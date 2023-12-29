Вночі на Хмельниччині знищили три російських "шахеди"

Вночі російські загарбники атакували Хмельниччину БПЛА "Shahed". Три ворожі цілі було збито.

Про це повідомила ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час нічної повітряної тривоги в межах Хмельницької області сили ППО ЗСУ знешкодили 3 БпЛА типу "Shahed".



За наявною інформацією, цивільне населення не постраждало, на об'єктах інфраструктури руйнувань нема", - йдеться в повідомленні.

Наразі в області також лунали вибухи, працює ППО.

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