Рашисти вдарили по Херсону з окупованого Лівобережжя: Поранено двох чоловіків

Російські загарбники вдарили по Херсону, внаслідок чого поранено двох чоловіків.

Про це повідомив глава МВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.

"51-річний чоловік наразі ушпиталений. Його дообстежують.



Армія рф з тимчасово окупованого лівого берега після 12.30 атакувала житлові квартали у Корабельному районі міста", - йдеться в повідомленні.

Мрочко додав, що стало відомо про ще одного пораненого.

"Чоловіка 72 років уже доправлено до лікарні. У нього вибухова травма і осколкове поранення правої гомілки з пошкодженням кісток", - зазначив він.

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