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У Конотопі у п’ятницю усі навчальні заклади працюватимуть тільки як укриття

укриття

У п’ятницю, 29 грудня, у Конотопі Сумської області усі навчальні заклади працюватимуть тільки як укриття.

Про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін, інформує Цензор.НЕТ.

"Навчальні заклади в місті сьогодні не працюватимуть. Чергові групи в дитсадках також", - написав мер.

Він також додав, що укриття в навчальних закладах працюють цілодобово і всі містяни можуть ними користуватися.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ракетного удару по Конотопу: пошкоджено житлові будинки, приміщення СТО, автівка згоріла вщент. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, зранку окупанти завдали ракетного удару по Конотопу. Внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення станції техобслуговування та житлові будинки, дві людини дістали поранення.

Автор: 

Конотоп (109) Сумська область (3655) школа (2207) Семеніхін Артем (39)


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