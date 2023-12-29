Посол США Брінк про ранкову атаку: Україна потребує фінансування вже зараз

Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на масовану ракетну атаку Росії по Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter (X) Брінк.

Вона опублікувала скриншот зі сповіщеннями про повітряну тривогу на смартфоні та написала, що це те, що українці побачили на своїх телефонах сьогодні вранці.

"Мільйони чоловіків, жінок і дітей перебувають у бомбосховищах, через те, що Росія обстрілює всю країну ракетами", – написала вона.

Посол США наголосила, що необхідно продовжити фінансування України, для боротьби з російською агресією.

"Україна потребує фінансування вже зараз, щоб продовжити боротьбу за свободу від такого жаху у 2024 році", - додала посол США.

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