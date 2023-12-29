Рашисты ударили по Херсону с оккупированного левобережья: Ранены двое мужчин

Российские захватчики ударили по Херсону, в результате чего ранены двое мужчин.

Об этом сообщил глава МВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.

"51-летний мужчина пока госпитализирован. Его дообследуют.

Армия России с временно оккупированного левого берега после 12.30 атаковала жилые кварталы в Корабельном районе города", - говорится в сообщении.

Мрочко добавил, что стало известно еще об одном раненом.

"Мужчина 72 лет уже доставлен в больницу. У него взрывная травма и осколочное ранение правой голени с повреждением костей", - отметил он.

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