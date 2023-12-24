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Вибух у Львові: кількість жертв зросла до трьох, - Садовий

Новини Цензор.НЕТ Події

газ,львів

Під завалами на місці вибуху у приватному будинку у Львові знайшли тіло чоловіка. Згодом було знайдене ще одне тіло.

Як передає Цензор.НЕТ про це повідомив у Телеграмі міський голова Львова Андрій Садовий.

"Під завалами знайшли тіло загиблого чоловіка. Вік приблизно 45-50 років", - написав він.

Невдовзі мер додав: "У суміжному будинку знайшли тіло загиблої жінки близько 70 років. Причина смерті зʼясовується". Інформацію підтвердили в ДСНС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Львові стався вибух у приватному будинку. Під завалами можуть бути люди, - Садовий

Пізніше міський голова Львова зазначив: ""Рятувальники знайшли третє тіло чоловіка, який загинув внаслідок вибуху у приватному будинку у Львові".

Автор: Роман Свиридович
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24.12.2023 07:36 Відповісти
А що сталося?
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24.12.2023 09:04 Відповісти
в цьому є сенс хренових говин
тобі, в одній статті повторюють що сталося і ти чи я прочитавши, ще раз передивившись не розуміємо що сталося
заголовок про загиблих
три параграфи про них же але окремо
параграф про вибух
чому, від чого, не пишуть
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24.12.2023 09:17 Відповісти
Тим часом видання Lviv.Media повідомило з посиланням на керівника пресслужби ДСНС Львівщини Віталія Туровцева, що з-під завалів дістали дитину та передали медикам. Інформації про її стан поки що немає. За даними ДСНС, у приватному житловому будинку вибухнув газ. Джерело: https://censor.net/ua/n3463463
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24.12.2023 09:55 Відповісти
 
 