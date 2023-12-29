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Новини Війна
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Рашисти вдарили по Херсону з окупованого Лівобережжя: Поранено двох чоловіків

херсон,херсонщина

Російські загарбники вдарили по Херсону, внаслідок чого поранено двох чоловіків.

Про це повідомив глава МВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.

"51-річний чоловік наразі ушпиталений. Його дообстежують.

Армія рф з тимчасово окупованого лівого берега після 12.30 атакувала житлові квартали у Корабельному районі міста", - йдеться в повідомленні.

Мрочко додав, що стало відомо про ще одного пораненого.

"Чоловіка 72 років уже доправлено до лікарні. У нього вибухова травма і осколкове поранення правої гомілки з пошкодженням кісток", - зазначив він.

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Автор: 

обстріл (28392) Херсон (3349)


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заборона і неможливість обстрілювати територію загарбника, лише вдвічі збільшує обстріл території україни...
написали про різке зниження температури на москві і за мкадом...от шанс будановим, малюкам продемонструватина практиці гучні заяви недалекого минулого....хоча, ніби, і не вони мали б цим займатись...той розвідувати на різних рівнях, а той безпеку плекати...але, хай хоч так на новий рік та під морози...
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29.12.2023 13:54 Відповісти
 
 