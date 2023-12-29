У Львові пролунали вибухи, мер Садовий повідомив про прильоти
Російські "шахеди" атакували Львів, у місті було чутно вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
"У Львові чутно звуки вибухів", - ідеться в повідомленні.
Близько 5 ранку міський голова Львова Андрій Садовий повідомив про вибухи у місті, а згодом і про прильоти.
"Маємо інформацію про 2 прильоти у Львові. Більше інформації чекаємо від оперативних служб", - зазначив він.
Топ коментарі
+2 Володимир Трощинський #578642
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+1 Влад #582500
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+1 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
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Але СБУ твоїм питанням зацікавились.
Розкриті технічні характеристики цифрових прицілів для збиття дронів Shahed, які використовують ЗСУ.
https://noworries.news/rozkryti-tehnichni-harakterystyky-czyfrovyh-prycziliv-dlya-zbyttya-droniv-shahed-yaki-vykorystovuyut-zsu/
Британія 80 років тому виділяла близько 60% бюджету.
Але британці тому і британці. Вони вибрали британця Черчиля. А ми єврея Зеленського.