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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Над Сумщиною сили ППО збили два ворожих "Шахеди"

ппо

У Сумській області сили протиповітряної оборони знищили два російські безпілотники.

Про це інформує Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"У небі над Сумщиною силами протиповітряної оборони знищено два ворожих БпЛА типу "Шахед". Дякуємо нашим захисникам неба!

ППО продовжує роботу. Зберігайте спокій, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги!" - йдеться у повідомленні.

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Автор: 

ППО (3180) Сумська область (3655) дрони (4678)


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