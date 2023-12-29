Посол США Брінк про ранкову атаку: Україна потребує фінансування вже зараз
Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на масовану ракетну атаку Росії по Україні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter (X) Брінк.
Вона опублікувала скриншот зі сповіщеннями про повітряну тривогу на смартфоні та написала, що це те, що українці побачили на своїх телефонах сьогодні вранці.
"Мільйони чоловіків, жінок і дітей перебувають у бомбосховищах, через те, що Росія обстрілює всю країну ракетами", – написала вона.
Посол США наголосила, що необхідно продовжити фінансування України, для боротьби з російською агресією.
"Україна потребує фінансування вже зараз, щоб продовжити боротьбу за свободу від такого жаху у 2024 році", - додала посол США.
Топ коментарі
+7 Cerg
показати весь коментар29.12.2023 10:23
+6 Ivan Ivan #403337
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+6 piligrim
показати весь коментар29.12.2023 10:36
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Всі лікарні підорасії у прикордонних областях мали бути знищені в 2023 році.
Про тец за тец вже просто мовчу, бо здається то був звіздьож чисто для відосиків.
ризикують ті, що доставляють небезпечний вантаж на такі значні відстані...не кожна компанія може забезпечити належну безпеку при прийомці, в дорозі при вивантаженні і складування ***********, чи багатотонних складних виробів і таке інше
Ізраїлю коли була війна також переганяли літаки з проміжною посадкою на островах.
В Ірак, Афганістан доставляли
А в Європу на базу НАТО - вже ризик
Як же вони продають зброю союзникам з такими ризиками по доставці
вони ж доставлять теж саме армії США, та союзникам
В чому ризик доставки на базу НАТО в ЄС
але це не дивно, таких багато..омана дається взнаки
ну, а порівняння з другою світовою то вже за межами...
невже тоді небезпеки не було...
Зараз США передають Україні в рамках виділених грошей в такій пропорції
Конгрес виділив 25.5млрд на 2022-2023 роки
Байден - не підписав 1.6млрд та втратив, 5.2млрд в 2023 - поки не втрачено, проте кажуть що закінчились. На сьогодні залишок з 5.2млрд десь 4.5млрд
Важкої техніки поставлено менше ніж на 4млрд
Тобто з наданих грошей Конгресом на програму PDA
24% (1,6+4,5) втрачено, або не поставлено
15% (4млрд) це важка техніка
61% (15.4млрд) це навчання, боеприпаси, та інші "расходники"
На програму USAI
Надано 20.5млрд
на 10.5млрд уклали контракти з невідом роком поставки
на 10млрд контактів досі немає
Не використавши, ще 4.5млрд, просять 110млрд в Конгресі
де на PDA для України передбачено приблизно 11млрд,
менше ніж було виділено в 2023 році,
приблизно стільки скільки використали в 2023
З такою сумою в 2024 результат буде подібний 2023 році
Потім вже новий президент буде вирішувати проблему: перемовини чи підтримка
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Так то....
Давайте по фактам
Є менша частина республіканців, котрі за Трампа - котрий заявив, що при ньому війна б не розпочалась, а зараз він би вирішив через deal - та на початку, не казав умови deal
Більша частина республіканців за Україну
Факт №1
Лендліз запропонували республіканці в січні 2022 - умови безкоштовно, до вирішення конфлікту 2014 року (тоді ще війни не було). Якщо б нам надали лендліз тоді - то війни би не було
Факт №2
Демократи підтримали лендліз через 2 місяці після початку війни, скоротивши термін дії до 1 жовтня 2023. За 1.5 року ні разу публічно не згадали слово лендліз.
На чиєму вони боці?
Факт №3
Адміністрація заявила, що коли республіканці не будуть голосувати бюджет, то ми задіємо лендліз. Чому зараз не користуємось? Тому, що закон вже не діє - так чому ви скоротили термін його дії? Республіканці не ставили дату, вони ставили умову закінчення - до перемоги
Факт №4
За 1.5 роки дії лендліза адміністрація жодного разу не вимовила слово лендліз.
Це демократична партія
Факт №5
Влітку 2023 року, республіканці внесли поправку на подовження лендлізу на 2024 рік. Підтримали поправку тільки 71 республіканець, та 0 демократів
Факт №6
2022-2023 роки, республіканці погоджували запити на фінансування, та навіть збільшували допомогу Україні, більше чим запитувала адміністрація.
Проте адміністрація з запрошених грошей, в загальному котлі, тільки для України втратила 1.6млрд в 2022 році, та 4.5млрд в 2023 - поки не використала, проте каже що їх вже нема
Факт №7
Спікер від республіканців восени 2023 поставив на голосування бюджет з допомогою Україні.
Бюджет не підтримали. Спікера зняли за допомогою: 8 республіканців (Трампісти) + всі демократи.
Потім адміністрація вимагала нового спікера - тому що закони були заблоковані
Факт №8
Вибрали нового спікера. Республіканці задали питання адміністрації скільки потрібно грошей для перемоги, та стратегія перемоги.
Відповідь дайте грошей, та нічого не питайте
Факт №9
Запит нового кошика грошей на всіх складає 110млрд
Україні на зброю передбачено (десь 11млрд) менше ніж в 2023 році
Який очікується результат, коли грошей на зброю менше
Факт №10
Немає відповіді чому не задіяли безкоштовний лендліз для України.
Зброя є в наявності, не потребує фінансування, частина навіть зараз виводиться з користування, та утилізуеться
Натомість просять гроші у Конгреса
Невже республіканці в цьому винні?
Скоріш за все допомогу проголосують під кінець січня 2024
загальний чек на всіх 110млр, такий самий як кошики на всіх за 2022-2023 роки
Тоді питання, як адміністрація хоче допомогти Україні - якщо грошей менше ніж в 2023?
Це буде допомога, проте який очікується результат через рік - залишитись на тепершніх позиціях
Що далі?