У Маріуполі окупанти отруїлись алкоголем, - Андрющенко
У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області окупанти отруїлися алкоголем.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"В Маріуполі зафіксовано нові факти отруєння російських окупантів алкоголем. Від смертельних випадків до легкої діареї", - розповів він.
Як виявилося, постачанням "потрібного" напою до місцевих магазинів займалися партизани. Тепер в окупованому Маріуполі вкотре заборонили продавати алкоголь військовим.
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+5 Ustym Karmaliuk
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+5 Anatoly #540864
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+4 Марина Нєчаєва #561431
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