На Таврійському напрямку ЗСУ знищили 442 окупанти, - Сили оборони

На Таврійському напрямку ворог завдав 10 авіаударів, провів 36 бойових зіткнень та здійснив 1159 артобстрілів.

Про це повідомили в Об'єднаному пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку, інформує Цензор.НЕТ.

Загальні втрати ворога становлять 442 особи.

Загальні втрати ворога у військовій техніці становлять 76 одиниць військової техніки. Зокрема, 8 танків, 9 ББМ, 15 артсистем, 2 РСЗВ, 1 засіб ППО, 26 БпЛА, 12 автомобілів та 3 одиниці спецтехніки. Знищено 2 склади боєприпасів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни почали здаватися у полон групами та відмовляються брати участь у штурмах, - Сили оборони