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Взрыв во Львове: количество жертв возросло до трех, - Садовый
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Под завалами на месте взрыва в частном доме во Львове обнаружили тело мужчины. Впоследствии было обнаружено еще одно тело.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Телеграме городской голова Львова Андрей Садовый.
"Под завалами нашли тело погибшего мужчины. Возраст примерно 45-50 лет", - написал он.
Вскоре мэр добавил: "В смежном доме обнаружили тело погибшей женщины около 70 лет. Причина смерти выясняется". Информацию подтвердили в ГСЧС.
Позже городской голова Львова написал: "Спасатели нашли третье тело - мужчины, погибшего в результате взрыва в частном доме во Львове".
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тобі, в одній статті повторюють що сталося і ти чи я прочитавши, ще раз передивившись не розуміємо що сталося
заголовок про загиблих
три параграфи про них же але окремо
параграф про вибух
чому, від чого, не пишуть