Латвія цього року передала Україні 271 автомобіль, конфіскований у п’яних водіїв
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За даними на середину грудня, Латвія відправила в Україну 271 автомобіль, конфіскований у нетрезвих водіїв. Загальна вартість конфіскованих автомобілів оцінюється майже в мільйон євро.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.
За даними Служби державних доходів, цього року Україні було передано 271 автомобіль з Латвії на загальну попередню суму 903 453 євро.
Крім того, нині до розгляду в уряді готуються документи про передачу Україні ще 34 автомобілів, вартість яких оцінюється у 161 880 євро.
Топ коментарі
+18 Андрій 7049c132
показати весь коментар25.12.2023 00:16
+16 Garry Dron
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+9 Hulio
показати весь коментар25.12.2023 00:22
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Будь ласка, зачекайте...
Одні Ленд Крузаки у депутатів всіх рівнів від Верховної Ради і до місцевих рад з обласними.
Які нафіг ферарі де ти їх бачив, по тб чи що.
До речі, це в Латвії їх оцінили в 903 453 євро. У нас "наварять" утричі більше
Позашляховик Chevrolet Tahoe теж призначався для гуманітарних цілей і вивезення людей з зони бойових дій, але чомусь вивозив дупу К.Тимошенко, щура з офісу президента.
Перемога вже поряд...
Більших дебілів чим у бі ем факін дабл ю- не існує.
І держава ЄС, і вирішуються ж якось питання "конституції" і "прав чєловєка".
і блохери-адвокати не набирають на хайпі сотні тисяч переглядів
будуть сплачувати штрафи а може й сидіти
але приватну власність чіпати зась