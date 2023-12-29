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Вночі на Хмельниччині знищили три російських "шахеди"

шахед

Вночі російські загарбники атакували Хмельниччину БПЛА "Shahed". Три ворожі цілі було збито.

Про це повідомила ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час нічної повітряної тривоги в межах Хмельницької області сили ППО ЗСУ знешкодили 3 БпЛА типу "Shahed".

За наявною інформацією, цивільне населення не постраждало, на об'єктах інфраструктури руйнувань нема", - йдеться в повідомленні.

Наразі в області також лунали вибухи, працює ППО.

Також читайте: Над Сумщиною сили ППО збили два ворожих "Шахеди"

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обстріл (28392) ППО (3180) Хмельниччина (914)


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