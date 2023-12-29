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У Києві погіршилася якість повітря через ракетну атаку РФ, - КМДА

київ

У Києві в п’ятницю, 29 грудня, через пожежу в Подільському районі, спричинену ракетною атакою РФ, зафіксували локальне погіршення якості повітря.

Про це повідомляє КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що внаслідок пожежі в Подільському районі столиці, спричиненої ракетною атакою 29 грудня, у Києві станом на 10:30 спостерігається локальне погіршення якості повітря.

У північній частині міста фіксується підвищення концентрації продуктів горіння, зокрема зважених часток (пилу).

Водночас перевищення гранично допустимих концентрацій речовин, за якими здійснюється спостереження, не виявлено, зазначає Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Якщо ви перебуваєте у місцях задимлення, до поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано: закрити вікна; обмежити перебування на вулиці; пити багато води; якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

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повітря (165) забруднення (245) КМДА (2369) Київ (19448)


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мля .. треба терміново закупити повітряні фільтри в КМДА мабуть
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29.12.2023 12:07 Відповісти
Клычко, где воздушные фильтры ?

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29.12.2023 12:58 Відповісти
то піди й купи собі в аптеці

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29.12.2023 13:00 Відповісти
Якість повітря для дорогих киян дуже важлива.
Решта наріду мастурбовані.
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29.12.2023 12:14 Відповісти
а якість життя як там ....ми в провінціях хто на 5К хто на 3К грн живемо ..от вам би в Київ такі пенсії і зарплати ...Цією новиною проводиться якась лінія між Києвом і іншими містами України ...
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29.12.2023 12:23 Відповісти
Працювати не пробував?
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29.12.2023 12:29 Відповісти
Чи ти ****** кацапське? Я зараз в селі у родичів, тут в людей мінімум 20 тис з/п по навколишніх підприємствах.
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29.12.2023 12:30 Відповісти
Це мацква ето не расєя, кацапе
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29.12.2023 12:43 Відповісти
 
 