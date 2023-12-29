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Новини
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Над Києвом ППО знищила понад 30 повітряних цілей

ппо

В Києві повітряна тривога оголошувалася тричі і сумарно тривала майже 5 годин.

Про це повідомили у КМВА, інформує Цензор.НЕТ.

Сьогодні ворог завдав одного з наймасованіших повітряних ударів по території України. Противник застосував баражуючі боєприпаси типу "Shahed", крилаті ракети Х-22/Х-32 зі стратегічних бомбардувальників Ту-22М3, балістичні ракети, С-300, крилаті ракети Х-101/Х555 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 МС, аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з Міг-31К.

"Під час останньої тривоги столиця була атакована кількома десятками ракет різного типу. Вони заходили на місто хвилями та з різних напрямків. Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом було уражено понад три десятки повітряних цілей. Але внаслідок такої масованої ракетної атаки в столиці, на жаль, є руйнування і потерпілі", - зазначили у КМВА.

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Автор: 

ППО (3180) ракети (4021) Повітряні атаки на Київ (755)


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Топ коментарі
+12
А знаете, зачем ночью был нанесён один из самых массированных ударов по Украине? Чтобы ПОРАДОВАТЬ путинский глубинный народ. Чтобы показать этому глубинному народу ПРАЗДНИЧНУЮ картинку в телевизоре под Новый год. Картинку, которую этот народ ХОЧЕТ видеть.
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29.12.2023 10:35
+6
Такі залпи зазвичай готують за тижні. Скоріше за все чекали морозів. Морозів немає, але світловий день збільшується і зима не вічна. А народу там пофігу на все
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29.12.2023 10:50
+5
Швидше за все як відповідь за корабель
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29.12.2023 10:45
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А знаете, зачем ночью был нанесён один из самых массированных ударов по Украине? Чтобы ПОРАДОВАТЬ путинский глубинный народ. Чтобы показать этому глубинному народу ПРАЗДНИЧНУЮ картинку в телевизоре под Новый год. Картинку, которую этот народ ХОЧЕТ видеть.
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29.12.2023 10:35 Відповісти
Саме так.
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29.12.2023 10:43 Відповісти
Швидше за все як відповідь за корабель
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29.12.2023 10:45 Відповісти
Такі залпи зазвичай готують за тижні. Скоріше за все чекали морозів. Морозів немає, але світловий день збільшується і зима не вічна. А народу там пофігу на все
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29.12.2023 10:50 Відповісти
Один із самих масованих, це явне перебільшення, в 22 році, каци в рази більше запускали ракет.
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29.12.2023 10:46 Відповісти
"в рази більше"... це скільки?
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29.12.2023 10:47 Відповісти
Говорят про 110 ракет. Коли це у 22му запускали таку кількість, чи, як ти кажеш, "в рази", то виходить було і 220 і 330?
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29.12.2023 10:52 Відповісти
Наприклад, 10 жовтня - вісім десятків, а 23 листопада, коли відбувся блекаут - сім десятків
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29.12.2023 10:51 Відповісти
де жа вю... 29.12.2022 було те саме...
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29.12.2023 10:54 Відповісти
опять прилет на завод. В небоскребе только окна застеклили и вот опять точное попадание
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29.12.2023 11:16 Відповісти
 
 