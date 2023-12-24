Вибух у Львові: кількість жертв зросла до трьох, - Садовий
Новини Цензор.НЕТ Події
Під завалами на місці вибуху у приватному будинку у Львові знайшли тіло чоловіка. Згодом було знайдене ще одне тіло.
Як передає Цензор.НЕТ про це повідомив у Телеграмі міський голова Львова Андрій Садовий.
"Під завалами знайшли тіло загиблого чоловіка. Вік приблизно 45-50 років", - написав він.
Невдовзі мер додав: "У суміжному будинку знайшли тіло загиблої жінки близько 70 років. Причина смерті зʼясовується". Інформацію підтвердили в ДСНС.
Пізніше міський голова Львова зазначив: ""Рятувальники знайшли третє тіло чоловіка, який загинув внаслідок вибуху у приватному будинку у Львові".
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
тобі, в одній статті повторюють що сталося і ти чи я прочитавши, ще раз передивившись не розуміємо що сталося
заголовок про загиблих
три параграфи про них же але окремо
параграф про вибух
чому, від чого, не пишуть