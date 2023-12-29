РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10992 посетителя онлайн
Новости
7 752 15

Во Львове раздались взрывы, мэр Садовый сообщил о прилетах

шахеди

Российские "шахеды" атаковали Львов, в городе слышны взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Во Львове слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.

Около 5 утра городской голова Львова Андрей Садовый сообщил о взрывах в городе, а затем и о прилетах.

"Имеем информацию о 2 прилетах во Львове. Больше информации ждем от оперативных служб", - отметил он.

Читайте также: Взрыв во Львове: количество жертв возросло до трех, - Садовый

Автор: 

беспилотник (3580) Львов (4582) Воздушные силы (2285)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+2
Не пам'ятаю, як місто, а обласна Рада виділила на оборону 1,4% бюджету.
Британія 80 років тому виділяла близько 60% бюджету.
Але британці тому і британці. Вони вибрали британця Черчиля. А ми єврея Зеленського.
показать весь комментарий
29.12.2023 09:11
+1
Садовий де ці хвалені усім забезпечені мобільні групи для знищення шахедів?
показать весь комментарий
29.12.2023 08:21
+1
То вони пролетіли через Україну і їх ніде не збили???
показать весь комментарий
29.12.2023 08:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
свинособаки..
показать весь комментарий
29.12.2023 07:53 Ответить
Садовий де ці хвалені усім забезпечені мобільні групи для знищення шахедів?
показать весь комментарий
29.12.2023 08:21 Ответить
З якою метою цікавитесь?
показать весь комментарий
29.12.2023 08:57 Ответить
Може там брак штатних одиниць і тебе туди б забрали з дивана
показать весь комментарий
29.12.2023 11:56 Ответить
бла-бла-бла, кацап.
Але СБУ твоїм питанням зацікавились.
показать весь комментарий
30.12.2023 18:07 Ответить
можеш теш передати сбу
Розкриті технічні характеристики цифрових прицілів для збиття дронів Shahed, які використовують ЗСУ.
https://noworries.news/rozkryti-tehnichni-harakterystyky-czyfrovyh-prycziliv-dlya-zbyttya-droniv-shahed-yaki-vykorystovuyut-zsu/
показать весь комментарий
04.01.2024 06:47 Ответить
То вони пролетіли через Україну і їх ніде не збили???
показать весь комментарий
29.12.2023 08:46 Ответить
Вірно
показать весь комментарий
29.12.2023 08:52 Ответить
Збили. Але там де потрібно.
показать весь комментарий
29.12.2023 08:58 Ответить
Не пам'ятаю, як місто, а обласна Рада виділила на оборону 1,4% бюджету.
Британія 80 років тому виділяла близько 60% бюджету.
Але британці тому і британці. Вони вибрали британця Черчиля. А ми єврея Зеленського.
показать весь комментарий
29.12.2023 09:11 Ответить
Тёзка еврея, а ты не путаешь областной бюджет (Львовский) с общегосударственным (Британским)?
показать весь комментарий
29.12.2023 09:39 Ответить
И да, Львовская область - единственная, которая большинство голосов отдала за Пороха, а не Шмарклю.
показать весь комментарий
29.12.2023 09:40 Ответить
 
 