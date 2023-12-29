Над Сумщиной силы ПВО сбили два вражеских "Шахеда"

В Сумской области силы противовоздушной обороны уничтожили два российских беспилотника.

Об этом информирует Сумская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"В небе над Сумщиной силами противовоздушной обороны уничтожены два вражеских БПЛА типа "Шахед". Спасибо нашим защитникам неба!

ПВО продолжает работу. Сохраняйте спокойствие, не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги!" - говорится в сообщении.

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