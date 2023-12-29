На Таврійському напрямку ЗСУ знищили 442 окупанти, - Сили оборони
На Таврійському напрямку ворог завдав 10 авіаударів, провів 36 бойових зіткнень та здійснив 1159 артобстрілів.
Про це повідомили в Об'єднаному пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку, інформує Цензор.НЕТ.
Загальні втрати ворога становлять 442 особи.
Загальні втрати ворога у військовій техніці становлять 76 одиниць військової техніки. Зокрема, 8 танків, 9 ББМ, 15 артсистем, 2 РСЗВ, 1 засіб ППО, 26 БпЛА, 12 автомобілів та 3 одиниці спецтехніки. Знищено 2 склади боєприпасів.
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показати весь коментар29.12.2023 13:23 Відповісти Мені подобається 0
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