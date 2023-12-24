Латвія цього року передала Україні 271 автомобіль, конфіскований у п’яних водіїв

За даними на середину грудня, Латвія відправила в Україну 271 автомобіль, конфіскований у нетрезвих водіїв. Загальна вартість конфіскованих автомобілів оцінюється майже в мільйон євро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

За даними Служби державних доходів, цього року Україні було передано 271 автомобіль з Латвії на загальну попередню суму 903 453 євро.

Крім того, нині до розгляду в уряді готуються документи про передачу Україні ще 34 автомобілів, вартість яких оцінюється у 161 880 євро.

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