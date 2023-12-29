Над Киевом ПВО уничтожила более 30 воздушных целей

В Киеве воздушная тревога объявлялась трижды и суммарно продолжалась почти 5 часов.

Об этом сообщили в КГВА, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня враг нанес один из самых массированных воздушных ударов по территории Украины. Противник применил баражирующие боеприпасы типа "Shahed", крылатые ракеты Х-22/Х-32 из стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, баллистические ракеты, С-300, крылатые ракеты Х-101/Х555 из стратегических бомбардировщиков Ту-95 МС, аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с Миг-31К.

"Во время последней тревоги столица была атакована несколькими десятками ракет разного типа. Они заходили на город волнами и по разным направлениям. Силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом было поражено более трех десятков воздушных целей. В результате такой массированной ракетной атаки в столице, к сожалению, есть разрушения и потерпевшие", - отметили в КГВА.

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