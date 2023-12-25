Російські десантники продовжують зазнавати втрат біля Кринків на лівобережжі Херсонщини, - ISW
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Новосформований 337-й повітряно-десантний полк (104-та дивізія повітряно-десантних військ ЗС РФ), продовжує зазнавати втрат на півдні Херсонської області.
Про це йдеться в матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.
"Матір одного з російських військовослужбовців записала відеозвернення, в якому повідомила, що нещодавно під час боїв поблизу Кринків була знищена уся перша рота 337- го полку.
Жінка додала, що військовослужбовці, які діють на цьому напрямку, не мають ефективного керівництва на рівні командирів середньої ланки, їм бракує артилерійської підтримки, і вони проводять 20 днів поспіль в окопах без води та інших засобів забезпечення. Вона завершила своє звернення проханням до російського командування не використовувати підрозділи полку в якості "гарматного м'яса", - йдеться в повідомленні.
В ISW також повідомляють, що командувач повітряно-десантних військ (ПДВ), генерал-полковник Михайло Теплинський і російське командування ПДВ також стикаються з проблемами непокори у лавах 104-ї дивізії.
Російське опозиційне видання Mobilization News поширило відео від 24 грудня, на якому видно, як російський командир карає кількох бійців новоствореного 345-го полку 104-ї дивізії ПДВ за невиконання його наказів, змушуючи їх стрибати вночі до ями повністю без одягу.
Підрозділи 345-го полку ПДВ діють під командуванням Теплинського у складі російського угруповання військ "Дніпро", що наразі виконує бойові задачі на півдні України. Відеокадри з покаранням бійців вказують на те, що Теплинський може зіткнутися з проблемами непокори внаслідок втрат ПДВ на східному березі Дніпра або через недосвідченість і недостатню підготовку солдатів та їхніх молодших офіцерів у цій місцевості.
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А ще є просто "незворотні" втрати - вбиті
У 2014 році підрозділи полку брали участь у війні на сході України де вели бої під Іловайськом. У 2022 році брав участь у повномасштабному вторгненні РФ в Україну на київському напрямку, згодом на сході України, під Ізюмом та в районі Попасної.
Вважається однією з елітних частин російських збройних сил.[2][3][4]
Після розпаду СРСР у 1992 році 331-й гвардійський парашутно-десантний полк Радянської армії перейшов до складу Збройних сил Російської Федерації.
У 1992 році залучався до миротворчої місії у Югославії.
У серпні 1993 року переданий з 106-ї повітрянодесантної дивізії до 98-ї повітрянодесантної дивізії.
У 1995 році брав участь у Першій російсько-чеченській війні.
У 1999 році залучався до миротворчої місії у Косово.
У 2001 році брав участь у Другій російсько-чеченській війні.
У 2014 році полк брав участь у російсько-українській війні. За даними британського аналітичного центру RUSI, на основі полку була сформована батальйонно-тактична група, яка брала участь у бойових діях з 11 серпня 2014 року.[5]
Полк був залучений до оточення українських сил під Іловайськом.
24 серпня 2014 року, приблизно о 12:15, артилеристами 2-ї протитанкової батареї 51 ОМБр під командуванням капітана Костянтина Коваля в районі смт. Кутейникове було підбито 2 одиниці БМД-2 331-го парашутно-десантного полку.[6][7] Десантники евакуювалися з бойових машин і сховалися в лісосмузі неподалік. Під час спроби виходу кількома годинами пізніше, 10 десантників 331 ПДП були взяті у полон відділенням розвідників 51 ОМБр під командуванням сержанта Володимира Козака в районі селища Дзеркального, де розміщувався штаб української батальйонно-тактичної групи.[8][9] 26 серпня Міністерство оборони РФ визнало факт потрапляння військових у полон, прокоментуваши, що десантники «перетнули [кордон], ймовірно, випадково на необладнаній, немаркованій ділянці».[10]
За українськими даними, полк був серед тих підрозділів, які порушили домовленість про коридор для виходу українських військових з оточення під Іловайськом. Тоді були розстріляні сотні українських бійців.[2][11]
29-30 серпня 2014 року 10 полонених десантників були обміняні на українських в
2. Не вся підбита техніка знищується остаточно - більшу частину відтягують в тил і частину відновлюють в ремонтних бригадах.
Так, як і в ЗСУ - працюють ремонтні команди в ближньому тилу, працюють танкоремонтні заводи в Україні, частина техніки вивозиться в Польшу/Чехію і ремонтується на тамтешніх заводах. Сам бачив, як відновлені Паладіни тягають на степдеках.