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Новини Війна
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Науседа про масовану ракетну атаку: Нагадування, що жорстокості РФ немає меж, ми зобов’язані підтримувати Україну

науседа,гітанас

Президент Литви Гітанас Науседа наголосив на необхідності надавати Україні всіляку підтримку для перемоги над російським агресором.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Для всіх, хто каже, що втомився від війни в Україні – це нагадування терористичної Росії про те, що її жорстокості та жадобі крові немає меж", - наголосив литовський президент.

За його словами, країни зобов'язані надати всіляку підтримку Україні для перемоги над агресором.

Нагадаємо, 29 грудня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Рашисти атакували Дніпро, Львів, Київ, Харків, Одесу, Конотоп та Запоріжжя. Загинули 16 осіб, а 97 дістали поранення, зокрема двоє дітей.

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Литва (2395) обстріл (28392) атака (339) Науседа Гітанас (334)


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може сьогоднішня атака кацапів стане крапкою відліку від/для ЕС та США /НАТО ....- скільки терпіте ще повальне знищення України...
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29.12.2023 13:34 Відповісти
Воно то так, але в українському уряді зараз панує ейфорія, дійсно святковий настій!
Шмигаль вчора плакався, що як у січні бабло не дадуть, красти буде нічого.
І раптом таке щастя! За два роки вже звикли, що наслідком ракетних ударів ворога є халявне посилення ППО та бабло "на распіл".
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29.12.2023 13:36 Відповісти
Але ж цікаво, чого мали добитись гвинторогі свинособаки, закидавши Неньку тими бл...нами? Це по типу, посіяти хаос та залякати, гляди і на коліна встанемо, попросимо перемир'я та переговорів на закінчення війни? Та УЙХ вам на усю свинячу мордяку, суки. Цим ви тільки підштовхнули українців до жорсткої помсти. Тепер кожний окающий та акающий мордопі..ар буде усе життя ходити та озиратись. Бо помста прийде; чи рано, чи пізно - прийде.
Ківа допи..вся, дійде і до інших. Особливо до тих, хто літам на бойові пуски і ті, хто прикази віддавав.
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29.12.2023 13:38 Відповісти
Думаю це тло для новорічного вітання їхнього припіZдєнта.
"Вєлікая пабєда в прєдвєріі новава года"!- пропогондони будуть нести щось подібне.
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29.12.2023 13:49 Відповісти
Просто висрали той запас ракет, який накопичували, щоб відзвітувати *****. Террористи не мають цілей - вони просто терроризують, допоки не отримають по зубах. А судячи з усього - не отримають ніколи.
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29.12.2023 14:18 Відповісти
 
 