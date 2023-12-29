Велика Британія у 2024 році очолить Сили швидкого реагування НАТО

Британська 7-ма легка механізована бригада очолить Сили швидкого реагування НАТО з 1 січня 2024 року.

Про це повідомили в НАТО, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Із 1 січня 2024 року 7-ма легка механізована бригада Великої Британії очолить Сили швидкого реагування НАТО, в яких тисячі солдатів перебуватимуть у стані бойової готовності до розгортання за лічені дні", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що Об'єднані оперативно-тактичні групи НАТО дуже високого рівня готовності (VJTF) були створені після анексії Криму Росією в 2014 році. Уперше для колективної оборони Альянсу їх розгорнули після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в 2022 році. Керівництво щорічно ротується між членами НАТО. Велика Британія у наступному році змінить Німеччину, яка очолювала сили у цьогоріч.

"Ця бригада повинна бути готова за лічені дні передислокуватися туди, де вона буде потрібна НАТО, що робить її ключовим елементом нашої колективної оборони. Лідерство Великої Британії в нашому формуванні найвищої готовності є чітким проявом її спроможності і відданості Альянсу", - заявив виконувач обов'язків речника НАТО Ділан Вайт.

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VJTF є елементом найвищої готовності великих Сил реагування НАТО, до складу яких також входять військово-повітряні та військово-морські сили. У 2024 році сухопутні сили VJTF налічуватимуть близько 6 тис. військовослужбовців, ядром яких буде 7-ма легка механізована бригадна бойова група - the Desert Rats ("Щури пустелі"). Бригада складається з легкого кавалерійського полку, чотирьох легких механізованих піхотних батальйонів, артилерійського, інженерного, логістичного і медичного полків. Польська 1-ша Варшавська бронетанкова бригада та іспанська бригада "Гусман ель Буено" нададуть важкі бойові танки, ударні вертольоти і засоби протиповітряної оборони. Загалом свої війська надають дев'ять країн-членів НАТО.