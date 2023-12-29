Во Львове раздались взрывы, мэр Садовый сообщил о прилетах

Российские "шахеды" атаковали Львов, в городе слышны взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Во Львове слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.

Около 5 утра городской голова Львова Андрей Садовый сообщил о взрывах в городе, а затем и о прилетах.

"Имеем информацию о 2 прилетах во Львове. Больше информации ждем от оперативных служб", - отметил он.

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