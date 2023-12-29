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На Таврійському напрямку ЗСУ знищили 442 окупанти, - Сили оборони

війна,зсу

На Таврійському напрямку ворог завдав 10 авіаударів, провів 36 бойових зіткнень та здійснив 1159 артобстрілів.

Про це повідомили в Об'єднаному пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку, інформує Цензор.НЕТ. 

Загальні втрати ворога становлять 442 особи.

Загальні втрати ворога у військовій техніці становлять 76 одиниць військової техніки. Зокрема, 8 танків, 9 ББМ, 15 артсистем, 2 РСЗВ, 1 засіб ППО, 26 БпЛА, 12 автомобілів та 3 одиниці спецтехніки. Знищено 2 склади боєприпасів.

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Автор: 

армія рф (17317) Таврія (205) знищення (7204)


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Фото красивое,но на фронте минометов почти нет и за два года войны проблема так с места и не сдвинулось.Наверное чиновники и генералы в минобороне не понимают зачем минометы нужны вообще.
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29.12.2023 13:23 Відповісти
 
 