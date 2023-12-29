Во Львове раздались взрывы, мэр Садовый сообщил о прилетах
Российские "шахеды" атаковали Львов, в городе слышны взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
"Во Львове слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.
Около 5 утра городской голова Львова Андрей Садовый сообщил о взрывах в городе, а затем и о прилетах.
"Имеем информацию о 2 прилетах во Львове. Больше информации ждем от оперативных служб", - отметил он.
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Але СБУ твоїм питанням зацікавились.
Розкриті технічні характеристики цифрових прицілів для збиття дронів Shahed, які використовують ЗСУ.
https://noworries.news/rozkryti-tehnichni-harakterystyky-czyfrovyh-prycziliv-dlya-zbyttya-droniv-shahed-yaki-vykorystovuyut-zsu/
Британія 80 років тому виділяла близько 60% бюджету.
Але британці тому і британці. Вони вибрали британця Черчиля. А ми єврея Зеленського.