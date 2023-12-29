У Конотопі у п’ятницю усі навчальні заклади працюватимуть тільки як укриття

У п’ятницю, 29 грудня, у Конотопі Сумської області усі навчальні заклади працюватимуть тільки як укриття.

Про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін, інформує Цензор.НЕТ.

"Навчальні заклади в місті сьогодні не працюватимуть. Чергові групи в дитсадках також", - написав мер.

Він також додав, що укриття в навчальних закладах працюють цілодобово і всі містяни можуть ними користуватися.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ракетного удару по Конотопу: пошкоджено житлові будинки, приміщення СТО, автівка згоріла вщент. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, зранку окупанти завдали ракетного удару по Конотопу. Внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення станції техобслуговування та житлові будинки, дві людини дістали поранення.