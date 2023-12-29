На Житомирщині вночі спрацювала ППО, збили ворожу ціль
На Житомирщині вночі під час повітряної тривоги сили ППО збили ворожу ціль.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
"За попередніми даними, вночі під час повітряної тривоги силами протиповітряної оборони над територією області було збито ворожу повітряну ціль", - зазначив Бунечко.
За його словами, жертв та постраждалих немає. Інформація уточнюється. Ведуться слідчі дії.
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