Вночі на Хмельниччині знищили три російських "шахеди"
Вночі російські загарбники атакували Хмельниччину БПЛА "Shahed". Три ворожі цілі було збито.
Про це повідомила ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час нічної повітряної тривоги в межах Хмельницької області сили ППО ЗСУ знешкодили 3 БпЛА типу "Shahed".
За наявною інформацією, цивільне населення не постраждало, на об'єктах інфраструктури руйнувань нема", - йдеться в повідомленні.
Наразі в області також лунали вибухи, працює ППО.
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