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Рада на найближчому засіданні може розблокувати підписання закону про медканабіс, - Стефанчук

медканабіс

Верховна Рада вже на найближчому засіданні може розблокувати підписання закону про легалізацію медичного канабісу.

Про це Голова ВР Руслан Стефанчук заявив в інтерв‘ю, яке транслювалося в телемарафоні "Єдині новини", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Парламент – це політичний організм. Політика нікуди звідти не подінеться. Заблокувати підписання закону – це право фракції. Я думаю, що на найближчому засіданні ми знімемо цей блокуючий проєкт постанови і законодавчий акт (щодо легалізації медичного канабісу – ред.) буде підписаний", – сказав спікер українського парламенту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Батьківщина" блокуватиме підписання закону про медичний канабіс

Стефанчук висловив переконання, що легалізація медичного канабісу – це "дуже правильне рішення", оскільки препаратів на його основі першочергово потребують захисники, які повертаються з війни травмованими.

Як повідомлялося, Верховна Рада 21 грудня ухвалила Закон "Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни".

22 грудня народні депутати із парламентської фракції "Всеукраїнське об‘єднання "Батьківщина" зареєстрували у Верховній Раді проєкт постанови про скасування рішення ВР щодо ухвалення цього закону.

Реєстрація такого проєкту унеможливлює підписання ухваленого законодавчого акта Головою Верховної Ради і Президентом. Розблокувати підписання документа можна шляхом відхилення проєкту постанови.

Автор: 

ВР (14971) Стефанчук Руслан (758) канабіс (67)


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Топ коментарі
+6
Ну, от і все. Що треба знати про стефанчука.

То він каже що буде працювати по пріоритету «усе на перемогу».
А сам тягне закон про канабіс!

Ну, і хто ти, після цього?!
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29.12.2023 00:01
+6
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29.12.2023 01:04
+3
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28.12.2023 23:44
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Не « війти» в історію, а вляпатись.
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29.12.2023 00:02 Відповісти
... і не в історію, а в бздуру.
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29.12.2023 08:13 Відповісти
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28.12.2023 23:44 Відповісти
Ну, от і все. Що треба знати про стефанчука.

То він каже що буде працювати по пріоритету «усе на перемогу».
А сам тягне закон про канабіс!

Ну, і хто ти, після цього?!
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29.12.2023 00:01 Відповісти
Стефанчук висловив переконання, що легалізація медичного канабісу - це "дуже правильне рішення", оскільки препаратів на його основі першочергово потребують захисники, які повертаються з війни травмованими.
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29.12.2023 00:06 Відповісти
В першу чергу його потребує політична "сила" СН. Без канабісу - жодної діяльності !!
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29.12.2023 08:15 Відповісти
ну, юлія тимошенко за них з канабісом візьметься і нагадає про себе заодно
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29.12.2023 09:09 Відповісти
Я не мог даже подумать, что второй человек в стране будет так смачно и привселюдно вылизывать тухес найвелычнишому. Это я про фотку ********** в футболке с мордой лица найвелычнишого :

https://www.dialog.ua/ukraine/287290_1703796814
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29.12.2023 08:14 Відповісти
Тепер ясно заради чого вони навіть канікули свої відмінили.
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29.12.2023 10:02 Відповісти
Свободу Червінському вони канабіс !
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29.12.2023 00:05 Відповісти
Канабісом, як пугалом лякають
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29.12.2023 00:17 Відповісти
А чего им пугать, да это стартовый наркотик но не героин или кокаин, которые затягивают словно трясина. Только все эта медицинская лабуда для лохов, ребята будут деньги зарабатывать.
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29.12.2023 00:27 Відповісти
Воно сьогодні про каву у Відні назвизділо. Не можна її там пити смердам, коли він тут від голоду пухне. А своїх вивізло.
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29.12.2023 00:27 Відповісти
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29.12.2023 01:04 Відповісти
Миттєво загострює зір і суттєво притуплює совість (залишки).
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29.12.2023 08:17 Відповісти
Ви свині відгодовані СН ...не тільки канабіс медичний легалізуйте ,ясно шо тим хто демобілізувався без нього важко , якшо палять ...а ви паскуди секс індустрію та ігровий бізнес , коли легалізуїте!? Міліарди по своїм кишеням розфасовуваєте !? Де гроші у бюджеті ?
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29.12.2023 01:28 Відповісти
Ну який бюджет, шановний? Бубочка кукурікав в 19 році перед виборами, що у нього і його ЗЕбанутої шобли закінчиться єпоха бідності. Так що грошики течуть по їхнім карманам з ігрового бізнесу і секс-індустрії.
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29.12.2023 08:19 Відповісти
Обколются своей марихуанной и ябуть друг друга в жопу, аааааа.
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29.12.2023 03:09 Відповісти
Хтось читав той законопроект? ЦЕ просто якась єресь обдовбаного. 4 речення протиречать самі собі. Той рекреаційний канабіс без тгк, ним дупу підтерти можна. який сенс виймати канабіс з розділу небезпечних наркотичних рослин і тут же обмежувати реалізацію та підсилювати відповідальність? ЗА що? ЗА шматок квіти юезпонтової? Та вони геть зажерлися дегенерати обнюхані.
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29.12.2023 03:29 Відповісти
Та чого там соромитись, легалізувати героїн, гашиш, кокаїн, легалізувати проституцію а заодно голубих і рожевих. Свобода блін.
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29.12.2023 04:12 Відповісти
Все для нього, родімого. Тепер він буде употрєблять за рецептом. Гнусавий на коні.
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29.12.2023 04:57 Відповісти
Комусь захист країни ,а ЗЕленим наркобаригам канабіс...
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29.12.2023 07:59 Відповісти
САМЕ ТАК !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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29.12.2023 08:19 Відповісти
 
 