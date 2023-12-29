Рашисти вдарили по Херсону з окупованого Лівобережжя: Поранено двох чоловіків
Російські загарбники вдарили по Херсону, внаслідок чого поранено двох чоловіків.
Про це повідомив глава МВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.
"51-річний чоловік наразі ушпиталений. Його дообстежують.
Армія рф з тимчасово окупованого лівого берега після 12.30 атакувала житлові квартали у Корабельному районі міста", - йдеться в повідомленні.
Мрочко додав, що стало відомо про ще одного пораненого.
"Чоловіка 72 років уже доправлено до лікарні. У нього вибухова травма і осколкове поранення правої гомілки з пошкодженням кісток", - зазначив він.
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написали про різке зниження температури на москві і за мкадом...от шанс будановим, малюкам продемонструватина практиці гучні заяви недалекого минулого....хоча, ніби, і не вони мали б цим займатись...той розвідувати на різних рівнях, а той безпеку плекати...але, хай хоч так на новий рік та під морози...