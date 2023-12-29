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Новини
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У Маріуполі окупанти отруїлись алкоголем, - Андрющенко

окупанти

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області окупанти отруїлися алкоголем.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"В Маріуполі зафіксовано нові факти отруєння російських окупантів алкоголем. Від смертельних випадків до легкої діареї", - розповів він.

Як виявилося, постачанням "потрібного" напою до місцевих магазинів займалися партизани. Тепер в окупованому Маріуполі вкотре заборонили продавати алкоголь військовим.

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Автор: 

Маріуполь (3227) окупація (6685) Андрющенко Петро (694)


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Топ коментарі
+5
Вам треба об'еднатися з так називаємим "мером Мелітополля" Федоровим, разом непоганий збірник казок можна написати.
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29.12.2023 13:55
+5
Вибачте.Сидить дурбецело вже майже 2 роки на держзабезпеченні пише усіляку х...ю.А тут мінфін пише що не вистачає грошей на соц.виплати.Мер Маріуполя-міста яке зруйноване і окуповане.Зарплату з бюджету йому платять з бюджету країни за керування.Зняти знього держзабезпечення.
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29.12.2023 14:19
+4
Чому? Метиловий спирт вони жеруть й у себе на мокшандії. Та й у пойло щось підсипати могли. Ще можна свічки робити з миш'яком. Теж непогано. Не помруть, але риголетто виконувати будуть. Довго..
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29.12.2023 14:00
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Вам треба об'еднатися з так називаємим "мером Мелітополля" Федоровим, разом непоганий збірник казок можна написати.
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29.12.2023 13:55 Відповісти
Чому? Метиловий спирт вони жеруть й у себе на мокшандії. Та й у пойло щось підсипати могли. Ще можна свічки робити з миш'яком. Теж непогано. Не помруть, але риголетто виконувати будуть. Довго..
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29.12.2023 14:00 Відповісти
Тому шо це новина рівня газети "Сільскі вісті"
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29.12.2023 14:10 Відповісти
Якщо інших немає..
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29.12.2023 14:55 Відповісти
Йаду випілі. А теперка убєйтєсь апстєну!
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29.12.2023 13:56 Відповісти
Розчинний крисиний яд (звичайний)...
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29.12.2023 14:03 Відповісти
Не пей вАдицы.. кАзлёночком станешь..
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29.12.2023 13:59 Відповісти
***********. Художник Сємьон Скрєпєцкій

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29.12.2023 14:25 Відповісти
Підігнати "ми же братьям" цистерну спирту. Нехай п'ють на здоров'я.
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29.12.2023 14:01 Відповісти
Метилового...
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29.12.2023 14:13 Відповісти
бомбардувати пляшками з дронів
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29.12.2023 14:13 Відповісти
Не вто ґорло пішло ))(
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29.12.2023 14:13 Відповісти
Вибачте.Сидить дурбецело вже майже 2 роки на держзабезпеченні пише усіляку х...ю.А тут мінфін пише що не вистачає грошей на соц.виплати.Мер Маріуполя-міста яке зруйноване і окуповане.Зарплату з бюджету йому платять з бюджету країни за керування.Зняти знього держзабезпечення.
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29.12.2023 14:19 Відповісти
Та й ВР треба було б прикрити на час дії воєнного стану. Зиску - ніякого - одні зашквари, а на утримання тварюк доюха грошей іде. Та й депутатська недоторканність разом з бронюванням відпали б.
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29.12.2023 14:58 Відповісти
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29.12.2023 14:21 Відповісти
прекрасна новина, хоч щось радісне за сьогодні, настрій, звичайно не підніме, але приємно чути...
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29.12.2023 14:23 Відповісти
А я сьогодні набрав свіжих грибів відро! Сусід натякав що у нього є пляшка настоянки- "тернівки" Буде привід посидіть - порадіть!
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29.12.2023 15:13 Відповісти
..грибы с точечками на шляпке тонизипуют мокшанских оккупантов
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30.12.2023 09:03 Відповісти
Можеш " ковтнуть слину" - і пляшка "гавкнула" і гриби "Пішло - як брехня по селу" і те і друге!
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30.12.2023 09:10 Відповісти


Зкріпні наслідки вживання зкріпного пійла.
Що не так?
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29.12.2023 14:52 Відповісти
арсенид,мышьяк очень помогает в водке,можно и клафелин пользовать...Травите тварей с болот мацковии...
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30.12.2023 09:01 Відповісти
 
 