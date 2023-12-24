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Взрыв во Львове: количество жертв возросло до трех, - Садовый

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

газ,львів

Под завалами на месте взрыва в частном доме во Львове обнаружили тело мужчины. Впоследствии было обнаружено еще одно тело.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Телеграме городской голова Львова Андрей Садовый.

"Под завалами нашли тело погибшего мужчины. Возраст примерно 45-50 лет", - написал он.

Вскоре мэр добавил: "В смежном доме обнаружили тело погибшей женщины около 70 лет. Причина смерти выясняется". Информацию подтвердили в ГСЧС.

Также смотрите: От взрыва во Львове пострадали четыре человека, еще двоих ищут, - Садовый. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Позже городской голова Львова написал: "Спасатели нашли третье тело - мужчины, погибшего в результате взрыва в частном доме во Львове".
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Земля им пухом...
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24.12.2023 07:36 Ответить
А що сталося?
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24.12.2023 09:04 Ответить
в цьому є сенс хренових говин
тобі, в одній статті повторюють що сталося і ти чи я прочитавши, ще раз передивившись не розуміємо що сталося
заголовок про загиблих
три параграфи про них же але окремо
параграф про вибух
чому, від чого, не пишуть
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24.12.2023 09:17 Ответить
Тим часом видання Lviv.Media повідомило з посиланням на керівника пресслужби ДСНС Львівщини Віталія Туровцева, що з-під завалів дістали дитину та передали медикам. Інформації про її стан поки що немає. За даними ДСНС, у приватному житловому будинку вибухнув газ. Джерело: https://censor.net/ua/n3463463
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24.12.2023 09:55 Ответить
 
 