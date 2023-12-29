В Киеве поврежден вестибюль станции метро "Лукьяновская". Пострадавших нет. ФОТО
В результате российского удара по Киеву повреждена станция метро "Лукьяновская", а именно вестибюль станции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"В результате повреждения вестибюля ст. м. "Лукьяновская" пострадавших нет, выход в направлении ул. Ильенко временно закрыт. В то же время работает выход в направлении торгового центра "Квадрат", - говорится в сообщении.
В настоящее время станция возобновила работу по перевозкам пассажиров.
Топ комментарии
+4 Flying Eagle
показать весь комментарий29.12.2023 12:20
+4 Stanislav Bryzhyk
показать весь комментарий29.12.2023 12:22
+3 Хавронников Степан
показать весь комментарий29.12.2023 11:52
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
То все це вже можна викладати? Чогось я не розумію.
Спробуйте щось викласти і потім розкажете. ОК)