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Новости
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Над Киевом ПВО уничтожила более 30 воздушных целей

ппо

В Киеве воздушная тревога объявлялась трижды и суммарно продолжалась почти 5 часов.

Об этом сообщили в КГВА, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня враг нанес один из самых массированных воздушных ударов по территории Украины. Противник применил баражирующие боеприпасы типа "Shahed", крылатые ракеты Х-22/Х-32 из стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, баллистические ракеты, С-300, крылатые ракеты Х-101/Х555 из стратегических бомбардировщиков Ту-95 МС, аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с Миг-31К.

"Во время последней тревоги столица была атакована несколькими десятками ракет разного типа. Они заходили на город волнами и по разным направлениям. Силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом было поражено более трех десятков воздушных целей. В результате такой массированной ракетной атаки в столице, к сожалению, есть разрушения и потерпевшие", - отметили в КГВА.

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Автор: 

ПВО (2739) ракеты (3567) Воздушные атаки на Киев (698)


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Топ комментарии
+12
А знаете, зачем ночью был нанесён один из самых массированных ударов по Украине? Чтобы ПОРАДОВАТЬ путинский глубинный народ. Чтобы показать этому глубинному народу ПРАЗДНИЧНУЮ картинку в телевизоре под Новый год. Картинку, которую этот народ ХОЧЕТ видеть.
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29.12.2023 10:35
+6
Такі залпи зазвичай готують за тижні. Скоріше за все чекали морозів. Морозів немає, але світловий день збільшується і зима не вічна. А народу там пофігу на все
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29.12.2023 10:50
+5
Швидше за все як відповідь за корабель
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29.12.2023 10:45
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А знаете, зачем ночью был нанесён один из самых массированных ударов по Украине? Чтобы ПОРАДОВАТЬ путинский глубинный народ. Чтобы показать этому глубинному народу ПРАЗДНИЧНУЮ картинку в телевизоре под Новый год. Картинку, которую этот народ ХОЧЕТ видеть.
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29.12.2023 10:35 Ответить
Саме так.
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29.12.2023 10:43 Ответить
Швидше за все як відповідь за корабель
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29.12.2023 10:45 Ответить
Такі залпи зазвичай готують за тижні. Скоріше за все чекали морозів. Морозів немає, але світловий день збільшується і зима не вічна. А народу там пофігу на все
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29.12.2023 10:50 Ответить
Один із самих масованих, це явне перебільшення, в 22 році, каци в рази більше запускали ракет.
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29.12.2023 10:46 Ответить
"в рази більше"... це скільки?
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29.12.2023 10:47 Ответить
Говорят про 110 ракет. Коли це у 22му запускали таку кількість, чи, як ти кажеш, "в рази", то виходить було і 220 і 330?
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29.12.2023 10:52 Ответить
Наприклад, 10 жовтня - вісім десятків, а 23 листопада, коли відбувся блекаут - сім десятків
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29.12.2023 10:51 Ответить
де жа вю... 29.12.2022 було те саме...
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29.12.2023 10:54 Ответить
опять прилет на завод. В небоскребе только окна застеклили и вот опять точное попадание
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29.12.2023 11:16 Ответить
 
 