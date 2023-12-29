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Посол США Брінк про ранкову атаку: Україна потребує фінансування вже зараз

шмигаль,брінк

Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на масовану ракетну атаку Росії по Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter (X) Брінк.

Вона опублікувала скриншот зі сповіщеннями про повітряну тривогу на смартфоні та написала, що це те, що українці побачили на своїх телефонах сьогодні вранці.

"Мільйони чоловіків, жінок і дітей перебувають у бомбосховищах, через те, що Росія обстрілює всю країну ракетами", – написала вона.

Посол США наголосила, що необхідно продовжити фінансування України, для боротьби з російською агресією.

"Україна потребує фінансування вже зараз, щоб продовжити боротьбу за свободу від такого жаху у 2024 році", - додала посол США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посол США Брінк про обстріл вокзалу в Херсоні: Поки святкуємо вдома з родиною, Росія продовжує свої варварські атаки в Україні

Автор: 

ракети (4021) атака (339) Брінк Бріджит (233)


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Топ коментарі
+7
Зброя потрібна, зброя. Фінансування так, але це не головне. А зброя в Америки є, немає тих, кто відкрито назове русню вбивцями, людожерами. Хто прямо покаже своїм співгромадянам, що таке справжній руський мир. Бо брехливі російці заполонили усе, "не такі руські" корчать з себе пусечек, бо вони нипричмо, невинуватні геть, та ще й гарні такі... Забугрянці граються в політику, для них це все далеко... По кацапах по самій рашці куди придеться стріляти не можна, а чому? Та навіть хоч би й так, вашею зброєю по ній клятій, не будемо, але все одне не дають. Бо вони саме так би й робили. Достатньо рашистам по тій же Америці хоч чимось вдарити, та срали би американці на все й на всіх- гатили би по чому доведеться й плювали би хто й скількі там на тій рашці передохне... А тут можна й погратись...
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29.12.2023 10:23
+6
Слова, слова, слова...
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29.12.2023 10:12
+6
бюргери та пересичені бігмакоїди хочуть спокійно зустріти новий рік, навіщо їм псувати настрій!...
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29.12.2023 10:36
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29.12.2023 10:12 Відповісти
так крадуть же ж безбожно ті, через кого це фінансування проходить вже тут...і їм нічо за це нема, бо розбиратимуться в усьому, і цьому тоже, потім, пізніше, аж після перемоги...
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29.12.2023 10:25 Відповісти
Ну так понавибирали ж...
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29.12.2023 12:47 Відповісти
так отож...
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29.12.2023 12:56 Відповісти
Поправочка, Україна потребує ракета з запрограмованими координатами лікарень підорасії.
Всі лікарні підорасії у прикордонних областях мали бути знищені в 2023 році.
Про тец за тец вже просто мовчу, бо здається то був звіздьож чисто для відосиків.
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29.12.2023 10:13 Відповісти
...фiнансування зараз,а повернення атомноi зброi ще десять рокiв тому!
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29.12.2023 10:13 Відповісти
Постійно читаю Washington Post. Там була рубрика War in Ukraine. Уже декілька тижнів як рубрика щезла і майже нічого про Україну.
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29.12.2023 10:22 Відповісти
бюргери та пересичені бігмакоїди хочуть спокійно зустріти новий рік, навіщо їм псувати настрій!...
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29.12.2023 10:36 Відповісти
Зброя потрібна, зброя. Фінансування так, але це не головне. А зброя в Америки є, немає тих, кто відкрито назове русню вбивцями, людожерами. Хто прямо покаже своїм співгромадянам, що таке справжній руський мир. Бо брехливі російці заполонили усе, "не такі руські" корчать з себе пусечек, бо вони нипричмо, невинуватні геть, та ще й гарні такі... Забугрянці граються в політику, для них це все далеко... По кацапах по самій рашці куди придеться стріляти не можна, а чому? Та навіть хоч би й так, вашею зброєю по ній клятій, не будемо, але все одне не дають. Бо вони саме так би й робили. Достатньо рашистам по тій же Америці хоч чимось вдарити, та срали би американці на все й на всіх- гатили би по чому доведеться й плювали би хто й скількі там на тій рашці передохне... А тут можна й погратись...
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29.12.2023 10:23 Відповісти
значна частина того фінансування залишається на заводах виробниках сша, їхніх транспортних компаніях або компаніях-посередниках, які ризикують з цими поставками
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29.12.2023 10:29 Відповісти
Які ризикують?
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29.12.2023 10:42 Відповісти
хай не лякає слово - посередник
ризикують ті, що доставляють небезпечний вантаж на такі значні відстані...не кожна компанія може забезпечити належну безпеку при прийомці, в дорозі при вивантаженні і складування ***********, чи багатотонних складних виробів і таке інше
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29.12.2023 11:03 Відповісти
Якась маячня - під час другої світової доставляли в рази більше, та декільком країнам.
Ізраїлю коли була війна також переганяли літаки з проміжною посадкою на островах.
В Ірак, Афганістан доставляли
А в Європу на базу НАТО - вже ризик

Як же вони продають зброю союзникам з такими ризиками по доставці
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29.12.2023 12:08 Відповісти
та це ж повна недолугість отаким чином нехтувати ризиками...до відома в роки другої світової ризики були набагато більшими, отож не варто вводити в оману і не варто їх применшувати
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29.12.2023 12:54 Відповісти
так в чому ризик?
вони ж доставлять теж саме армії США, та союзникам
В чому ризик доставки на базу НАТО в ЄС
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29.12.2023 13:05 Відповісти
посміхнув нас усіх...написано ж вище, що це повна недолугість вважати, ніби дії по переміщенню, наприклад, ***********, будь-куди, то робота, позбавлена ризиків...
але це не дивно, таких багато..омана дається взнаки
ну, а порівняння з другою світовою то вже за межами...
невже тоді небезпеки не було...
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29.12.2023 13:22 Відповісти
Залишається 90%. Оті звіздєжі про 90 мільярдів-казки. На зброю не потрібно ні копійки. Вона давно зроблена і оплачена, лежить на складах. Але забугор хоче обновити свій арсенал. Гроші йдуть на виробництво нової зброї, яка знову лягає на склади.
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29.12.2023 10:49 Відповісти
колись так і за україну казали, що на зброю не треба грошей, вона є на складах...новий президент відкривав гаражі і роздавав воєнні авто, придбані не за його каденції...
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29.12.2023 11:06 Відповісти
Все так - тому що готувались проти срср
Зараз США передають Україні в рамках виділених грошей в такій пропорції
Конгрес виділив 25.5млрд на 2022-2023 роки
Байден - не підписав 1.6млрд та втратив, 5.2млрд в 2023 - поки не втрачено, проте кажуть що закінчились. На сьогодні залишок з 5.2млрд десь 4.5млрд
Важкої техніки поставлено менше ніж на 4млрд

Тобто з наданих грошей Конгресом на програму PDA
24% (1,6+4,5) втрачено, або не поставлено
15% (4млрд) це важка техніка
61% (15.4млрд) це навчання, боеприпаси, та інші "расходники"

На програму USAI
Надано 20.5млрд
на 10.5млрд уклали контракти з невідом роком поставки
на 10млрд контактів досі немає

Не використавши, ще 4.5млрд, просять 110млрд в Конгресі
де на PDA для України передбачено приблизно 11млрд,
менше ніж було виділено в 2023 році,
приблизно стільки скільки використали в 2023

З такою сумою в 2024 результат буде подібний 2023 році
Потім вже новий президент буде вирішувати проблему: перемовини чи підтримка
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29.12.2023 12:20 Відповісти
Кацапів не пачками з долларами же закидувати, а набоями, купленими за ці доллари.
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29.12.2023 10:56 Відповісти
саме так...правильно розумієш....молодець
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29.12.2023 11:08 Відповісти
Україна потребуе ракет та літаків ще вчора.
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29.12.2023 10:24 Відповісти
І ШО? ****, ****, ****... Грошей нема, у нас - дебати... Воюйте тихенько, і не гавкайте.
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29.12.2023 10:29 Відповісти
Мільйони в бомбосховищах - це топ.
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29.12.2023 10:30 Відповісти
Они там давно!!
Главные эвропейские ценности - свобода слова и бизнесс ас южуал ©
Так то....
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29.12.2023 11:44 Відповісти
"солодкий словесний американо- європейський понос" не захищає руйнацію України і життя українського народу від слова "зовсім " , як і не приносить ніякої практичної шкоди рашистському вбивці, теж саме ,і від того ж самого слова"зовсім"
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29.12.2023 10:51 Відповісти
невже? потужна заява 💪 а, може, почекаємо ще рік-другий?
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29.12.2023 10:55 Відповісти
Україні ракети потрібні,а США принципово їх не надає,хоча має найбільше їх на озброєні.
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29.12.2023 10:56 Відповісти
виконують домовленості взаємні домовленості між США і 3,14ДЕРАЦІЄЮ."Куйло не поширює війну ні на одну країну НАТО .СШАне дають ракет великої дальності для того.щоб Україна могла адекватно відповідати рашисту ,на його ракетні обстріли території України
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29.12.2023 11:07 Відповісти
Сподіваюсь, республіканцям таки набридне роль корисних ідіотів на службі у ***** і вони таки перестануть заважати фінансуванню України.
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29.12.2023 10:59 Відповісти
Треба прибрати тіки трампа.
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29.12.2023 11:19 Відповісти
Проблема не в республіканцях. Проблема в українських гнидах.
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29.12.2023 11:47 Відповісти
Проблема в марафоні, котрий дивиться Yaroslav Vinnitsa

Давайте по фактам
Є менша частина республіканців, котрі за Трампа - котрий заявив, що при ньому війна б не розпочалась, а зараз він би вирішив через deal - та на початку, не казав умови deal
Більша частина республіканців за Україну

Факт №1
Лендліз запропонували республіканці в січні 2022 - умови безкоштовно, до вирішення конфлікту 2014 року (тоді ще війни не було). Якщо б нам надали лендліз тоді - то війни би не було

Факт №2
Демократи підтримали лендліз через 2 місяці після початку війни, скоротивши термін дії до 1 жовтня 2023. За 1.5 року ні разу публічно не згадали слово лендліз.
На чиєму вони боці?

Факт №3
Адміністрація заявила, що коли республіканці не будуть голосувати бюджет, то ми задіємо лендліз. Чому зараз не користуємось? Тому, що закон вже не діє - так чому ви скоротили термін його дії? Республіканці не ставили дату, вони ставили умову закінчення - до перемоги

Факт №4
За 1.5 роки дії лендліза адміністрація жодного разу не вимовила слово лендліз.
Це демократична партія

Факт №5
Влітку 2023 року, республіканці внесли поправку на подовження лендлізу на 2024 рік. Підтримали поправку тільки 71 республіканець, та 0 демократів

Факт №6
2022-2023 роки, республіканці погоджували запити на фінансування, та навіть збільшували допомогу Україні, більше чим запитувала адміністрація.
Проте адміністрація з запрошених грошей, в загальному котлі, тільки для України втратила 1.6млрд в 2022 році, та 4.5млрд в 2023 - поки не використала, проте каже що їх вже нема

Факт №7
Спікер від республіканців восени 2023 поставив на голосування бюджет з допомогою Україні.
Бюджет не підтримали. Спікера зняли за допомогою: 8 республіканців (Трампісти) + всі демократи.
Потім адміністрація вимагала нового спікера - тому що закони були заблоковані

Факт №8
Вибрали нового спікера. Республіканці задали питання адміністрації скільки потрібно грошей для перемоги, та стратегія перемоги.
Відповідь дайте грошей, та нічого не питайте

Факт №9
Запит нового кошика грошей на всіх складає 110млрд
Україні на зброю передбачено (десь 11млрд) менше ніж в 2023 році
Який очікується результат, коли грошей на зброю менше

Факт №10
Немає відповіді чому не задіяли безкоштовний лендліз для України.
Зброя є в наявності, не потребує фінансування, частина навіть зараз виводиться з користування, та утилізуеться
Натомість просять гроші у Конгреса

Невже республіканці в цьому винні?

Скоріш за все допомогу проголосують під кінець січня 2024
загальний чек на всіх 110млр, такий самий як кошики на всіх за 2022-2023 роки
Тоді питання, як адміністрація хоче допомогти Україні - якщо грошей менше ніж в 2023?
Це буде допомога, проте який очікується результат через рік - залишитись на тепершніх позиціях
Що далі?
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29.12.2023 12:45 Відповісти
Томагавків і Мінітменів вона потребує, дебіли.
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29.12.2023 11:13 Відповісти
А них всегда так? Тупо циничная арифметика! Когда беда и кровью умываются, то сразу чуточку подкинут ништяков... Но крапаль, бо ж "третья мировая, сохранить лицо, блабла, коричневая линия в кальсонах, которую нельзя пересекать!!! Нихт эскалацыйон!!
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29.12.2023 11:43 Відповісти
Україні потрібні не гроші, а ракети великої дальності. Якщо нададуть гроші, то розкрадуть, будуть як зараз купувати за 200 000 доларів сраковозки для поліцаїв-начальників і інших гнид.
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29.12.2023 11:45 Відповісти
 
 