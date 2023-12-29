У Києві погіршилася якість повітря через ракетну атаку РФ, - КМДА

У Києві в п’ятницю, 29 грудня, через пожежу в Подільському районі, спричинену ракетною атакою РФ, зафіксували локальне погіршення якості повітря.

Про це повідомляє КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що внаслідок пожежі в Подільському районі столиці, спричиненої ракетною атакою 29 грудня, у Києві станом на 10:30 спостерігається локальне погіршення якості повітря.

У північній частині міста фіксується підвищення концентрації продуктів горіння, зокрема зважених часток (пилу).

Водночас перевищення гранично допустимих концентрацій речовин, за якими здійснюється спостереження, не виявлено, зазначає Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Якщо ви перебуваєте у місцях задимлення, до поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано: закрити вікна; обмежити перебування на вулиці; пити багато води; якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

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