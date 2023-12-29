Над Києвом ППО знищила понад 30 повітряних цілей

В Києві повітряна тривога оголошувалася тричі і сумарно тривала майже 5 годин.

Про це повідомили у КМВА, інформує Цензор.НЕТ.

Сьогодні ворог завдав одного з наймасованіших повітряних ударів по території України. Противник застосував баражуючі боєприпаси типу "Shahed", крилаті ракети Х-22/Х-32 зі стратегічних бомбардувальників Ту-22М3, балістичні ракети, С-300, крилаті ракети Х-101/Х555 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 МС, аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з Міг-31К.

"Під час останньої тривоги столиця була атакована кількома десятками ракет різного типу. Вони заходили на місто хвилями та з різних напрямків. Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом було уражено понад три десятки повітряних цілей. Але внаслідок такої масованої ракетної атаки в столиці, на жаль, є руйнування і потерпілі", - зазначили у КМВА.

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