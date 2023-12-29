У Києві пошкоджено вестибюль станції метро "Лук’янівська". Постраждалих немає. ФОТО

Внаслідок російського удару по Києву пошкоджено станцію метро "Лук’янівська", а саме вестибюль станції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Внаслідок пошкодження вестибюля ст. м. "Лукʼянівська" потерпілих немає, вихід у напрямку вул. Іллєнка тимчасово зачинений. Натомість працює вихід у напрямку торгового центру "Квадрат", - йдеться в повідомленні.

Наразі станція відновила роботу для перевезень пасажирів.

Також читайте: Над Києвом ППО знищила понад 30 повітряних цілей



