) конфіскація (461) Латвія (858)

Латвія цього року передала Україні 271 автомобіль, конфіскований у п’яних водіїв

Новини Цензор.НЕТ Події

авто

За даними на середину грудня, Латвія відправила в Україну 271 автомобіль, конфіскований у нетрезвих водіїв. Загальна вартість конфіскованих автомобілів оцінюється майже в мільйон євро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

За даними Служби державних доходів, цього року Україні було передано 271 автомобіль з Латвії на загальну попередню суму 903 453 євро.

Крім того, нині до розгляду в уряді готуються документи про передачу Україні ще 34 автомобілів, вартість яких оцінюється у 161 880 євро.

Читайте: Латвія передасть Україні чергову партію авто, конфіскованих у п’яних водіїв

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+18
А коли Україна почне конфісковувати за пянку і віддавати на армію.
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25.12.2023 00:16
+16
Латищі молодці, а у нас в Україні чому ЛендКрузаки не конфіскують у п'яних депутатів на користь ЗСУ ?
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25.12.2023 00:16
+9
У нас лексусів непочатий край. Крута тачка і довбой*б - асоціація.
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25.12.2023 00:22
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Чому у нас не передають?
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25.12.2023 00:15 Відповісти
Бо Військо не зможе освоїти стільки елітних авто. Там треба простіші, а не "лексуси"
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25.12.2023 00:29 Відповісти
А коли Україна почне конфісковувати за пянку і віддавати на армію.
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25.12.2023 00:16 Відповісти
В комплекті з водіями.
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25.12.2023 02:23 Відповісти
Латищі молодці, а у нас в Україні чому ЛендКрузаки не конфіскують у п'яних депутатів на користь ЗСУ ?
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25.12.2023 00:16 Відповісти
Там крузаков мало. А какой-нибудь ламбо или фери или брабик в поле не то что не полезны, а даже вредны
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25.12.2023 00:27 Відповісти
Ти в погребі живеш ?
Одні Ленд Крузаки у депутатів всіх рівнів від Верховної Ради і до місцевих рад з обласними.
Які нафіг ферарі де ти їх бачив, по тб чи що.
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25.12.2023 00:43 Відповісти
Вова, не маскуйся твій гундосий текст ми швидко вираховуємо. Ти теж ********* крузаки і все твоє кодло також. Швидко приймаємо закон. Це Вам не канабіс, але користі для ЗСУ та країнибуде більше.
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25.12.2023 09:16 Відповісти
Й ДЕ вони далі ті авто?
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25.12.2023 00:17 Відповісти
Ті що "свіжі" - в автосалонах. Ті, що "нєбіт/нєкрашєн" - шукайте по оголошенням.
До речі, це в Латвії їх оцінили в 903 453 євро. У нас "наварять" утричі більше
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25.12.2023 11:36 Відповісти
Так наче мали б на ЗСУ йти?
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25.12.2023 15:04 Відповісти
"Швидка", в яку пакували ухилянта в Одесі, теж мала була бути на фронті, рятувати поранених...
Позашляховик Chevrolet Tahoe теж призначався для гуманітарних цілей і вивезення людей з зони бойових дій, але чомусь вивозив дупу К.Тимошенко, щура з офісу президента.
Перемога вже поряд...
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25.12.2023 15:46 Відповісти
Україні таки треба в ЄС.
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25.12.2023 00:17 Відповісти
В Україні мабуть діє "сухий закон".))
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25.12.2023 00:18 Відповісти
У нас лексусів непочатий край. Крута тачка і довбой*б - асоціація.
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25.12.2023 00:22 Відповісти
а **** Лопес не поцілив у ворота? До речі, **** це ім'я.

Більших дебілів чим у бі ем факін дабл ю- не існує.
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25.12.2023 00:27 Відповісти
Не поцілив, мабуть, тому, що ворота були далеко - захисник, як-не-як. Та і зовуть його не ****, а ****о - Аркадіо ****о Лопес.
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25.12.2023 09:17 Відповісти
Та ні, геть мова не йшла за Аркадіо та , котрий зверху...
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25.12.2023 11:53 Відповісти
Чому до Латвії ще не налагоджено канал з постачання дешевого алкоголю?
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25.12.2023 00:30 Відповісти
Ось хороший приклад як діяти, коли треба діяти.
І держава ЄС, і вирішуються ж якось питання "конституції" і "прав чєловєка".
і блохери-адвокати не набирають на хайпі сотні тисяч переглядів
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25.12.2023 00:39 Відповісти
а от в Америці таке не можна
будуть сплачувати штрафи а може й сидіти
але приватну власність чіпати зась
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25.12.2023 03:04 Відповісти
А ще кажуть, шо пити за кермом - зло...
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25.12.2023 06:15 Відповісти
дайте мне два ,я не пью с 5 класса
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25.12.2023 10:00 Відповісти
ще б не кукурікав із восьмого.
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25.12.2023 10:20 Відповісти
На фронте нужны полноприводные внедорожники с высоким клиренсом, из 271 авто таких будет десятка два в лучшем случае.
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25.12.2023 10:47 Відповісти
передати то передали але от чи доїхали ... ой пропадуть як гуманітарка
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25.12.2023 12:24 Відповісти
 
 