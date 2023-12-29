У Києві пошкоджено вестибюль станції метро "Лук’янівська". Постраждалих немає. ФОТО
Внаслідок російського удару по Києву пошкоджено станцію метро "Лук’янівська", а саме вестибюль станції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.
"Внаслідок пошкодження вестибюля ст. м. "Лукʼянівська" потерпілих немає, вихід у напрямку вул. Іллєнка тимчасово зачинений. Натомість працює вихід у напрямку торгового центру "Квадрат", - йдеться в повідомленні.
Наразі станція відновила роботу для перевезень пасажирів.
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+4 Flying Eagle
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+4 Stanislav Bryzhyk
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+3 Хавронников Степан
показати весь коментар29.12.2023 11:52
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