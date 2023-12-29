В Киеве поврежден вестибюль станции метро "Лукьяновская". Пострадавших нет. ФОТО

В результате российского удара по Киеву повреждена станция метро "Лукьяновская", а именно вестибюль станции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"В результате повреждения вестибюля ст. м. "Лукьяновская" пострадавших нет, выход в направлении ул. Ильенко временно закрыт. В то же время работает выход в направлении торгового центра "Квадрат", - говорится в сообщении.

В настоящее время станция возобновила работу по перевозкам пассажиров.

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