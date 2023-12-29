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Новини
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У Львові пролунали вибухи, мер Садовий повідомив про прильоти

шахеди

Російські "шахеди" атакували Львів, у місті було чутно вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"У Львові чутно звуки вибухів", - ідеться в повідомленні.

Близько 5 ранку міський голова Львова Андрій Садовий повідомив про вибухи  у місті, а згодом і про прильоти.

"Маємо інформацію про 2 прильоти у Львові. Більше інформації чекаємо від оперативних служб", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог атакує "шахедами" з північного та південного напрямку, - Повітряні сили ЗСУ (оновлено)

Автор: 

безпілотник (4144) Львів (3069) Повітряні сили (2625)


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Топ коментарі
+2
Не пам'ятаю, як місто, а обласна Рада виділила на оборону 1,4% бюджету.
Британія 80 років тому виділяла близько 60% бюджету.
Але британці тому і британці. Вони вибрали британця Черчиля. А ми єврея Зеленського.
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29.12.2023 09:11
+1
Садовий де ці хвалені усім забезпечені мобільні групи для знищення шахедів?
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29.12.2023 08:21
+1
То вони пролетіли через Україну і їх ніде не збили???
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29.12.2023 08:46
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свинособаки..
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29.12.2023 07:53 Відповісти
Садовий де ці хвалені усім забезпечені мобільні групи для знищення шахедів?
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29.12.2023 08:21 Відповісти
З якою метою цікавитесь?
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29.12.2023 08:57 Відповісти
Може там брак штатних одиниць і тебе туди б забрали з дивана
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29.12.2023 11:56 Відповісти
бла-бла-бла, кацап.
Але СБУ твоїм питанням зацікавились.
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30.12.2023 18:07 Відповісти
можеш теш передати сбу
Розкриті технічні характеристики цифрових прицілів для збиття дронів Shahed, які використовують ЗСУ.
https://noworries.news/rozkryti-tehnichni-harakterystyky-czyfrovyh-prycziliv-dlya-zbyttya-droniv-shahed-yaki-vykorystovuyut-zsu/
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04.01.2024 06:47 Відповісти
То вони пролетіли через Україну і їх ніде не збили???
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29.12.2023 08:46 Відповісти
Вірно
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29.12.2023 08:52 Відповісти
Збили. Але там де потрібно.
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29.12.2023 08:58 Відповісти
Не пам'ятаю, як місто, а обласна Рада виділила на оборону 1,4% бюджету.
Британія 80 років тому виділяла близько 60% бюджету.
Але британці тому і британці. Вони вибрали британця Черчиля. А ми єврея Зеленського.
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29.12.2023 09:11 Відповісти
Тёзка еврея, а ты не путаешь областной бюджет (Львовский) с общегосударственным (Британским)?
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29.12.2023 09:39 Відповісти
И да, Львовская область - единственная, которая большинство голосов отдала за Пороха, а не Шмарклю.
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29.12.2023 09:40 Відповісти
 
 