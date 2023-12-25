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обстріл (21071) Запорізька область (2563) Малашко Юрій (62)

Росіяни минулої доби обстріляли 18 населених пунктів Запорізької області

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

область,запорізька

Окупанти минулої доби завдали 178 ударів по прифронтових містах та селах Запорізької області.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

Окупанти здійснили 6 РСЗВ-обстрілів Гуляйполя та Роботиного, а також 28 БПЛА-атак Гуляйполя, Залізничного, Новодарівки, Новоандріївки, Малинівки, Роботиного, Чарівного, Малої Токмачки й Кам'янського.

142 артудари прийшлися по території Оріхова, Левадного, Білогір'я, Новоданилівки, Лугівського, Преображенки, Гуляйполя, П'ятихаток, Кам'янського та інших прифронтових міст і сіл.

Малашко зазначив, що мирні жителі не постраждали.

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Автор: Марина Макєєва
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10 років тому канадські вчені Марк Трасслєр та Стюард Сорока провели експеримент для виявлення вподобань людей при пошуках інформації і виявили наступне: При заповненні анкет анкет в котрих було багато питань всі учасники написали, що віддають перевагу добрим, позитивним новинам й не признають насилля й негативу. А вибираючи новини із соціальних мереж, майже всі учасники в першу чергу зупинялися на війнах, зґвалтуваннях, катастрофах, вбивствах й скандалах.
І навіть коли у якоїсь події існували дві точки зору - позитивна й негативна, то люди обирали виключно негативну. Вибирали неусвідомлено, забуваючи про те, що вони "білі й пухнасті", як позиціонували себе при анкетуванні.
Саме тому я негативно відношусь до того, що багато ЗМІ віддають перевагу негативній інформації у гонитві за популярністю, тим самим руйнуючи психіку людей особливо тих котрі і так живуть під час війни у власній країні, та ще й примудряються за критику стосовно цього банити дописучів, як це відбулось відносно мене!!! Це дуже непрозорий натяк.
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25.12.2023 09:48 Відповісти
 
 