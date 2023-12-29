Рашисты ударили по Херсону с оккупированного левобережья: Ранены двое мужчин
Российские захватчики ударили по Херсону, в результате чего ранены двое мужчин.
Об этом сообщил глава МВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.
"51-летний мужчина пока госпитализирован. Его дообследуют.
Армия России с временно оккупированного левого берега после 12.30 атаковала жилые кварталы в Корабельном районе города", - говорится в сообщении.
Мрочко добавил, что стало известно еще об одном раненом.
"Мужчина 72 лет уже доставлен в больницу. У него взрывная травма и осколочное ранение правой голени с повреждением костей", - отметил он.
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написали про різке зниження температури на москві і за мкадом...от шанс будановим, малюкам продемонструватина практиці гучні заяви недалекого минулого....хоча, ніби, і не вони мали б цим займатись...той розвідувати на різних рівнях, а той безпеку плекати...але, хай хоч так на новий рік та під морози...