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У Києві пошкоджено вестибюль станції метро "Лук’янівська". Постраждалих немає. ФОТО

Внаслідок російського удару по Києву пошкоджено станцію метро "Лук’янівська", а саме вестибюль станції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Внаслідок пошкодження вестибюля ст. м. "Лукʼянівська" потерпілих немає, вихід у напрямку вул. Іллєнка тимчасово зачинений. Натомість працює вихід у напрямку торгового центру "Квадрат", - йдеться в повідомленні.

Наразі станція відновила роботу для перевезень пасажирів.

Також читайте: Над Києвом ППО знищила понад 30 повітряних цілей

У Києві пошкоджено вестибюль станції метро Лук’янівська. Постраждалих немає 01
У Києві пошкоджено вестибюль станції метро Лук’янівська. Постраждалих немає 02

Автор: 

Київ (19469) Метрополітен (1416) Повітряні атаки на Київ (755)


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Топ коментарі
+4
А що приховувати? Стратегічні цілі (навіть якщо до них щось долетіло) все одно не показують. Показують цивільні об'єкти, які постраждали дотично - внаслідок вибухової хвилі чи роботи ППО.
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29.12.2023 12:20
+4
Коли відірвете сраку від дивану і підете до Сил Захисту, відповідати.
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29.12.2023 12:22
+3
Хто там казав,що є чим відповісти,і наші дрони от як полетять,як нароблять там "ділов",чи вже злітали, а грошей на зробити відосик про це не виділили? То най хоча б голосом скажуть,чи буквами напишуть.
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29.12.2023 11:52
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Скоріше пошкоджені вхідні двері
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29.12.2023 11:44 Відповісти
Знову цілили в "артьома"?
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29.12.2023 11:44 Відповісти
Напевне...В них "цілі" одні і ті ж самі від початку війни, а по факту, головна ціль - терор і моральне виснаження українців.
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29.12.2023 12:17 Відповісти
Хто там казав,що є чим відповісти,і наші дрони от як полетять,як нароблять там "ділов",чи вже злітали, а грошей на зробити відосик про це не виділили? То най хоча б голосом скажуть,чи буквами напишуть.
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29.12.2023 11:52 Відповісти
На таких виробництвах в обов'язковому порядку будували дублюючі підземні цехи, навіть Гост в совку був
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29.12.2023 11:53 Відповісти
Зрання шквал фото-відео репортажів наслідків по всіх каналах.
То все це вже можна викладати? Чогось я не розумію.
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29.12.2023 12:00 Відповісти
А що приховувати? Стратегічні цілі (навіть якщо до них щось долетіло) все одно не показують. Показують цивільні об'єкти, які постраждали дотично - внаслідок вибухової хвилі чи роботи ППО.
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29.12.2023 12:20 Відповісти
Нещодавно пакували пачками блогерів за це саме, як коригувальників. Не знімати, не викладати тощо. Сьогодні правила змінились чи СБУ осліпло?
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29.12.2023 12:23 Відповісти
Змінились не так правила,як відношення до цього. Русня за допомогою власної агентури в Україні і супутникових зображень сама добре бачить, куди влучила, а куди - ні. Головне не "світити" безпосередньо роботу ППО й самі установки. Але й це не так критично - більшість установок ППО пересувні і можуть змінювати своє положення.
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29.12.2023 12:26 Відповісти
Навіть,не блюрять. Кожен у своєму місті все може ідентифікувати.
Спробуйте щось викласти і потім розкажете. ОК)
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29.12.2023 12:29 Відповісти
блогерів пакували за викладання роботи ППО
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29.12.2023 12:30 Відповісти
І наслідків влучань.
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29.12.2023 12:31 Відповісти
коли буде наша відповідь?
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29.12.2023 12:16 Відповісти
Коли відірвете сраку від дивану і підете до Сил Захисту, відповідати.
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29.12.2023 12:22 Відповісти
ввечері зеленський запилить черговий відос, чекайте.
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29.12.2023 13:35 Відповісти
 
 