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Великобритания в 2024 году возглавит Силы быстрого реагирования НАТО

нато

Британская 7-я легкая механизированная бригада возглавит Силы быстрого реагирования НАТО с 1 января 2024 года.

Об этом сообщили в НАТО, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"С 1 января 2024 года 7-я легкая механизированная бригада Великобритании возглавит Силы быстрого реагирования НАТО, в которых тысячи солдат будут находиться в состоянии боевой готовности к развертыванию за считанные дни", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что Объединенные оперативно-тактические группы НАТО высокого уровня готовности (VJTF) были созданы после аннексии Крыма Россией в 2014 году. Впервые для коллективной обороны Альянса они были развернуты после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году. Руководство ежегодно ротируется между членами НАТО. Великобритания в следующем году сменит Германию, возглавлявшую Силы в этом году.

"Эта бригада должна быть готова за считанные дни передислоцироваться туда, где она потребуется НАТО, что делает ее ключевым элементом нашей коллективной обороны. Лидерство Великобритании в нашем формировании высочайшей готовности является четким проявлением ее состоятельности и преданности Альянсу", - заявил исполняющий обязанности спикера НАТО Дилан Уайт.

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VJTF является элементом наивысшей готовности больших сил реагирования НАТО, в состав которых также входят военно-воздушные и военно-морские силы. В 2024 году сухопутные силы VJTF будут насчитывать около 6 тыс. военнослужащих, ядром которых будет 7-я легкая механизированная бригадная боевая группа - the Desert Rats ("Крысы пустыни"). Бригада состоит из легкого кавалерийского полка, четырех механизированных легких пехотных батальонов, артиллерийского, инженерного, логистического и медицинского полков. Польская 1-я Варшавская бронетанковая бригада и испанская бригада "Гусман эль Буэно" предоставят тяжелые боевые танки, ударные вертолеты и средства противовоздушной обороны. В общей сложности, свои войска предоставляют девять стран-членов НАТО.

Автор: 

Великобритания (4949) НАТО (9977)


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НАТО і швидке реагування...
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29.12.2023 10:53 Ответить
пришвидчать висловлювання стурбованості вдвічі?
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29.12.2023 10:58 Ответить
Від мадяр 1й баннопрачечний штурм.бат сцикназа !
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29.12.2023 10:59 Ответить
Ця бригада повинна бути готова за лічені дні передислокуватися туди, де вона буде потрібна НАТО .
тільки передислокуватися.
Бригада складається з легкого кавалерійського полку???
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29.12.2023 11:01 Ответить
надіюсь нАтА почне нарешті таки РЕАГУВАТИ на обстріл території нАти (польща і румунія) мосКАЛьськими ракетами і дронами
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29.12.2023 11:06 Ответить
"У Процюків гуляють - і мені весело!" (с)
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29.12.2023 12:16 Ответить
 
 