Науседа про масовану ракетну атаку: Нагадування, що жорстокості РФ немає меж, ми зобов’язані підтримувати Україну

Президент Литви Гітанас Науседа наголосив на необхідності надавати Україні всіляку підтримку для перемоги над російським агресором.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Для всіх, хто каже, що втомився від війни в Україні – це нагадування терористичної Росії про те, що її жорстокості та жадобі крові немає меж", - наголосив литовський президент.

За його словами, країни зобов'язані надати всіляку підтримку Україні для перемоги над агресором.

Нагадаємо, 29 грудня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Рашисти атакували Дніпро, Львів, Київ, Харків, Одесу, Конотоп та Запоріжжя. Загинули 16 осіб, а 97 дістали поранення, зокрема двоє дітей.

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