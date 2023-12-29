Ворог не припиняє атак на Лимано-Куп’янському напрямку, за добу ЗСУ ліквідували 245 загарбників, - Сухопутні війська
На Лимано-Куп’янському напрямку росіяни завдали 24 авіаційні удари, застосували 35 дронів-камікадзе та здійснили 566 артилерійських обстрілів.
Про це повідомив начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, інформує Цензор.НЕТ.
За минулу добу Сили оборони на Лимано-Куп'янському напрямку відбили 12 атак ворога, ліквідували 245 загарбників та знищили 50 одиниць їхньої техніки. Зокрема, три танки та сім БМП-2.
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показати весь коментар29.12.2023 13:13 Відповісти Мені подобається 1
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