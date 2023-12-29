Над Сумщиною сили ППО збили два ворожих "Шахеди"
У Сумській області сили протиповітряної оборони знищили два російські безпілотники.
Про це інформує Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"У небі над Сумщиною силами протиповітряної оборони знищено два ворожих БпЛА типу "Шахед". Дякуємо нашим захисникам неба!
ППО продовжує роботу. Зберігайте спокій, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги!" - йдеться у повідомленні.
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