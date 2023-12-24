Взрыв во Львове: количество жертв возросло до трех, - Садовый

Под завалами на месте взрыва в частном доме во Львове обнаружили тело мужчины. Впоследствии было обнаружено еще одно тело.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Телеграме городской голова Львова Андрей Садовый.

"Под завалами нашли тело погибшего мужчины. Возраст примерно 45-50 лет", - написал он.

Вскоре мэр добавил: "В смежном доме обнаружили тело погибшей женщины около 70 лет. Причина смерти выясняется". Информацию подтвердили в ГСЧС.

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Позже городской голова Львова написал: "Спасатели нашли третье тело - мужчины, погибшего в результате взрыва в частном доме во Львове".