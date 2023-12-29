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В Киеве поврежден вестибюль станции метро "Лукьяновская". Пострадавших нет. ФОТО

В результате российского удара по Киеву повреждена станция метро "Лукьяновская", а именно вестибюль станции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"В результате повреждения вестибюля ст. м. "Лукьяновская" пострадавших нет, выход в направлении ул. Ильенко временно закрыт. В то же время работает выход в направлении торгового центра "Квадрат", - говорится в сообщении.

В настоящее время станция возобновила работу по перевозкам пассажиров.

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В Киеве поврежден вестибюль станции метро Лукьяновская. Пострадавших нет 01

В Киеве поврежден вестибюль станции метро Лукьяновская. Пострадавших нет 02

Автор: 

Киев (25524) Метрополитен (1014) Воздушные атаки на Киев (698)


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Топ комментарии
+4
А що приховувати? Стратегічні цілі (навіть якщо до них щось долетіло) все одно не показують. Показують цивільні об'єкти, які постраждали дотично - внаслідок вибухової хвилі чи роботи ППО.
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29.12.2023 12:20
+4
Коли відірвете сраку від дивану і підете до Сил Захисту, відповідати.
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29.12.2023 12:22
+3
Хто там казав,що є чим відповісти,і наші дрони от як полетять,як нароблять там "ділов",чи вже злітали, а грошей на зробити відосик про це не виділили? То най хоча б голосом скажуть,чи буквами напишуть.
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29.12.2023 11:52
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Скоріше пошкоджені вхідні двері
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29.12.2023 11:44 Ответить
Знову цілили в "артьома"?
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29.12.2023 11:44 Ответить
Напевне...В них "цілі" одні і ті ж самі від початку війни, а по факту, головна ціль - терор і моральне виснаження українців.
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29.12.2023 12:17 Ответить
Хто там казав,що є чим відповісти,і наші дрони от як полетять,як нароблять там "ділов",чи вже злітали, а грошей на зробити відосик про це не виділили? То най хоча б голосом скажуть,чи буквами напишуть.
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29.12.2023 11:52 Ответить
На таких виробництвах в обов'язковому порядку будували дублюючі підземні цехи, навіть Гост в совку був
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29.12.2023 11:53 Ответить
Зрання шквал фото-відео репортажів наслідків по всіх каналах.
То все це вже можна викладати? Чогось я не розумію.
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29.12.2023 12:00 Ответить
А що приховувати? Стратегічні цілі (навіть якщо до них щось долетіло) все одно не показують. Показують цивільні об'єкти, які постраждали дотично - внаслідок вибухової хвилі чи роботи ППО.
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29.12.2023 12:20 Ответить
Нещодавно пакували пачками блогерів за це саме, як коригувальників. Не знімати, не викладати тощо. Сьогодні правила змінились чи СБУ осліпло?
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29.12.2023 12:23 Ответить
Змінились не так правила,як відношення до цього. Русня за допомогою власної агентури в Україні і супутникових зображень сама добре бачить, куди влучила, а куди - ні. Головне не "світити" безпосередньо роботу ППО й самі установки. Але й це не так критично - більшість установок ППО пересувні і можуть змінювати своє положення.
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29.12.2023 12:26 Ответить
Навіть,не блюрять. Кожен у своєму місті все може ідентифікувати.
Спробуйте щось викласти і потім розкажете. ОК)
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29.12.2023 12:29 Ответить
блогерів пакували за викладання роботи ППО
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29.12.2023 12:30 Ответить
І наслідків влучань.
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29.12.2023 12:31 Ответить
коли буде наша відповідь?
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29.12.2023 12:16 Ответить
Коли відірвете сраку від дивану і підете до Сил Захисту, відповідати.
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29.12.2023 12:22 Ответить
ввечері зеленський запилить черговий відос, чекайте.
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29.12.2023 13:35 Ответить
 
 