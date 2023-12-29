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Новости Война
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Рашисты ударили по Херсону с оккупированного левобережья: Ранены двое мужчин

херсон,херсонщина

Российские захватчики ударили по Херсону, в результате чего ранены двое мужчин.

Об этом сообщил глава МВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.

"51-летний мужчина пока госпитализирован. Его дообследуют.

Армия России с временно оккупированного левого берега после 12.30 атаковала жилые кварталы в Корабельном районе города", - говорится в сообщении.

Мрочко добавил, что стало известно еще об одном раненом.

"Мужчина 72 лет уже доставлен в больницу. У него взрывная травма и осколочное ранение правой голени с повреждением костей", - отметил он.

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Автор: 

обстрел (27071) Херсон (2810)


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заборона і неможливість обстрілювати територію загарбника, лише вдвічі збільшує обстріл території україни...
написали про різке зниження температури на москві і за мкадом...от шанс будановим, малюкам продемонструватина практиці гучні заяви недалекого минулого....хоча, ніби, і не вони мали б цим займатись...той розвідувати на різних рівнях, а той безпеку плекати...але, хай хоч так на новий рік та під морози...
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29.12.2023 13:54 Ответить
 
 