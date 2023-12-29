У Львові пролунали вибухи, мер Садовий повідомив про прильоти

Російські "шахеди" атакували Львів, у місті було чутно вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"У Львові чутно звуки вибухів", - ідеться в повідомленні.

Близько 5 ранку міський голова Львова Андрій Садовий повідомив про вибухи у місті, а згодом і про прильоти.

"Маємо інформацію про 2 прильоти у Львові. Більше інформації чекаємо від оперативних служб", - зазначив він.

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