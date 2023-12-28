Рада на найближчому засіданні може розблокувати підписання закону про медканабіс, - Стефанчук

Верховна Рада вже на найближчому засіданні може розблокувати підписання закону про легалізацію медичного канабісу.

Про це Голова ВР Руслан Стефанчук заявив в інтерв‘ю, яке транслювалося в телемарафоні "Єдині новини", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Парламент – це політичний організм. Політика нікуди звідти не подінеться. Заблокувати підписання закону – це право фракції. Я думаю, що на найближчому засіданні ми знімемо цей блокуючий проєкт постанови і законодавчий акт (щодо легалізації медичного канабісу – ред.) буде підписаний", – сказав спікер українського парламенту.

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Стефанчук висловив переконання, що легалізація медичного канабісу – це "дуже правильне рішення", оскільки препаратів на його основі першочергово потребують захисники, які повертаються з війни травмованими.

Як повідомлялося, Верховна Рада 21 грудня ухвалила Закон "Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни".

22 грудня народні депутати із парламентської фракції "Всеукраїнське об‘єднання "Батьківщина" зареєстрували у Верховній Раді проєкт постанови про скасування рішення ВР щодо ухвалення цього закону.

Реєстрація такого проєкту унеможливлює підписання ухваленого законодавчого акта Головою Верховної Ради і Президентом. Розблокувати підписання документа можна шляхом відхилення проєкту постанови.